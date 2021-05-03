Примерь летнее настроение! Выбирай новинки сезона от Max Mara, Chloé, Armani

Хочешь быть как мы? Мы уже ждем не дождемся потепления и возможности проводить больше времени на улице. Нет ничего лучше солнечной погоды и новых летних вещей. Создать свой стиль для хорошего настроения — проще простого. Вопрос только в том, какие вещи понадобятся тебе этим летом?

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На сайте BestSecret мы подобрали пять вещей, которые просто обязаны быть в твоем гардеробе для создания стильных летних образов. Если ты уже слышала об этой закрытой торговой платформе, но еще не стала ее участником, время пришло! Не забывай, что на сайте представлены такие бренды, как Comma, Joop!, Guess и Moschino со скидкой до 80%.

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Взгляни на пять ультрамодных новинок предстоящего лета и найди свою любимую на сайте BestSecret. Мы выбрали лучшие вещи, чтобы наполнить тебя вдохновением.

1. Что-нибудь розовое



Этим летом в твоем гардеробе обязательно должно быть что-то розовое. Это может быть блузка, юбка или аксессуары, например серьги, которые подчеркнут твой собственный модный стиль. Тебя ждут фантастические предложения таких брендов, как M Missoni, Dior, Etro, Dsquared2. Этот яркий цвет можно комбинировать с любой вещью для повседневных образов или особого случая.

2. Укороченные топы

Эту модную вещь можно носить с повседневными брюками и легкой блузкой. Она будет отлично смотреться в элегантном сочетании с блейзером. Прекрасный выбор цветочных принтов и моделей с узкими или широкими бретелями, которые дополнят твой воздушный летний наряд. На сайте BestSecret ты сможешь подобрать вещи в соответствии со своим стилем. Подбирать новый образ еще увлекательнее благодаря скидкам до 80%.

3. Платья в цветочек

Наконец, пришло время носить наши любимые платья с цветочным принтом. Тебя ждет множество вариантов. Яркие расцветки, модели без рукавов, короткие и длинные подолы — все зависит лишь от твоего сегодняшнего настроения. Это идеальный наряд для встречи с друзьями за чашкой кофе или прогулки по залитому солнцем парку. Выбор непрост, ведь мы приготовили для тебя такие бренды, как Just Cavalli, Max Mara, Laurèl и Dolce & Gabbana.

4. Сандалии на низкой шпильке

Если ты не любительница высоких каблуков, тебе понравится новый тренд — низкая шпилька. Эта модная обувь более удобна и в то же время шикарно смотрится. Это идеальный вариант для женщин, которые хотели бы носить каблуки, но не привыкли на них ходить. На BestSecret мы нашли действительно красивую обувь на мини-каблуках, на которых легко провести рабочий день или послеобеденное время с друзьями.

5. Сумочки

Тебе потребуется определенная сумочка для каждого случая. Если ты носишь с собой много вещей, обрати внимание на объемные шопперы. Если твой повседневный образ нуждается в изюминке, выбери один из очаровательных мини-саквояжей, который поднимет тебе настроение, или дополни вечерний образ маленьким клатчем. В этом сезоне на пике моды сумки с маленькими или большими цепочками, способные сделать особенным любой стиль. Обрати внимание на такие бренды, как Coccinelle, Celine, Saint Laurent или Balenciaga.

Пусть наши пять идей для летнего гардероба послужат тебе источником вдохновения. На BestSecret ты найдешь широкий выбор красивой одежды и аксессуаров. Ассортимент этого веб-сайта огромен: помимо женских товаров здесь представлены товары для мужчин и детей, а также товары для дома и быта. Побалуй себя, изучив 3000 международных дизайнерских брендов с лучшими предложениями для всей семьи. Если ты еще не являешься участником, получи эксклюзивный доступ прямо сегодня.