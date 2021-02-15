Природа в вашем доме: модные оттенки 2021 года

Минувший год внес кардинальные изменения в жизнь каждого человека, заставив пересмотреть привычный уклад жизни, многому научиться и задуматься об истинных ценностях. И для большинства из нас дом стал местом, где проходят и рабочие будни, и вечера в кругу семьи, и неспешные выходные.

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Эту новую "норму" учли дизайнеры и эксперты по интерьеру при выборе цветовой гаммы 2021 года. Советы дизайнеров о том, как преобразовать интерьер, о модных цветовых сочетаниях этого года и интересных идеях по обновлению интерьера, читайте в статье ниже!

Безупречные комбинации

Основной принцип работы архитектора и дизайнера Анды Озолиня (Anda Ozoliņa) — стремление не усложнять вещи. Ее интерьеры теплые, уютные и естественные. Планируя изменения в интерьере, дизайнер рекомендует в первую очередь учитывать назначение помещений: в гостиных и спальне лучше выбирать спокойные тона.

У любого цвета — будь то серый, зеленый, синий или желтый — имеется широкая палитра оттенков, и при создании домашнего интерьера Анда Озолиня всегда рекомендует выбирать более спокойные, пастельные тона. При таком подходе вы не ошибетесь, даже если цвет очень специфический. Яркие оттенки могут быстро надоесть, к ним трудно подобрать мебель, аксессуары и детали интерьера, поэтому смелые эксперименты лучше проводить в "проходных местах", где люди не задерживаются надолго.

Три кита Анды Озолини при работе над дизайном:

Органический модерн — спокойные и приглушенные серые, бежевые тона как в отделке стен, так и в аксессуарах. Такая цветовая гамма долго сохранит свою актуальность. Эту палитру чаще всего выбирают для частных домов, дач и SPA-отелей. Смелые сочетания цветов — зеленый с розовым, синий с красным или черный с белым. Смелые сочетания требуют очень тщательного продумывания других деталей, но окрашенные таким образом стены придают игривость и создают необычный, специфический интерьер. Белоснежная классика — эта тема всегда будет актуальна. При окрашивании в белый цвет открываются широкие возможности для варьирования стилей в интерьере: здесь главную роль играет не цветовая гамма отделки, а мебель и аксессуары. Выбрав белый цвет, в интерьере можно воплотить 3-5 видов стилей.

Д вижущая сила вдохновения

Выбирая цветовую палитру каждого года, эксперты следят за мировыми трендами. Обычно на выбор влияют события на политической арене, в мировой экономике, связанные с изменением климата или темой прав человека. Сейчас мир охвачен вирусом. Это привело не только к тому, что люди стали чаще искать отдушину на лоне природы, но и к изменению мышления и привычек — многие стали задумываться о более экологичных решениях. Цветовая палитра года радует глаз естественными тонами, которые в сочетании с креативными элементами дизайна, освежают интерьер, наполняя его дыханием природы.

Оттенки года, выбранные ведущими производителями красок и дизайнерами, отличаются, но основные принципы схожи. В этом году выберите для своего интерьера:

естественные тона,

спокойный и устойчивый базовый тон с легкими и теплыми акцентами,

смелые комбинации квадратов, линий и геометрических фигур.

Лазурь от Tikkurila

В качестве тона этого года производитель красок Tikkurila выбрал Y354 Cumulus, который своимспокойным голубым оттенком отражает чувство надежды и символизирует изменения к лучшему. Этот тон способен придать сил, сподвигнуть к действиям в позитивных изменениях, при этом оттенок создает ощущение покоя и стабильности, которых так не хватало в последние месяцы. Cumulus означает "кучевые облака", и в природе они связаны с теплой и ясной погодой. Y354 Cumulus впишется практически в любой интерьер — прекрасно сочетается с деревом и хорошо гармонирует с розовыми, оранжевыми или зелеными акцентами.

Вдохновленная живописными закатами и разнообразием мира цветов и растений, Tikkurila создала коллекцию Color Now из 10 гармонично сочетающихся оттенков, включая хит этого сезона, — Y354 Cumulus. Все, что вам нужно сделать, это просто выбрать в магазине конкретные оттенки и освежить свой интерьер, внеся в него природные нотки.

Pantone — серые камни под желтым солнцем

Серые тона характерны для Латвии — дождливые серые летние дни и серые осенние вечера, когдаулицы заполнены серыми плащами. Pantone выбрал оттенком года 17-5104 Ultimate Grey, дополнив его солнечно-желтым 13-0647 Illuminating, не позволяющим впасть в уныние. Галечно-серый цвет способствует размышлениям и стойкости, а контрастный желтый цвет привносит свет и вселяет надежду.

Практичный 17-5104 Pantone Ultimate Grey в сочетании с теплым желтым цветом 13-0647 Pantone Illuminating позволяет создавать как уютные, так и аскетично элегантные комбинации. Играйте на контрасте, используйте дизайнерские аксессуары для акцентов — новый интерьер в ваших руках!

Земляная твердь Sadolin и нежный беж Caparol

Sadolin тоже напоминает нам — чтобы осознать и принять перемены в жизни, требуются смелость и умение в любой ситуации сохранять твердую почву под ногами. Поэтому в качестве оттенка года был выбран Brave Ground, предлагающий четыре простые в использовании цветовые палитры, которые можно комбинировать: выразительные, надежные, неизменно элегантные, в землистых тонах.

Brave Ground — теплый и нейтральный тон, допускающий смелые сочетания. Обратите внимание на выразительную палитру Sadolin, такую ​​как Brave Ground с E7.10.53 и C0.10.60 или более насыщенную A5.33.39, и оживите свой интерьер.

В свою очередь Caparol в этом году вновь на роль цвета года номинировал бежевый — DUNE BEIGE Palazzo 110.

Бежевые тона также доминируют в трех различных оттеночных палитрах Caparol: ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ТИШИНА, СИЛА.

В каждой палитре вы можете создавать бесчисленные сочетания выбранных оттенков, просто переставляя их, меняя комбинации. Все предлагаемые цветовые оттенки сочетаются между собой и взаимодействуя друг с другом формируют гармоничный образ.

Черно-белая классика

Если на данном этапе жизненного пути естественные природные тона не соответствуют вашему восприятию мира, попробуйте вечную классику — противостояние белого и черного. Такое сочетание никогда не выйдет из моды. Это вечная ценность, позволяющая создавать смелые интерьерные решения с четкими акцентами.

Правильный тон в правильном месте

Приступая к переменам, нужна поддержка надежного единомышленника, на которого всегда можно положиться. Консультанты Krāsu Serviss знают о цветах все и помогут вам лучше понять, действительно ли выбранный оттенок — это то, что вам нужно, впишется ли он в существующий интерьер и сможет ли его освежить и дополнить, подходит ли эта цветовая гамма для помещения, которое вы намерены обновить. Krāsu serviss работает в лакокрасочной отрасли 20 лет: за это время была создана сеть розничных магазинов DIRECT и единственный в Латвии полноценный интернет-магазин красок krasas.lv. Мы помогаем реализовать не только крупные строительные проекты, но и обустроить частные дома и квартиры, поэтому с удовольствием сотрудничаем с любыми заказчиками.

ООО Krāsu serviss тесно сотрудничает с отраслевыми экспертами. Один из самых надежных наших партнеров — дизайнер Анда Озолиня. Она рекомендует перед окрашиванием всей стены опробовать 3-4 оттенка, покрыв каждым тоном примерно один квадратный метр. Один и тот же оттенок может по-разному выглядеть в разных комнатах и ​отличаться при ​освещении, так что такой прием позволяет понять, какой колер подходит лучше всего. Для этого в интернет-магазине www.krasas.lv и магазине-складе DIRECT вы можете приобрести в небольшом количестве оттенки краски любого бренда, что даст вам возможность экспериментировать без лишних затрат. Если же вы хотите без спешки подобрать наиболее подходящую палитру, воспользуйтесь возможностью аренды каталога оттенков.

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