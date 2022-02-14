Присоединяйся к TimberMarket.lv — вся лесная отрасль уже здесь

Лесохозяйственная компания с более чем десятилетним опытом работы в лесозаготовительной отрасли создала отраслевую платформу TimberMarket.lv для деревообработчиков. На ней могут встретиться покупатели и продавцы продуктов и услуг деревообработки. Цель платформы — объединить всех деревообработчиков и лесохозяйственников в единую наглядную систему, где благодаря удобным фильтрам и поиску можно найти на карте лесные услуги, а также пункты закупки или продажи лесоматериалов в конкретном регионе.

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Сейчас на платформе зарегистрировано уже более 250 фирм — представители отрасли, которые хотят, чтобы об их деятельности узнала широкая общественность. Приглашаем присоединиться к их списку!

Цель платформы

Идея платформы состоит в том, чтобы поселить "под одной крышей" всех деревообработчиков и лесохозяйственников — крупных и известных, а также малых и не столь известных — и создать связь между представителями отрасли: поставщиками, потребителями, продавцами. С помощью географического местоположения на TimberMarket.lv можно удобно искать пункты закупки и продажи лесоматериалов, а также другие услуги, связанные с лесной отраслью, например, услуги вывоза леса, распиловки деревьев, измерения древесины, трассировки леса, услуги харвестера и др.

Уникальный поисковой инструмент с помощью фильтров позволяет адаптировать свои поисковые запросы, например, отмечать названия товаров или услуг, регион или даже радиус вокруг конкретного географического пункта. После применения параметров поиска результаты покажутся на карте, а также отдельным списком. Далее клиент сам может связаться с одной из найденных фирм и общаться напрямую без посредников.

"Эта платформа дает возможность маленьким предпринимателям стать видными на карте и привлекать новых клиентов. А для больших предприятий это хороший дополнительный канал для повышения узнаваемости", — говорит Мартиньш Пурис, представитель компании Revosa, которая является разработчиком платформы. Он добавляет, что большинство крупных предприятий имеют свои сайты и активно себя популяризуют, но есть и большое количество небольших фирм и частных лиц, которые тоже занимаются деревообработкой и разработкой леса, однако об их существовании знает только узкий круг лиц.

Присоединиться к платформе TimberMarket.lv и сделать свою деятельность более заметной для широкой общественности, будет особо выгодно маленьким фирмам и частным лицам. Платформа может открыть новые возможности для сотрудничества, привлекать клиентов и таким образом способствовать росту предприятия.

Зарегистрировать свою компанию на платформе сейчас можно без дополнительной платы, а летом, примерно в июле, это станет платной услугой. В дальнейшем планируется расширить работу платформы и присоединить к ней литовскую и эстонскую отрасли деревообработки и лесоразработки.

Как это работает?

Как поясняет Мартиньш Пурис, есть поставщики услуг, с которыми представляемая им компания сотрудничает на постоянной основе, однако иногда случается и так, что привычные партнеры заняты и приходится искать альтернативу. В таких ситуациях необходимо оперативное решение. Он отмечает, что в лесной промышленности и в деревообработке деятельность очень локализована. Например, спиленные в окрестностях Валки сосновые рейки очень невыгодно транспортировать для покупки в Лиепаю. С помощью разработанного инструмента можно найти покупателей в конкретном регионе, таким образом существенно снизив транспортные и временные расходы. TimberMarket.lv — это место, где можно легко это сделать. Чем больше компаний зарегистрируется на платформе, тем более многообразной и функциональной она станет.

"Важно иметь возможность найти кого-то в каждом конкретном регионе, кто сможет предоставить необходимую услугу, а также купить или продать конкретный товар. Многим кажется, что мир слишком мал и все друг друга знают, но это миф. Есть очень много фирм, которые "живут" поблизости, но ты о них ничего не знаешь и вообще не слышал. Идея платформы — дать возможность этим компаниям быть увиденными и найденными, чтобы они тоже могли получать новые контакты и партнеров", — рассказывает представитель Revosa.

Платформа очень пригодится не только предприятиям, которые хотят себя популяризовать или ищут поставщиков, но и частным лицам, которые хотят найти самые выгодные решения для разных ситуаций. "Например, если необходимы брикеты для отопления, многим приходит на ум большой магазин, где их можно купить. Я могу гарантировать, что в радиусе десяти километров вокруг вашего дома есть по меньшей мере три места без красивой вывески, где эти брикеты можно будет купить по гораздо более привлекательной цене, чем в большом красивом магазине", — добавляет эксперт.

В известной мере TimberMarket.lv — это приложение, которое помогает ознакомиться с деревоперерабатывающей отраслью, потому что в нем можно настроить фильтры и указать желаемое расстояние, после чего можно будет ознакомиться с предложениями, которые соответствуют критериям поиска. Дальше каждый может сам решить, с которым из поставщиков стоит общаться.

Присоединяйся и используй TimberMarket.lv, потому что вся лесная отрасль уже здесь!

У SIA Revosa более чем десятилетний опыт работы в лесной отрасли. Основная деятельность компании — это разработка леса, управление лесами, восстановление леса, добыча и закупка лесоматериалов и изделий из них, транспортировка и логистика лесоматериалов, а также торговля и экспорт.