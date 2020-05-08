Приятная самоизоляция или как извлечь из карантина максимум пользы

Предлагаем вам взглянуть на карантин с иного ракурса - и увидеть его не периодом ограничений, а временем НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Во-первых, наконец-то, у вас появилось ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ. И грех его не использовать. Отдохните от суеты, наслаждаясь одиночеством; читайте книги, созерцайте природу. Почувствуйте ритм жизни, ее истинный вкус...

Во-вторых, можно ближе познакомиться с принципами здорового питания. Совершить этакое увлекательное путешествие в страну новых вкусов и ощущений!

В-третьих, у нас, в Латвии, есть место, где вам помогут грамотно объединить все вышеперечисленное – причем, на гораздо более выгодных условиях, чем это когда-либо было.

И – да, это место сейчас РАБОТАЕТ!

А теперь – обо всем подробнее...

ACADEMY VITALITY: и полезно, и приятно

ACADEMY VITALITY — это французско-латвийский центр коррекции веса. Его особенность в том, что участники программ (а их – целых пять) худеют в полной изоляции и без лишних искушений (вредная еда, алкоголь). Плюс все это реализуется в комфортных условиях (8 типов номеров разной категории - от Эконом до Бизнес класса) и под постоянным контролем специалистов.

За разнообразие!

Вот это просторы... Целых 180 Га живописной местности! Никакие фотографии не смогут передать этой красоты и такого чувства свободы...

DELFI.lv встретила дружная команда ACADEMY VITALITY. И вот что мы узнали...

- Наш центр открыт для каждого, кто желает качественно отдохнуть, «перезагрузить» голову, восстановить силы и постройнеть, если в этом есть необходимость, – говорит директор академии – Майя Атвара. – В нашем «арсенале» имеются пять программ: «Основная программа» – направлена на коррекцию веса; программы «Экспресс» и «Интенсив» - для преображения вашего силуэта в короткие сроки, а абсолютно новые программы – «Релакс» и «Антистресс» - созданы специально для «перезагрузки» и души, и тела.

- А как у нас кормят! – взяла слово управляющая центром Наталья Борисовна Кокота. – Вы поразитесь разнообразию вкусов блюд, над которыми «колдует» наш чудесный шеф-повар. В меню все ингредиенты - экологически чистые, так как у нас своя собственная ферма. Производим яйца, молоко, сыворотку, сметану, творог, кефир. Овощи, фрукты, ягоды (в зависимости от сезона) также выращиваются на нашей же ферме. А в прудах мы разводим рыбу! Надо ли говорить, что спустя пару дней гости начинают чувствовать себя более бодрыми, легкими и счастливыми...

Если трудно без «вредной» еды, – то милости просим отведать наших чудных овощных чипсов: для вкусного и ПОЛЕЗНОГО перекуса.

Многие, приезжающие к нам худеть, достигают потрясающих результатов, а потом возвращаются, чтобы... отдыхать душой и телом.

- В связи с ситуацией в стране – угрозой COVID-19, мы соблюдаем все необходимые санитарно-гигиенические нормы, при этом не лишая гостей возможности посещать бассейн и сауну, – добавила директор по продажам Инесса Шведа. - Конечно, есть некоторые ограничения (например, в бассейне могут находиться одновременно только 2 человека), но зато гостей радуют небывалые скидки на услуги – до 50%!

- Захотите развлечься – пожалуйста! - подсказывает менеджер по связям с общественностью Юлия Клубникина. – Можно покататься на лошадях или прогуляться по разнообразным маршрутам для скандинавской ходьбы, протяженность которых - целых 12 км! Маршруты пролегают через лес, поля; вы увидите живописные озера и сможете понаблюдать за тем, как пасутся лошади, пони и олени. Захотите покататься на лодке и порыбачить – пожалуйста!

Где живет счастье?

Но и это еще не все. В конце программы (правда, ее больше хочется назвать каникулами или отпуском), каждый гость получает особую «секретную памятку», содержащую набор полезных «лайфхаков» о том, как дальше – уже самостоятельно – продолжать здоровый образ жизни. Другой бонус – флешка с записью утренней зарядки, позволяющей поддерживать стройную подтянутую фигуру и заряжаться бодростью на целый день.

Здесь - та же изоляция, но все же иная: более содержательная, полезная и – очень приятная!

ACADEMY VITALITY: «Мы не просто работаем, а с радостью принимаем гостей!»

Гости уезжают отдохнувшими, посвежевшими, вдохновленными и воодушевленными.

Проведи карантин вместе с нами!