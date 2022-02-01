Пробуди в себе чемпиона! Начинается вдохновляющий фотоконкурс-голосование

Февраль зачастую становится тем месяцем, когда наши новогодние обещания потихоньку теряют свою силу — абонемент в спортзал уже не используется так часто, вместо вечерней прогулки выбираем сериал на диване, а здоровое меню все чаще пополняется какой-нибудь вкусностью с мыслью "ну один-то раз можно".

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Чтобы вдохновить каждого из нас помнить свои новогодние цели или те, которые вы поставили только вчера, приглашаем вам участвовать в конкурсе-голосовании "Пробуди в себе чемпиона!". Он посвящен здоровым привычкам и проводится совместно с OlyBetTV. Приглашаем присылать небольшое описание (до 800 символов) о своих привычках, которые помогают формировать здоровый образ жизни, вместе с фото, которое самым ярким образом эти привычки характеризует.

Иногда, чтобы достичь наилучшего результата, нам нужно только чуть-чуть вдохновения, позитивный пример или возможность показать то, что уже сделано. Любимое упражнение, секреты здорового меню и любимый рецепт, вещи, которые дают мотивацию, когда хочется лениться, результаты, которые уже достигнуты, – нет никаких ограничений для идей, которые вас вдохновляют.

Авторы лучших историй и фото примут участие в голосовании, и первые три места получат призы – подарочные карты на 100, 50 и 30 евро от магазина "Sportland", а также корзину с подарками от OlyBet.

Присылай свою историю и фото на balsojums@delfi.lv до 14 февраля 12:00. Голосование начнется 15 февраля, а 1 марта уже определим победителя.

OlyBetTV – это новый спортивный портал для настоящих фанатов, где любой желающий найдет для себя что-то полезное – игровые обзоры, интервью и подкасты.