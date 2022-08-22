Процессор 12-го поколения Intel®: забудьте о постоянных сбоях компьютера

Если вы собираетесь начать играть в компьютерные игры, то стоит это делать на лучшем оборудовании Intel®. Появившийся на рынке более года назад процессор 12-го поколения выводит игровой процесс на новый уровень

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Intel предлагает новейшую технологию, которая позволяет получить невероятные впечатления от компьютерных игр. Новый процессор предлагает до 20 треков (16 для ПК 5.0 и 4 для ПК 4.0), чтобы оптимально управлять графикой и производительностью записи при широкополосном подключении.

DDR5 обеспечивает скорость работы памяти до 4800 мегатрансферов (миллионов передач) в секунду (МТ/с), что позволяет увеличить пропускную способность памяти по сравнению с предыдущими поколениями, которые используют память DDR4 3200 МТ/с. Благодаря этим и другим усовершенствованиям платформы, вы можете работать и проводить досуг за играми, прочувствовав их на максимуме и получая небывалый контроль над игровым процессом.

Гибридная архитектура обеспечивает надежность работы

Новая технология предназначена не только для игр — при ее использовании не нужно идти на компромисс ни в одной сложной или многоуровневой задаче, будь то обработка видео или другая крупномасштабная работа. Надежность обеспечивается новой гибридной архитектурой Intel, благодаря которой процессор может успешно разгоняться.

Секрет заключается в том, что процессоры Intel помогают максимально повысить эффективность рабочей нагрузки операционных систем компьютера, исходя из привычек пользователя компьютера. Кроме того, ядра установлены в устройстве максимально оптимально, что позволяет успешно их обновлять.

Одно из самых больших достижений платформы: процессор 12-го поколения Intel предлагает совершенно новый подход к архитектуре х86. Эта гибридная архитектура высокой производительности объединяет два семейства ядер в одном процессоре, обеспечивая бесперебойную работу всех необходимых программ и игр.

Производительные ядра, или P-ядра, предназначены для обеспечения производительности при разных рабочих нагрузках — неважно, вы занимаетесь рабочими делами или играете в игры. В свою очередь E-ядра оптимизируют многопоточную рабочую нагрузку, минимизируя прерывания второстепенных задач.

Задачей Intel® Thread Director является отслеживание и анализ данных о производительности в режиме реального времени и отправка задач на нужное ядро для оптимизации работы процессора. Это означает, что пользователи компьютеров могут использовать умные подходы для максимально эффективного использования компьютера и получения наилучшего взаимодействия.

Не стоит опасаться мерцания

Процессор Intel Core 12-го поколения предлагает новейшие решения, в том числе первую в отрасли готовность к ПК 5.0 и память DDR5 — они обеспечивают поддержку выполнения задач, для которых необходима высокая производительность, например, игр с большим объемом памяти и сложной графикой.

Графика Intel UHD предлагает потрясающие визуальные эффекты благодаря поддержке 8K HDR. Благодаря чрезвычайно мощному процессору можно одновременно использовать до четырех экранов с разрешением 4K, не опасаясь, что один из экранов начнет мерцать.

Процессоры 12-го поколения Intel® прекрасно подойдут как для работы, так и для досуга. Intel позаботился об удобстве, качестве и мощи своих продуктов, поэтому процессоры 12-го поколения Intel® это именно то, что заставит вас поменять свое мнение о времяпрепровождении у компьютера.

ASBIS Baltics, официальный дистрибьютор Intel в Латвии, sales@asbis.lv, тел. +371 60003602

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