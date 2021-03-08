Процветайте весной! Похудеете и снова полюбите себя как это сделала Лиена

Что мешает нам, женщинам, полюбить себя?! Исследования показывают, что каждая третья женщина в Латвии имеет избыточный вес. Лиене была одной из них, но посмотрите на нее сейчас! На 18 килограммов легче и счастливее, чем когда-либо! Прочтите интервью с Лиене и сделайте себе зенственный подарок весной!

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У вас уже был опыт похудения?

Наверное, нет такого метода похудения, который я не пробовала. Я старалась есть продукты, которые считала полезными. Затем сидела на нескольких диетах, которые нашла в интернете и которые должны были принести невероятные результаты. Обычно все проходило по одному и тому же сценарию: мне удавалось на некоторое время сбросить несколько килограммов, но они быстро возвращались. Я не верила, что когда-нибудь действительно смогу похудеть бесповоротно.

Расскажите, как вы решили начать худеть прямо сейчас?

Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что это уже слишком. Мне было некомфортно в своем теле, оно стало несоразмерным. Весь избыточный вес накапливался в средней части тела — на животе и бедрах.

Почему вы выбрали стокгольмскую диету?

Я слышала о ней от друзей и знакомых, а также читала довольно много отзывов в журналах и интернете. Признаюсь, что я давно хотела ее попробовать, но прошлый негативный опыт удерживал от такого решения. Я колебалась, но понимала, что нужно хотя бы попробовать.

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Как работала эта диета?

Я прошла тест и получила программу. Пообещала себе ничего не пропускать. Мой план предусматривал вкусную и питательную еду, но очень простую в приготовлении. Первые результаты я заметила, когда через неделю сбросила 4 кг и почувствовала, что одежда сидит на мне гораздо свободнее. Я не ожидала сразу получить такой впечатляющий результат. Было очевидно, что вес уменьшился, и это мотивировало меня продолжать. Важно, что соблюдать этот план было легко - все было прописано в мельчайших подробностях. Так я за короткое время сбросила 12-13 кг лишнего веса.

Избыточный вес вернулся?

На самом деле, даже через долгое время после окончания плана вес продолжал снижаться! Мой метаболизм активировался, и я без особых усилий сбросила, в общей сложности, 16 кг. Тем временем я сменила гардероб, так как одежда стала мне слишком большой.

Что бы вы порекомендовали другим людям, которые хотят похудеть?

Нужно всего лишь сделать первый шаг - пройти тест и подать заявку на программу! Дальше все будет легко и просто!

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