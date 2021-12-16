Продавец 220.lv маркетплейса: одного канала продаж может быть недостаточно

В Латвии торговая платформа лидера балтийской электронной коммерции PHH Group, в которую входит и 220.lv, завоевывает большую популярность и интерес со стороны торговцев, обеспечивая продажи более чем 3 000 активных продавцов со всех стран Балтии. Сейчас, когда объемы электронной коммерции стремительно растут, от продавцов ожидают быстрого обслуживания, высокого качества и широкого ассортимента товаров. Как продавец 220.lv, Роман Александровс, директор Brandberry.eu, делится своим опытом за это время.

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Роман Александровс принял решение присоединиться к торговой платформе полгода назад, когда бизнесмен искал дополнительные каналы реализации товара. По его словам, решение далось легко, поскольку накопленный к настоящему времени опыт в электронной коммерции показывает, что у этой отрасли большой потенциал на будущее. Р. Александровс продолжает: "Последние два года мы активно работали в сегменте электронной коммерции, развивая наш интернет-магазин Brandberry.eu, но я считаю, что нельзя останавливаться только на одном канале продаж — нужно искать альтернативы, чтобы расширить базу клиентов. Так мы и пришли к маркетплейсу 220.lv. В настоящее время мы продаем товары на все страны Балтии".



Предприниматели, желающие присоединиться к торговой платформе, могут зарегистрироватся ЗДЕСЬ

В настоящее время Brandberry.eu обрабатывает в среднем около 20-25 заказов в день на платформе 220.lv, что является отличным результатом для дополнительного канала продаж. В следующем году планируется увеличить мощность и качество услуг, ведь с развитием торговой платформы профили торговцев также должны идти в ногу со временем, дополнять и улучшать свой ассортимент.

Предприниматель говорит: "Платформа развивается каждый день вместе с нами, и это очень важно, ведь с ростом эффективности коммуникации со стороны наших партнеров, можно расти и самим. Кроме того, хотелось бы отметить успешную модель и подход к сотрудничеству — мы чувствуем себя партнером, а не субподрядчиком, которому приходится решать все проблемы и задачи самостоятельно. Кроме того, сам бренд 220.lv очень узнаваем и любим покупателями, что положительно сказывается на результатах нашего бизнеса".

Что касается текущей ситуации в торговле, то люди делают покупки очень интенсивно. Поэтому сейчас все ресурсы направлены на обеспечение качественного обслуживания. Р. Александровс продолжает: "Мы всегда уделяем особое внимание обслуживанию покупателей и тому, как упакован товар. Во-первых, товар должен быть упакован элегантно и качественно, а во-вторых, товар должен быть доставлен вовремя, потому что мы знаем, что у людей высокие требования, особенно во время праздников".

По словам Р. Александровса, в настоящее время компания 220.lv предоставляет около 25 000 наименований товаров широкого ассортимента. В него входят одежда оригинальных марок, аксессуары, обувь, а также парфюмерия и косметика. В свою очередь, в 2022 году планируется увеличить ассортимент, работая также над поддержанием качества, а именно, более полным описанием описания товаров, качеством фотографий, сроками доставки и, конечно же, повышением удовлетворенности клиентов.

Как подчеркивает предприниматель, успешное сотрудничество также основано на высоких навыках и умениях специалистов 220.lv в работе с новыми предпринимателями, которые решили присоединиться к 220.lv. Ежедневно поступают очень ценные советы для укрепления позиций каждого торговца, а взаимное общение вдохновляет и радует сотрудничеством.

PHH Group в цифрах:

14,000 заказов в день;

4840 полученных заказов в день магазигах/пунктах выдачи;

145 миллионов посетителей в год в Pigu группе: маркетплейсы — 220.lv, Pigu.lt и Kaup24.ee;

3.2 миллиона заказов оформлено в 2020 г.



