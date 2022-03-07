Профессионализм и индивидуальный подход: в Риге открывается современная "Клиника женского здоровья"

Современная "Клиника женского здоровья" открыла свои двери в Риге, на улице Патверсмес 27, в Латвийском морском медицинском центре, оснащенном самым современным медицинским оборудованием. Высококвалифицированные врачи клиники оказывают женщинам точные, качественные и эффективные медицинские услуги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Клиника женского здоровья" развивалась вместе с самим медицинским персоналом, в результате чего была создана инфраструктура для оказания женщинам всех необходимых медицинских услуг под наблюдением компетентного медицинского персонала — от регулярных гинекологических осмотров до оперативного лечения и специализированной гинекологической помощи беременным женщинам и молодым девушкам.

Гинекологические консультации

Профилактические осмотры, скрининг на рак шейки матки;

Консультации по вопросам планирования семьи и контрацепции (в т. ч. установка и удаление внутриматочных спиралей, установка и удаление гормонального имплантата);

Выбор консультации и лечебной тактики при различных гинекологических заболеваниях: образования яичников, кисты, патологии маточных труб, эндометриоз, миома, дефект рубца после кесарева сечения, опущение органов малого таза, гиперемия влагалища, синдром поликистозных яичников, гормональные изменения, гинекологическая эндокринология;

Решение проблем менопаузы.

Обследование и диагностика

"Клиника женского здоровья" предлагает все возможные методы диагностики, доступные в настоящее время в мире, в амбулаторных условиях. Все врачи "Клиники женского здоровья" являются сертифицированными специалистами в области УЗИ и могут провести гинекологическую ультрасонографию во время консультации.

Кроме того, предлагаются малоинвазивные методы диагностики:

Кольпоскопия (расширенная диагностика при патологии шейки матки);

Исследование проходимости маточных труб методом УЗИ с контрастным веществом ExEm (диагностика бесплодия);

Гистероскопия (осмотр полости матки с помощью видеоаппаратуры при различных патологиях).

Если патологию не удается диагностировать вышеуказанными методами, пациентки также могут воспользоваться услугами отделения диагностической радиологии "Латвийский морской медицинский центр", которое оснащено самым современным оборудованием. Высококвалифицированные врачи отделения также проводят компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). В отделении диагностической радиологии также проводится маммография для раннего выявления рака молочной железы, который является наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин — ежегодно рак молочной железы диагностируется примерно у 1200 женщин.

Медицинские услуги во время беременности

Клиника оснащена ультрасонографическим оборудованием высокого класса, которое также может быть использовано для диагностики беременных женщин. УЗИ беременных женщин проводится специалистом по сонографии — экспертом, который сертифицирован по программе Фонда медицины плода (Fetal Medicine Foundation, FMF) и имеет право проводить ультразвуковые исследования и анализ риска также в случае беременности высокого риска.

Кардиотокография (мониторинг частоты сердечных сокращений плода для контроля его самочувствия) доступна беременным на последних неделях беременности. В "Клинике женского здоровья" также работают высококвалифицированные опытные акушерки.

Медицинское обслуживание после родов

После родов женщины часто сталкиваются с различными нарушениями в работе мышц тазового дна. В "Клинике женского здоровья" ведет прием сертифицированный физиотерапевт, который специализируется на реабилитации мышц тазового дна после родов с использованием эффективного метода — терапии биологической обратной связи — для лечения проблем с недержанием мочи и (или) кала, а также для укрепления мышц таза с помощью упражнений.

Хирургия и лечение

"Клиника женского здоровья" предлагает женщинам не только амбулаторное, но и хирургическое лечение различной сложности. В клинике женщина также может подготовиться к операции: все виды предоперационных (предоперационных) обследований (анализы, ЭКГ, РТГ легких и др.), инъекции различных лекарственных препаратов и консультации других специалистов, включая услуги анестезиолога.

Гинекологические услуги для молодых девушек

Не только женщины, но и молодые девушки могут иметь гинекологические проблемы или просто нуждаться в консультации специалиста. В "Клинике женского здоровья" также ведет прием сертифицированный детский гинеколог, который предоставляет консультации и медицинские услуги девочкам.

Помощь украинским беженцам

"Клиника женского здоровья" обеспечит медицинские услуги женщинам и девушкам, вынужденно покинувшим территорию Украины вследствие военных действий.

Проверьте свое здоровье — запишитесь на консультацию и улучшите качество своей жизни!

• Телефон для записи на прием: 67 889 000

• Электронная почта: pieraksts@ljmc.lv

• Дополнительная информация: https://www.ljmc.lv



Об АО "Латвийский морской медицинский центр" (LJMC)

LJMC — крупнейшее частное сертифицированное медицинское учреждение в Латвии, предоставляющее доступные профессиональные амбулаторные и стационарные медицинские услуги. Благодаря самому современному медицинскому оборудованию, высококвалифицированным врачам и компетентному медицинскому персоналу LJMC оказывает точные, качественные и эффективные медицинские услуги. LJMC заключил договоры о сотрудничестве со всеми действующими в Латвии медицинскими страховыми компаниями, которые оплачивают полученные пациентами медицинские услуги в соответствии с условиями страхового полиса каждого пациента, а также предоставляют оплачиваемые государством медицинские услуги в соответствии с постановлением Кабинета министров от 28.08.2018, Положение № 555 "Порядок организации и оплаты медицинских услуг".