Профессиональная медицинская помощь вне медицинского учреждения - MED4U

МЕД4U предоставляет качественную медицинскую помощь (в том числе пациентам с симптомами COVID-19 или с положительным тестом на COVID-19)

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на месте жительства пациента,

для транспортировки пациента,

спортивным клубам и командам,

на публичных мероприятиях.

Получить профессиональную медицинскую помощь теперь можно и на своем месте проживания, не посещая медицинское учреждение, не ожидая записей, без дополнительных назначений врачей и без стресса.

Помощник врача или врач-специалист на месте жительства пациента оценит состояние здоровья клиента (в том числе проводится надзор над состоянием здоровья пациентов с сердечной недостаточностью), проведет необходимые обследования, выпишет медикаменты (Е-рецепт), составит инструкцию по дальнейшему процессу лечения.

Помощник врача или сертифицированная медицинская сестра проведет все необходимые манипуляции: инъекции, внутривенные системы, электрокардиограмма, холтер-мониторинг и наблюдение за давлением, уход за ранами, получение анализов и доставка их в лабораторию, смена долгосрочных мочевых катетеров, уход за трахеостомами, энтеральное и парентеральное питание (в том числе обучение близких), введение назогастрального зонда и др.

Физиотерапевт поможет устранить или уменьшить нарушения движений, боль, отеки, уменьшенную способность к нагрузкам и многое другое.

Эрготерапевт проконсультирует и поможет восстановить независимость пациента в ежедневных занятиях или освоить новые навыки после перенесенного инсульта, травм головы, переломов, повреждений периферических нервов, политравм, ревматологических заболеваний, ожогов, психических заболеваний. Эрготерапевт также проконсультирует о доступности среды, о принципах эргономики в рабочей среде или во время обычной жизни дома.

Аудиологопед проанализирует коммуникацию пациентов, их нарушения речи, голоса и глотания, проведет их коррекцию и терапию для людей любого возраста (в том числе детей), а также миофункциональную терапию (мышечные упражнения для артикуляции лица).

Подолог осуществит лечебный уход за ступнями, в том числе:

- обработку мозолей, обработку бородавок, шлифовку кератоза и утолщенной кожи, обработку трещин, уход за язвами, лечение утолщенных, поврежденных ногтей и ногтей измененной формы, протезирование ногтей ног (замена поврежденного ногтя или его части), укрепление поврежденного ногтя, коррекция вросщего ногтя.

В случаях, когда обследования или манипуляции невозможно провести дома, предлагаем транспортировку пациента в соответствующее медицинское учреждение.

Если требуется перевозка пациента в больницу с места происшествия в другом государстве или помощь при переезде, то команда MED4U обеспечит необходимый транспорт и квалифицированный сопровождающий персонал. Это может быть также транспортировка пациента на процедуры, межгосударственные перевозки пациентов, а также сопровождающий медицинский персонал для пациентов во время переезда. Независимо от специфики происшествия мы найдем лучшее решение для пациента в любой ситуации.

Отдельной специализированной услугой MED4U является неотложная медицинская помощь на публичных мероприятиях и обеспечение медицинским обслуживанием спортивных команд. Это и мероприятия активного отдыха в природе и помещениях, и спортивные соревнования, и тренировки. Во время мероприятия мы обеспечим сертифицированный медицинский персонал и необходимое медицинское оборудование в соответствии со спецификой каждого мероприятия.

Дети до 18 лет, молодежь до 24-летнего возраста, беременные, сироты и оставшиеся без попечения родителей лица, лица с особыми потребностями, люди старшего поколения, семьи с по меньшей мере тремя детьми, в том числе приемные семьи и находящиеся под опекой дети (из многодетных семей), имеют скидку в размере 15% от цены услуги.

Подробная информация www.med4u.lv или по телефону 28010404.