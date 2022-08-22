Здравствуйте! Меня зовут Синдия Бокане. Я создаю контент для социальных сетей и руковожу своим агентством цифрового маркетинга. Много лет у меня была мечта — иметь хорошее зрение, без линз и очков. Эта проблема волновала меня со времен средней школы. Но все время возникали какие-то сложности.

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От линз к очкам

Из-за постоянного ношения контактных линз у меня воспалялись глаза, и иногда приходилось прибегать к хирургическому вмешательству. Пришлось отказаться от ношения линз и перейти на очки.

Именно так, 10 лет назад, я решила свою проблему со зрением — начала носить очки.

Очки мне очень шли — я выглядела классно, но их все время хотелось снять. Они давили на нос, мешали водить кабриолет, а на мероприятиях все время приходилось их носить с собой, так как без них я ничего не видела.

Спустя десять лет испытаний, я решила: теперь хочу видеть свою жизнь четко и красиво. Просто хочу жить без очков!

От очков к отчаянию



Когда я впервые узнала о лазерной операции? Это произошло около двух лет назад и, конечно, у меня сразу появилось желание сделать коррекцию зрения, но в тот момент мне не хватило смелости.

Многие годы у меня развивалась близорукость: вблизи я видела очень хорошо, а вдаль — все как в тумане. Время шло, а я все не отваживалась это исправить.

Решающим фактором стало то, что мое зрение становилось все хуже и хуже. Минусы прогрессировали, и это приносило все больший дискомфорт в повседневную жизнь. Каждый день я думала о том, что так больше невозможно, что ждать больше нельзя — надо было что-то предпринимать.

Маленькие шаги к большим переменам



Первым делом я обратилась в проверенную клинику, и начальным этапом на пути к переменам стало тщательное обследование. Это было очень интересно, так как ранее я видела только один аппарат для проверки зрения, а в Клинике др. Соломатина, мне провели углубленную диагностику.

Меня проверили на 5-7 разных аппаратах, а также закапали глаза для расширения зрачков, чтобы еще точнее определить параметры глаз. Это дало полное понимание о состоянии моих глаз и возможность выбрать подходящий метод коррекции зрения. Мне очень понравилось, что всем проверкам был посвящен отдельный день.

После обследования мы с врачом выбрали один из наиболее подходящих для меня методов лазерной коррекции зрения. Выбор пал на современную операцию Femto Lasik, которая в Клинике др. Соломатина проводится на новейшем лазере VisuMax 800. Такой лазер пока единственный в Балтии.

Смешанные чувства

Перед операцией я, конечно, волновалась. У меня был такой микс: страх вместе с приятным волнением, хотя я полностью доверяла специалистам, клинике и всей команде, которая здесь работает.

В то же время, я была полна решимости сделать это!

Несмотря на то, что сама операция заняла всего пару минут, общая продолжительность процесса была около двух часов. Пока мы подготовились, оделись, сходили к врачам, еще раз все обсудили.

Я волновалась вплоть до того момента, когда легла на операционный стол. Во время операции врач меня успокаивал и все время рассказывал о том, что происходит, каким будет следующий шаг, что мне делать и так далее.

Спокойствия придавало то, с какой уверенностью все делал врач. Это, пожалуй, помогло мне почувствовать себя в безопасности — именно наличие этой коммуникации.

Слезы счастья

Во время операции не было никакого дискомфорта, глаза не болели. Все прошло довольно быстро.

Я встала с операционного стола и сразу заплакала. Это были слезы счастья! На стене я увидела цифры на часах, линии, буквально все-все. Я видела все, что раньше у меня было в полном тумане. Я не смогла сдержать слез счастья.

Зрение улучшилось сразу после операции, что было, на самом деле, самым невероятным. Я знала, что так должно быть, но не верила до последнего. Думала, что у меня может быть по-другому.

Полноценная жизнь началась

В моем случае, все было очень хорошо, поэтому я могу сказать, что все прошло идеально!

Я очень-очень хотела решить этот вопрос со зрением, чтобы полноценно жить, так как поняла, что если я не сделаю это сейчас, то буду только откладывать и откладывать.

По-моему, очень много таких людей, которые все еще боятся, веря каким-то мифам, но не пытаясь разобраться в вопросе, и это мешает им принять решение. Поэтому я очень хочу всех вдохновить — это лучшее решение, которое я приняла в своей жизни!