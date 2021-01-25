Провал всегда готовых

Пандемия COVID-19 неизбежно обнажила все слабые стороны. Как говорил известный американский инвестор Уоррен Баффет, — когда начинается отлив, становится видно, кто купался голым. А "голыми купались" многие политики и чиновники, в том числе, и в странах ЕС.

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Очевидно, что медицинские системы стран Евросоюза оказались не готовыми к масштабной пандемии. И произошло это из-за спесивой самоуверенности: у нас такого не может быть никогда, потому что наша система здравоохранения самая лучшая, а проблемы с эпидемиями — это удел бедных развивающихся стран с плохим медобслуживанием.

Приведем лишь один яркий пример такой спесивости. Согласно данным Global health security index за 2019 год, к любой пандемии лучше всего готовы системы здравоохранения США, Великобритании и Нидерландов: https://www.weforum.org/agenda/2019/11/countries-preparedness-pandemics/

Если посмотреть на список лидеров по заболеваемости, мы увидим, что ими как раз и стали эти "самые готовые в мире" страны Северной Америки и Европы. А некоторые отсталые по рейтингам третьи страны оказались готовыми к кризису гораздо лучше.

Продолжать отрицать проблему, сверкая задом в отблеске отлива, — не лучшее решение. Нужно слезть с пьедестала своего величия и заняться рутинной работой.

Одним из тестов способности к такой работе стала программа закупки медикаментов для вакцинирования. В июне этого года Европейская комиссия призвала ряд стран ЕС срочно договариваться о совместных координированных действиях.

В результате к середине января на весь ЕС были заключены контракты:

- AstraZeneca (400 миллионов доз: 300 миллионов заказаны, 100 миллионов зарезервированы),

- Sanofi-GSK (зарезервированы 300 миллионов доз),

- Johnson&Johnson (200 миллионов доз заказаны, 200 зарезервированы),

- BioNTech-Pfizer (400 миллионов доз заказаны, 200 зарезервированы),

- CureVac (225 миллионов доз заказаны, 180 зарезервированы),

- Moderna (80 миллионов доз заказаны, 80 зарезервированы).

Также Еврокомиссия проводит переговоры о закупке 200 миллионов вакцин компании Novavax.

В большинстве случаев цены являются конфиденциальной информацией, но благодаря недавней утечке они стали известны: AstraZeneca — €1.78, Sanofi-GSK — €7.56, Johnson&Johnson — $8.50, BioNTech-Pfizer — €12, CureVac — €10, Moderna — €18.

Вакцинирование стало одним из важнейших политических вопросов в большинстве государств ЕС. Некоторые страны обвиняют Евросоюз в неспособности предоставить достаточное количество вакцин. Другие, в частности Германия, начали сепаратные переговоры с фармацевтическими компаниями без участия Европейской комиссии.

Изначально планировалось, что Евросоюз централизованно закупит вакцины на 2 миллиарда евро. Эти деньги были быстро потрачены, и страны внесли еще 750 миллионов. На эту сумму для жителей ЕС было заказано в два раза больше вакцин, чем требуется. Но проблемы возникают из-за задержек с производством и поставками, а также по причине неспособности государств быстро развернуть массовую вакцинацию.

Татьяна Жданок, депутат группы Зеленые/Европейский свободный альянс:

"Для решения текущих проблем наша группа выдвинула ряд предложений:

- Прозрачность. Европейская комиссия и страны ЕС должны обнародовать контракты на закупки, а также данные клинических испытаний и возможных побочных эффектов от вакцин.

- Добровольность. Вакцинация должна быть делом добровольным. Граждане ЕС должны иметь выбор.

- Солидарность. Страны ЕС должны действовать сообща, и тут перетягивание одеяла на себя недопустимо.

- Участие. Евросоюз вместе с другими странами должен участвовать в глобальном решении проблем реагирования на эту и другие возможные пандемии.

- Открытость. Необходим отказ от прав интеллектуальной собственности на медикаменты для лечения COVID-19 с целью наиболее быстрого их распространения в мире.

Я считаю также недопустимым отказ от сотрудничества с отдельными производителями вакцин из других стран не по научным и медицинским, а по идеологическим причинам".

Пандемия преподает серьезный урок. Мы живем в мире, где хаос может ворваться в мир установленного порядка и стать неуправляемым, и тогда жители платят жизнями и здоровьем за несостоятельность властей своих государств.

К сожалению, страны ЕС и Евросоюз в целом сделали выводы о необходимости эффективного сотрудничества в области медицины тогда, когда кризис уже разразился. Недальновиден и циничен подход, когда движение стимулируется только бедой, а его развитие требует многочисленных жертв. Это необходимо менять, не дожидаясь следующей катастрофы.