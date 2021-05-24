Проверь свои знания и подай заявление на БЕСПЛАТНОЕ страхование ребенка в BALTA!

Безумно ответственное лето вместе с BALTA

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Уже не за горами долгожданные школьные каникулы с увлекательными играми и незабываемыми приключениями. Чтобы это время было не только безумно увлекательным, но и не менее безопасным и ответственным, страховое общество BALTA (группа PZU) уже второй год подряд готовит особый подарок — бесплатное страхование детей на весь летний период!

В прошлом году страхование от несчастных случаев было оформлено для 18 000 школьников по всей Латвии, в свою очередь, в виде возмещений за травмы, полученные во время летних каникул, BALTA выплатила почти 30 000 евро. Продолжая традицию, в этом году BALTA снова дарит детям страхование гражданско-правовой ответственности.

Не опоздай — подай заявку на бесплатное страхование до 31 мая!

Времени, чтобы заказать бесплатное страхование, осталось немного — только до 31 мая, в свою очередь, страховое покрытие будет действовать все лето, т. е. с 1 июня по 31 августа. Страхование действует на всей территории Латвии, общая страховая сумма составляет 3000 евро.

Бесплатное страхование можно оформить детям не старше 17 лет. Заказать страхование могут родители или законные представители детей.

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Подробная информация о предложении, условиях акции и возможности претендовать на бесплатное страхование также опубликована на интернет-странице акции www.balta.lv/atbildigavasara.

Что представляет собой бесплатное страхование гражданско-правовой ответственности для детей от BALTA?

Согласно данным BALTA, каждое лето в среднем пятая часть возмещений по страхованию гражданско-правовой ответственности связана с проделками детей. Разбитые телевизоры в гостях у друзей, случайно поцарапанный на улице автомобиль в результате наезда на велосипеде, сброшенные с балкона вещи во время игры — в своей повседневной работе BALTA сталкивается с самыми разнообразными детскими шалостями. Страхование гражданско-правовой ответственности BALTA обеспечит финансовую поддержку именно в таких случаях причинения ребенком ущерба имуществу и (или) здоровью третьего лица.

Проверь свои знания в сфере безопасности и скажи "ДА" летним приключениям

Чтобы убедиться в том, что дети осознают риски и ответственность за свое и чужое имущество, а также просветить их относительно некоторых аспектов безопасности поведения на дорогах, дома и на природе, что особенно актуально в летние месяцы, BALTA, Государственная полиция и CSDD составили тест для проверки знаний по вопросам безопасности, который предлагается пройти как воспитанникам детских садов и школ, так и родителям вместе с детьми.

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