Проверки питьевой воды в Риге подтверждают ее качество
Foto: Oпределение микробиологических показателей

Летом рижане все чаще поднимают вопрос о качестве питьевой воды в городском водопроводе. Отвечая на эти вопросы, ООО Rīgas ūdens с полной уверенностью может проинформировать коротко и конкретно – вода в Риге качественная, безопасная для здоровья и соответствует высочайшим стандартам.

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Проверки начинаются в местах забора воды

Процесс производства воды в ООО Rīgas ūdens происходит непрерывно и точно так же в непрерывном режиме работает контроль качества питьевой воды. Как отмечает руководительница Объединенной лаборатории контроля качества воды (AŪKKL) Анда Пульке, "проверка питьевой воды происходит каждый рабочий день, но не реже, чем раз в три дня" — это уточнение важно в том случае, если выпадает несколько праздничных дней подряд. Однако это относится только к проверкам воды в городе — проверки на местах производства питьевой воды проходят абсолютно каждый день. Практически это происходит так: с утра берутся образцы воды для химических, бактериологических и других анализов. Образцы берутся из точек забора воды в местах ее производства — в подземных водохранилищах и на станции подготовки воды Daugava. В этой ситуации берутся образцы воды до и после фильтров, а также на других этапах подготовки воды вплоть до так называемого второго подъема, откуда вода уже поставляется в город.

Вода из крана также проходит ежедневные проверки

В Риге проверки качества питьевой воды регулярно проводятся в соответствии с ранее утвержденным планом в восьми различных пунктах — на Югле, в Кенгарагсе, Ильгюциемсе и других местах, чтобы по возможности покрыть разные районы столицы. В рамках проверок проверяется вода из кранов, а главным условием для выбора является доступность для ежедневных проверок, то есть необходим непрерывный и регулярный доступ. Например, в некоторых местах забор воды для тестирования осуществляется в кафе, а в других — на автозаправочной станции, школе или в учреждении социального ухода и др. Еще одно условие — для подобных проверок не подходят места, где перед кранами установлены фильтры. Нужно подчеркнуть, что эти восемь мест являются обязательными местами забора воды для тестирования, но раз в месяц проверки осуществляются в целом в 30 точках мониторинга, после чего результаты подаются в Инспекцию здоровья.

Краны свободного доступа включены в график еженедельных проверок воды

В начале июня в СМИ появились публично выраженные сомнения некого жителя в качестве воды, которую можно получить в публично доступном месте в Верманском парке. Эти сомнения безосновательны — проведенная AŪKKL проверка воды из шести новых кранов свободного доступа подтвердила, что вода соответствует всем нормам. Чтобы ликвидировать любые сомнения в качестве питьевой воды из кранов свободного доступа, в летний сезон в городских парках по меньшей мере один раз в неделю происходит проверка воды. Анда Пульке подтвердила, что осуществленные ранее проверки подтвердили качество питьевой воды в кранах свободного доступа. Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что питьевая вода в кранах свободного доступа, которые находятся у детской площадки в Верманском парке, в Зиедоньдарзсе, на Эспланаде за зданием Латвийского художественного музея, в Межапарке у входа в зоопарк, в парке Дзегужкалнс и на детской спортивной площадке на улице Кришьяниса Баронса, абсолютно безопасна для употребления.

Вкусовые качества воды диктует частота использования

Мнения жители Риги о качестве воды в городе (и ее визуальном облике) разнятся — кому-то кажется, что в ней слишком много железа, кому-то не нравится вкус, кто-то жалуется на мутную воду. Люди, живущие на правом берегу, радуются, что в Пардаугаве доступна вода из Даугавы, а некоторым кажется лучше та вода, которую жителям правого берега поставляют из подземных водохранилищ. "Нам даже поступали претензии, что на кухне вода вкуснее, чем в ванной комнате в той же квартире, или наоборот", — смеется руководительница лаборатории Анда Пульке.

Насчет замутнения воды — возможно, где-то вблизи проходили ремонтные работы и/или был перерыв в подаче воды, после которого в течение некоторого времени вода может оставаться сильно мутной. Насчет вкуса воды руководительница AŪKKL Анда Пульке отмечает, что в многоквартирных домах вкус действительно может отличаться, например, утром и вечером, потому что ночью воду используют реже и она застаивается в водопроводе, поэтому меняются вкусовые свойства. То же самое относится к вышеупомянутому случаю о кухне и ванной, потому что не исключено, что вода в квартире подается по отдельным стоякам, в которых в соответствующее время суток поток воды может отличаться. Решение — перед использованием воды ее нужно немного слить. Конечно, на вкус воды влияет и техническое состояние внутренних сетей дома, однако, как подчеркивает специалист, это не влияет на качество воды с точки зрения безопасного использования, потому что вода находится под непрерывным наблюдением инспекторов.

В Риге вода лучше, чем в других странах Европы

С точки зрения состава у рижан тоже нет причин волноваться в качестве воды. Если сравнить качество питьевой воды в разных городах Европы, то, например, в Афинах уровень хлора несравнимо выше, чем в Риге, потому что здесь дезинфекцию воды, полученной из наземного водохранилища, делают с помощью озонирования (в подземных водохранилищах это происходит практически естественным путем), и хлор добавляется лишь в минимальных количествах.

AŪKKL поддерживает качество своей работы на неизменно высоком уровне, поэтому не напрасно недавно Латвийское национально бюро аккредитации повторно аккредитовало лабораторию для физического, химического и микробиологического тестирования питьевой воды, наземной воды и сточных вод. В лаборатории ООО Rīgas ūdens работают высококвалифицированные специалисты — магистры или бакалавры в области естественных наук, микробиологи, химики и др., таким образом компетенция специалистов находится на соответствующем высоком уровне.

Образцы воды для тестирования принимают и в частных лабораториях

AŪKKL не принимает образцы воды для тестирования качества от жителей (для проверки принимаются образцы воды только от новых подключений к централизованной системе водоснабжения, результаты тестирования которых требует предприятие), однако в Риге достаточно много аккредитованных лабораторий, где можно это сделать. Если качество воды вызывает подозрения или наблюдается слишком длительное замутнение воды, жители могут позвонить в ООО Rīgas ūdens по бесплатному дневному информационному телефону 8 000 21 22 и сообщить о ненадлежащем качестве воды. Специалисты предприятия выяснят, что является причиной этих краткосрочных сложностей, однако, резюмируя всю вышеупомянутую информацию, Анда Пульке подчеркивает: "В Риге очень качественная питьевая вода. И безопасная для использования"

Рабочие столы специалистов Объединенной лаборатории контроля качества воды всегда покрыты различными тестируемыми образцами.

Образцы воды, подготовленные к определению микробиологических показателей, помещаются в термостат.

Место для забора образцов воды на станции подготовки воды Daugava.

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