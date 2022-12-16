Пять советов, как порадовать подарками близких людей и… сэкономить в этом году

Уже выпал снег, зажглись рождественские елки, отовсюду пахнет рождественским печеньем пипаркукас — приближается самый красивый праздник года. Правда, это время нередко наполнено беспокойством, ведь нужно позаботиться о подарках, угощении и других праздничных сюрпризах. Желаний и потребностей так много, что даже самые толстые кошельки стараются поглубже спрятаться в карманах, а внутренний голос все чаще призывает тратить разумнее. А как же рождественская радость дарения?

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Чтобы ожидание праздника вместо беспокойства приносило удовлетворение, мы подобрали для вас пять советов, которые помогут приготовить подарки, наслаждаясь радостью дарения, и в то же время сэкономить.

1. Узнай, чего душа желает на самом деле! Вместо того, чтобы поддаться беззаботной праздничной радости, которую ощущаешь, посещая рождественские ярмарки или рассматривая яркие витрины магазинов, спокойно обдумай или попробуй узнать во время разговора, что ваш близкий человек действительно хотел бы получить в подарок? Намного больше радости доставит продуманное, тщательно выбранное и долгожданное проявление внимания, чем большой или дорогостоящий подарок в золотой бумаге с красной ленточкой. Радость удваивается, если подарок приносит положительные эмоции не только в момент получения, но и в дальнейшем.

2. Рассмотри возможность подарить общий подарок! В ожидании Рождества мы поддерживаем окружающих, заботимся друг о друге в самом широком смысле слова и очень ценим чувство семейной общности. События, происходящие в мире в этом году, заставили пересмотреть систему ценностей и понять, что главное – это семья и возможность быть вместе. Поэтому стоит подумать над тем, чтобы вручить семье общий подарок, который пригодится каждому в отдельности и всем вместе.

3. Не спеши покупать прямо сейчас – составьте список! В суете предпраздничного шопинга не бегай сломя голову по разным магазинам, не переплачивай и не покупай лишнего! Вместо этого продумай и составь список подарков, предусмотрев для каждого желанный подарок и выбрав места, где его можно приобрести. Изучи предложение и сравни цены. Реши для себя – стоит ли переплачивать за новое или можно приобрести подержанное (почти как новое) по намного более выгодной цене?

Современное молодое поколение уже осознало истинное значение устойчивости и циркулярной экономики и ценит возможность дать вещам второй шанс. В настоящий момент на вторичный рынок попадает множество разных товаров, которые можно приобрести онлайн — на торговых платформах и в социальных сетях. Но чтобы приобретенный товар действительно работал без перебоев и доставил новому хозяину искреннюю радость, его нужно покупать в надежном месте, где товары проходят тщательную проверку, в случае необходимости восстанавливаются и реставрируются. Например, на veikals.banknote.lv.

4. Экономь время и деньги – покупай в Интернете! Если у тебя есть доступ к Интернету, используй его полноценно – не только для поиска идей, но и для покупки подарков. Воспользуйся возможностью приобрести подарки заранее и по более выгодной цене, чем, например, в супермаркете. Покупать подарки в Интернете очень удобно из-за возможности сравнить цены на товары, к тому же ассортимент предлагаемых товаров нередко бывает шире.

5. Следи за своим кошельком! Найдя все необходимые подарки к празднику, пересмотри бюджет и убедись в том, что на все желаемое хватит финансовых средств. Тем самым ты сможешь контролировать свои расходы, определить оставшуюся сумму и время до Рождества. Прежде чем покупать подарок к празднику, еще раз пересмотри предложение – может быть, у какой-либо вещи появилась альтернатива, например, аналогичная модель телефона с теми же функциями или бытовая техника других брендов. Не смущайся и ознакомься с предложением подарков к праздникам на вторичном рынке veikals.banknote.lv, и убедись в том, что приобретение подарков может приносить настоящую радость и избавить от предпраздничного волнения, а также позволяет сэкономить, покупая подарки по выгодной цене и с доставкой по всей Латвии.

Ну что – попробуем составить небольшой список подарков?

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