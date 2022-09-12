Рабочая коммуникация: как добиться желаемого и не нажить врагов

Советы для улучшения коммуникации

В нужном месте в нужное время. Каналов и типов коммуникации очень много, однако у каждого из них своя специфика, которую следует учитывать, чтобы коммуникация была эффективной. Например, электронное письмо — не самый лучший способ, чтобы просить о прибавке к зарплате или обсуждать какие-то наболевшие вопросы. Skype или Slack абсолютно не подходят для постановки рабочих задач с помощью длинных текстов. Устраивать собрание для того, чтобы согласовать график отпусков — тоже плохая идея.

Развивайте навыки сотрудничества. Это краеугольный камень эффективной командной работы — ее можно выстроить, если в коллективе налажена открытая и честная коммуникация. Это не означает, что все всегда должны быть супер-позитивными единомышленниками — координация различий в убеждениях тоже является частью продуктивного сотрудничества. Это означает, что нужно сделать шаг навстречу другому человеку, чтобы вся команда могла достичь желаемого результата и прийти к поставленной цели.

Разговаривайте очно. Самый эффективный способ избежать недоразумений, это очная беседа. Если работа происходит виртуально, то видео-формат — тоже хорошее решение. Очная коммуникация особенно важна в случае нелегкого разговора, когда важно иметь возможность считывать и передавать тон голоса, выражение лица и язык тела, чтобы снизить вероятность разночтений и недоразумений.

Следите за языком тела и тоном голоса. Коммуникация — это не только то, что вы говорите, но и как вы это говорите. Не скрещивайте руки на груди, не бросайтесь на другого человека сразу и не трогайте. Язык тела нас выдает: если мы о чем-то тревожимся или на что-то злимся, то окружающие это чувствуют и могут спроецировать это на себя, что негативно повлияет на эффективность вашей коммуникации. Подумайте над языком своего тела — позах, осанке, движениях, выражении лица, чтобы они не передавали нежелательных сообщений.

Слушайте. Есть два способа слушать: чтобы ответить и чтобы понять. Когда вы слушаете, чтобы ответить, то концентрируетесь на себе и своем ответе, а не на словах другого человека. Таким образом вы не только рискуете пропустить что-то важное, но и испортить отношения. Кому понравится, если его не слушают и приходится несколько раз повторять одно и то же? Нужно тренировать самообладание, выслушивать другого человека до конца, и только тогда начинать говорить о своем.

Оперируйте фактами, а не эмоциями. Да, все мы люди и без эмоций обойтись не можем (это было бы так скучно!), но рабочий коллектив — не то место, где можно вываливать все, что накопилось. Не интерпретируйте, не манипулируйте, не преувеличивайте, не сочиняйте, не вживайтесь в историю, которую вы создали в своем мозгу на основе сиюминутных эмоций или субъективного отношения к человеку. Если вы допустили ошибку, и вам на это указали, примите этот факт, а не хлопайте дверьми и не ворчите про себя неделями, думая, что все вас ненавидят по какой-то мистической причине.

Говорите с нужным человеком. Чтобы добиться чего-то конкретного, нужно жать на правильные кнопки. Что-то не нравится в планировании рабочей нагрузки? Поговорите об этом со своим прямым руководителем, а не жалуйтесь коллеге из соседнего отдела, стоя у кофейного автомата. Не просите коллегу-интроверта провести конференцию или поиграть в немое шоу на корпоративе у всех на глазах. И наоборот. У каждой вещи (в смысле человека) свое место.

Подробнее об эффективном общении на работе и другие советы по продуктивности можно найти в серии статей от Delfi Brand Studio "Миссия: дедлайн".