Работа в авиации окрыляет

Новая работа в сфере внутреннего аудита в авиакомпании SmartLynx Airlines Вере Карповиче принесла новые открытия. Вера решила изменить свой привычный ход карьеры и уже спустя месяц в должности специалиста системы соответствия она убеждена: «Это работа для меня, так как здесь я могу ощутить динамику, видеть результат своей работы и профессионально расти вместе с компанией».

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Вера Карповича поясняет: "До этого я работала в аудиторской компании, а еще раньше — в банке. Поскольку мое образование связано с процессами качества, мои будни состояли из проверки различных документов и процедур, фокусируясь на деталях. Решение сменить финансовую сферу на сферу авиации было неожиданным — я отозвалась на совет знакомой и отправила свое CV".

Вдохновляют динамичные будни и работа с людьми

Работа в авиакомпании не означает, что ты должен сидеть за пультом управления самолетом. Поскольку безопасность на первом месте, каждый шаг здесь спланирован и описан в документах или регламентирующих требованиях. На новой работе Вера Карповича оказалась в команде, осуществляющей проверку процедур, убеждаясь в соответствии введенных действий установленным требованиям. "Одно дело, что написано, и совсем другое — как это работает. Моя задача — убедиться и проверить это", — поясняет Вера.

Процесс получения сведений и информации очень интенсивен, рассказывает Вера: "В повседневной работе я много общаюсь как с коллегами внутри предприятия, так и с внешними партнерами. Даже в течение одной недели у нас может быть несколько аудитов с разных стран, а также мы сами едем с проверками в наши центры за рубежом. Например, мои коллеги в течение одного месяца побывали в Германии, во Франции, в Нидерландах, на Мальте, а я в свою первую командировку отправилась, отработав неполные два месяца. При столь интенсивной работе я также много учусь".

Наконец-то вижу, как я могу повлиять на вещи

"Ежедневно сотрудничаю со специалистами практически всех департаментов. Помню, как в первые дни головную боль доставляли принятые в сфере авиации особые сокращения, но хочу ободрить и сказать, что не стоит этого бояться, так как коллеги очень отзывчивые. Мне также помогло то, что я человек, задающий много вопросов, поэтому я быстро учусь", — объясняет Вера Карповича.

"На контроль качества продолжаю смотреть как на возможность что-либо непрерывно улучшать. Если при проверке обнаруживается необходимость каких-либо изменений — вот тут и есть эта возможность. Видеть результат своей работы для меня очень важно", — заключает Вера.

Открытость новому и работа в команде

Чтобы работать в данной сфере, необходимо получить международно признанные сертификаты. Это платное обучение, и Вера ценит, что предприятие его оплачивает.

Вера также выделяет значение многоязыковой и мультикультурной среды на новом рабочем месте. "Рабочий язык на предприятии — английский, но в повседневной коммуникации звучит как латышский, так русский и другие языки. Меня приятно удивило равноценное отношение между руководителями различных уровней. Вопросы руководителя о том, как я себя чувствую на своей новой работе и поддерживают ли меня коллеги, дает ощущение, что тебе рады и тебя ценят", — рассказывает Вера.

С особенным чувством Вера вспоминает сделанный для нее сюрприз: "За пару дней до своего первого рабочего дня я получила с курьером письмо с новой работы. Приложенная к письму модель самолета теперь стоит в моей комнате, напоминая мне о моем отличном выборе. И еще — каждый рабочий день нашим работникам предоставляется бесплатный обед. Это не какое-то одно конкретное блюдо каждый день, а широкий выбор блюд здорового питания в нашем офисе. Превосходная возможность отправиться на обед вместе с коллегами!"

Использовать возможности, которые преподносит жизнь

В настоящее время в SmartLynx открыто более 50 вакансий в различных сферах. "Я бы однозначно рекомендовала не бояться и использовать предлагаемые возможности. Лично я даже не думала менять работу, так как мне на самом деле нравилась моя предыдущая работа. Однако, получив предложение, я подумала — если не попробовать сейчас, то когда?" — риторически спрашивает Вера.

SmartLynx — растущее и дружественное семье предприятие.

SmartLynx — это динамичное предприятие, которое ищет азартных, нацеленных на рост профессионалов и молодых талантов. Предприятие не только предлагает хорошо оплачиваемые рабочие места и современную рабочую среду, но и персонализированные предложения для работников, такие как особые цены на перелеты, бесплатное питание, возможность использовать для своих нужд электромобиль и проводить свободное время в современных помещениях для отдыха.

О SmartLynx Airlines

SmartLynx Airlines — вторая крупнейшая в Балтии авиакомпания и международный лидер в сфере чартерных перелетов и аренды самолетов с обслуживанием. Развивая и расширяя свою деятельность в Латвии, в авиакомпании доступно 50 вакансий в различных сферах. С более подробной информацией об имеющихся вакансиях предлагаем ознакомиться здесь.