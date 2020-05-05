Радио бизнес в период самоизоляции

Чрезвычайное положение в Латвии и во всем мире существенно повлияло на потребление СМИ. Представители успешной медиагруппы EHR отметили, что для радио в этой ситуации есть и негативные, и позитивные аспекты. Позитивный момент заключается в том, что социальная дистанция поменяла наши привычки и это хорошая новость для массовых медиа - существенно вырос спрос на услуги СМИ.

Например, в Великобритании за последние несколько недель количество слушателей радио увеличилось в несколько раз. Исполнительный директор британского "Radiocentre" акцентирует: "Очевидно, что во время вынужденной самоизоляции, радио становится особенно востребованным и ценным источником информации и развлечения". Эти слова подтверждает и компания "Global", которой принадлежит самая популярная молодежная радиостанция Британии "Capital FM". "Аудитория нашего радио увеличилась на 15%; эти данные с наших стриминговых платформ доказывают, что в кризисное время люди исторически доверяют радио", отметила представитель "Global".

Результаты новых исследований Kantar в Латвии также показали, что аудитория, которую достигает радио — не уменьшилась. Социальное дистанцирование просто поменяло привычки слушателей. Количество людей, которые слушают радио хотя бы раз в неделю — немного уменьшилось на работе, но в то же время — увеличилось дома. Мы также можем отметить увеличение количества слушателей на всех радиостанциях медиагруппы EHR.

У многих сфер стало меньше возможностей рекламироваться

Параллельно растущему объему аудитории, есть и негативный аспект — радиостанции, как и другие СМИ, переживают спад рекламного объема, что напрямую влияет на радио бизнес. Поэтому сейчас и для СМИ, и для бизнеса важна взаимная поддержка. Мы, к примеру, даем возможность малому и среднему бизнесу рекламироваться в эфире всех трех наших радиостанций по очень низкой для радиорекламы цене. В специальной рубрике "EHR Изолента" предприятия могут рассказать большой платежеспособной аудитории о себе, своей продукции и услугах.

Надо добавить, что в последнее время увеличился спрос рекламодателей на нестандартные решения. Все больше клиентов обращаются к нам с просьбой предложить альтернативу стандартным рекламным роликам. Недавно мы, вместе с Nervostrong, реализовали творческий радиопроект "Оставайся дома без стресса!". В рамках проекта, в эфире прозвучали актуальные рекомендации в непростой период самоизоляции. То есть, цель этого проекта не ограничивалась рекламной и образовательной функцией, нам и клиенту было важно поддержать, успокоить и развлечь слушателей.

Растет аудитория радиослушателей в интернете

Наша статистика показала, что увеличилась аудитория радиослушателей в интернете. Новые данные gemiusAudience это подтверждают — среднее количество времени, проведенное в интернете с мобильного телефона, выросло на 40%! Это прекрасная новость для предпринимателей, которым важно рекламироваться на разных платформах. Мы также наблюдаем рост количества активных пользователей мобильных приложений EHR (European Hit Radio) и EHR Русские Хиты, поэтому помимо радиоэфира, планируем и дальше развивать нашу digital-платформу — порталы, мобильные приложения и профили в социальных сетях, ведь для слушателей это стало еще актуальнее.

Команда медиагруппы EHR желает всем предпринимателям сил, терпения и вдохновения. Пусть сплоченность, коммуникация и креатив помогут всем нам преодолеть это сложное время и открыть для себя новые возможности!