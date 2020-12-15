Радость ходить без боли

Мифы о замене суставов, инъекциях в хрящи колена, страхах операций развенчивает опытный ортопед–травматолог, доктор многопрофильной хирургической клиники AIWA Clinic Висам РАФАЭЛЬ.

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Хирургом нельзя стать — им нужно родиться. А оперирующему ортопеду, помимо практического опыта, требуются недюжинная физическая сила и выносливость. Наверное, поэтому наш разговор с доктором Висамом Рафаэлем состоялся в воскресенье (в прочие дни этот врач занят просто тотально) — в перерыве между его спортивными тренировками. Висам Рафаэль более 15 лет возвращает пациентам возможность ходить, прошел большую школу хирургии скорой помощи в травматологической больнице на улице Дунтес в Риге. Окончил Латвийскую медицинскую академию и резидентуру в Университете имени П. Страдыня. Стажировался во многих ведущих клиниках мира. Член Латвийской ассоциации эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов. Владеет пятью языками, в том числе знает латышский и русский.

МИФ № 1: больные суставы — проблема всех пожилых людей, лечиться чаще всего бессмысленно…

На самом деле: каждому пациенту в той или иной степени можно помочь — современная медицина может многое. По статистике, остеоартрозом страдает около 12% населения Латвии: согласитесь, это очень много. К сожалению, далеко не все обращаются за помощью к врачу, считая, что боль в суставах, хруст и скованность — это от возраста. Хотя при этом — да, чем солиднее возраст пациента, тем чаще у него возникают подобные проблемы.

Если говорить об эндопротезировании, то чаще всего в операционной оказываются сениоры и спортсмены (или активные физкультурники), которым надо менять тазобедренные и коленные суставы. Часто это связано не только с прожитыми годами, но также с занятием профессионально или на любительском уровне футболом, баскетболом, лыжами, коньками, хоккеем.

У людей постарше изношенные хрящи коленного сустава — результат прожитых лет и хронических болезней. Эндопротезирование требуется большому проценту пациентов, страдающих ревматоидным артритом. К сожалению, на поздних стадиях остеоартроз приводит к массовому износу суставных поверхностей. Подобные процессы вызывают сильную боль, люди подчас едва передвигаются и страдают от сильных и мучительных болей..

К операциям по внедрению имплантов нередко приводят различные травмы, а также дорожно–транспортные происшествия, особенно тяжелыми бывают последствия аварий для мотоциклистов.

МИФ № 2: колено "очень твердое", его сложно сильно повредить.

На самом деле: колено так устроено, что его легко повредить! К тому же именно колено принимает на себя самую большую нагрузку — почти полный вес человека. Колени можно повредить при неудачном падении, занятии спортом, резком движении, даже неудобная обувь может спровоцировать осложнения. Стабильность и подвижность обеспечиваются внутренними и наружными связками, а также передними и задними крестообразными связками. Два хрящевых диска — мениски — выполняют функцию амортизаторов. Пути лечения разные, в зависимости от конкретной ситуации и диагноза. Показаниями к протезированию коленного сустава могут быть ревматоидный артрит, подагра, травма колена. Операция по замене коленного сустава показана в случае, когда иного пути помочь пациенту уже нет.

Скажем, хрящ коленного сустава можно реанимировать, заполнив поврежденное место хондропротектором — особым веществом, которое служит питательной средой для окружающих клеток, добиваясь таким образом купирования повреждений. В течение года (плюс–минус) формируется новый хрящ. Но, к сожалению, этот метод возможен не всегда — только если в суставе пациента сохранен здоровый хрящ, способный регенерироваться… Если же хрящ кардинально поврежден или так сильно изношен, что суставы практически механически трутся друг о друга, не имея амортизирующей прокладки в виде хряща, это можно исправить, как я уже сказал, эндопротезированием.

Иногда мы предлагаем пациентам инновационный метод — PRP–терапию. Суть методики такова: в пораженную область сустава вводится обогащенная тромбоцитами плазма, полученная из собственной крови пациента, путем центрифугирования. Само название PRP расшифровывается как Platelet rich plasma, то есть "плазма, обогащенная тромбоцитами". Тромбоциты выделяют вещества, регулирующие процессы очищения раны от поврежденных белков и повышают активность фибробластов, которые в свою очередь создают коллаген и эластин, важные для лечения болезней опорно–двигательного аппарата и травм. Это снимает воспаление и омолаживает клетки.

Эта процедура предполагает введение обогащенной тромбоцитами плазмы пациента в место на его теле, требующее скорейшего заживления, то есть она направлена на ускорение регенерации и стимуляции роста собственных клеток организма.

МИФ № 3: искусственные суставы быстро ломаются и ржавеют…

На самом деле: современные протезы очень отличаются от тех, что были 20 лет назад, когда я попал в команду травматологической больницы в Риге. Импланты нового поколения изготавливают из металлических сплавов или высококачественных полимеров. Они бывают разных форм, чтобы соответствовать особенностям пациентов. Сегодняшние модели служат не менее 15–20 лет, то есть в два раза больше предшествующих моделей.

Конструкция эндопротезов повторяет анатомию поверхностей суставов человека. Скажем, естественная косточка колена скользит по своего рода рельсам, а в ранее производимых протезах такого варианта не было предусмотрено, поэтому многие пациенты после эндопротезирования жаловались на боль в передней части ноги. Теперь все в эндопротезах устроено, как требуется.

В коленном суставе все должно быть сбалансировано, поэтому установка импланта требует очень высокой точности. Поэтому очень важно то, что в AIWA Clinic есть возможность идеальной подгонки шаблона эндопротеза под анатомию конкретного человека: это делается при помощи современного оборудования и специальной компьютерной программы, что устраняет возможность ошибок, гарантирует безопасность и стабильно высокое качество работы хирурга.

На следующий день после эндопротезирования я поднимаю пациента с кровати — надо постоять самостоятельно на своих двоих. На второй день человек начинает ходить по палате (у нас в клинике, кстати, очень уютно — пациенты чувствуют себя очень комфортно), на третьи–четвертые сутки он способен подниматься по лестнице. На пятый день можно отправляться домой. Полная реабилитация (это ходьба с костылями и физиотерапия) занимает около трех месяцев, иногда до полугода. Люди все разные, начиная с возраста, веса тела и физической подготовки в целом.

Операция на колене занимает около полутора часов, эндопротезирование тазобедренного сустава — от 45 минут до часа. Но это мой личный, как вы понимаете, опыт и алгоритм.

СПРАВКА. Висам Рафаэль занимается хирургией коленного сустава (эндоскопия, разрыв мениска, передние крестообразные связки) и плечевого сустава (эндоскопическая, реконструктивная хирургия — при повреждении связок). Выполняет эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, делает операции в связи с переломами костей. Ему по силам операции из области ортопедической и спортивной медицины (остеотомия, или коррекция оси конечности, реконструктивные операции на поврежденных сухожилиях, связках, мышцах). Доктор владеет методом восстановления хрящей с помощью внутрисуставных инъекций (plasma–rich platelet (PRP), гиалуроновая кислота, блокады). В AIWA Clinic доктор Висам Рафаэль также делает артоскопические операции на плече и колене — по госквотам!

Более подробная информация: aiwaclinic.lv

До AIWA Clinic удобно добираться — она находится на ул. Маскавас, 241. Есть бесплатная автостоянка.

Записаться на консультацию можно по тел.: 2002258, 67799100; по эл. почте: info@aiwaclinic.lv, а также на сайте: aiwaclinic.lv.