Разговор с логистом: о пандемии, росте цен и грядущем дефиците

Если вы считаете профессию логиста скучной, то вы просто "не умеете ее готовить". А если серьезно, то логистика кажется обывателю просто неким вариантом доставки товара из пункта А в пункт Б, и рассматривать ее влияние на нашу жизнь мало кому приходит в голову. Тем не менее, если хотите знать, что будет с ценами в самое ближайшее время, то спросите у логиста. Об этом и многом другом мы беседуем с руководителем отдела логистики латвийской логистической компании General development group Инетой Пельше.

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- Начнем с пандемии, которая оказала огромное влияние нашу жизнь. Как это повлияло на вас и насколько в такие времена хорошо живется логистическим компаниям?

- Я не могу сказать обо всех логистических компаниях, но для нас, как ни странно это прозвучит, ничего особенно не изменилось. Мы специализируемся на перевозке медикаментов, а эта категория как была востребована, так и осталось. Скажу даже больше, наш оборот и наш объем поставок за это время только увеличился. С точки зрения бизнеса пандемия определенно пошла нам на пользу.

- А как же проблемы с границами, ограничениями, проверками на вирус?

- Если строго следовать вcем нормативным документам, соблюдать требования государств к пересечению границы, ограничения и правила, то никаких особых проблем это не доставляет. Во всяком случае, у нас это не вызвало сильных затруднений.

- Известно, что во время пандемии появилась проблема резкого удорожания перевозок: к росту цен на рынке привела нехватка морских контейнеров. В связи с этим вопрос — чем это грозит конечным потребителям?

- Конечно, это грозит ростом цен на разные группы товаров. Цены выросли, вырастут и уже сейчас есть позиции, которых катастрофически не хватает в магазинах. Возможно, не все это замечают, но лишь до тех пор, пока не столкнутся с поиском чего-то более конкретного.

- Может, нас скоро ждут времена дефицита, как это было при Советском Союзе?

- Дефицита скорее всего не будет, поскольку в нынешние времена, если есть спрос, то будет и адекватное предложение. Но все будет напрямую зависеть от цены, а также от времени, которое потребуется на выполнение вашего заказа. То есть, если проблема будет возникать, то ее придется решать деньгами и затраченным временем ожидания.

- Поговорим о всеобщей глобализации. Как вам, небольшой компании, удается конкурировать с большими игроками?

- A мы ни с кем не соревнуемся. Мы очень дружелюбны и всегда открыты для сотрудничества. Мы выбрали для себя нишу перевозки медикаментов и наша компания сделала все необходимое, чтобы заниматься этим на самом высоком уровне, получив все необходимые сертификаты и разрешения.

- То есть вы целенаправленно вкладываетесь в эту нишу?

- Да. И мы очень много и тесно сотрудничаем с государственными институциями и надзорными органами, особенно с Zāļu valsts aģentūra, чтобы правильно перевозить очень специфические грузы, для которых требуется особый учет.

- Стало известно, что в планах вашей компании значится даже строительство автоматизированных складов для медикаментов…

- Есть такой план. Мы планируем привлечь софинансирование ЕС для строительства "умных складов", поскольку столкнулись с проблемой невыгодного местонахождения мест хранения вдали от фармацевтических заводов. Автоматизация таких складов обеспечит нужную скорость загрузки, а это очень важно для перевозки медикаментов, кроме того — это предотвратит излишние социальные контакты, что особенно актуально во время пандемии.

- В связи с этим можно ли сказать, что вы инновационная компания?

- На данном этапе у нас нет ничего инновационного. Пока мы просто грамотно выстроили структуру компании и схему своего дальнейшего развития. Инновации — это уже другой уровень, большая автоматизация, специальный софт для решения специфических задач и тому подобное. Хотя строительство складов будет для нас ощутимым шагом вперед.

- В Латвии остро стоит проблема с человеческими ресурсами. Как у вас с этим обстоят дела?

- На данный момент у нас очень хорошая команда - дефицита специалистов у нас нет. Но я надеюсь, мы сможем и дальше предлагать людям интересную работу. Мы перевозим грузы в более чем 100 стран мира, и каждый, кто любит эту отрасль и профессию, сможет найти и реализовать себя в нашей компании.

- А как насчет простых работников? Хватает ли вам водителей или пора завозить их из третьих стран?

- На сегодня у нас нет проблем и с водителями. Мы ценим работу друг друга - это всем идет на пользу. Но проблема существует, поскольку молодежь неохотно учится на такие профессии, как водитель-экспедитор. Все хотят получать высшее образование и разные модные профессии. По статистике CSDD, средний возраст водителей грузовиков сейчас составляет около 55 лет. Через десять лет в Латвии это будет уже очень серьезной проблемой. А вопрос с иностранными рабочими сильно политизирован, поэтому мы не рассматриваем такие варианты.

- Интересуется ли молодежь профессией логиста, или это вымирающая профессия?

- Мы плотно сотрудничаем с техникумами, и я вижу, что группы, где учат логистов, наоборот, становятся только больше. Не все, конечно, заканчивают, поскольку в 16 лет трудно до конца определиться, чего ты хочешь в этой жизни. Но интерес определенно есть. И когда я хожу на прием экзаменов, то вижу, что у многих горят глаза и им нравится то, что они изучают. Конечно, это специфическая профессия и ее нужно любить. Но профессия точно не умрет со "старичками".

- Возвращаясь к теме глобализации. Не опасатесь, что в будущем большие корпорации начнут править миром и отберут у маленьких компаний их бизнес, в том числе в сфере логистики? Отбирают же они уже сейчас "хлеб" у банков и финансовых институтов?

- Компания Virgin в свое время стала заниматься авиабизнесом, но это никак особо не повлияло на другие авиакомпании. Вся сфера логистики настолько огромна, что не смогут несколько даже мегакомпаний подмять под себя доставку грузов по всему миру, это просто невозможно. И сейчас, вообще, тенденция не на укрупнение, а на уменьшение поставок, растет спрос на более мелкие партии. Потому что люди все больше покупают товары в интернете, и это приводит к дроблению поставок и уменьшению объема конечных заказов. Поэтому, мне кажется, что глобальным компаниям на таком рынке делать нечего…

- То есть в будущее вы смотрите с оптимизмом: люди все больше покупают в интернете, а за каждым заказом стоит логистика…

- Да, и радует, что растет и будет расти именно местная логистика. Для обеспечения коротких поставок наша компания недавно приобрела свои собственные автобусы и грузовики. Я практически уже не хожу по магазинам, почти все заказываю в интернете. Поскольку я живу не Риге, то для меня доставка – ежедневная необходимость. Это общая тенденция, люди все все больше покупают удаленно, отсюда и устойчивый рост бизнеса в этой сфере.

- Ждет ли нас очередная волна пандемии? К чему вы готовитесь?

- Если немного цинично, то в пандемию люди болеют гораздо больше. Объемы перевозки медикаментов будут увеличиваться, как и направления этих перевозок. Мы пришли в эту нишу в правильное время. Возможно, станет труднее, мы будем нести больше расходов, будет больше запретов, но это не изменит ситуацию в целом. Мы вполне готовы к новой волне пандемии, если она случится. С точки зрения бизнеса – мы будем расти.

- Какую долю рынка вы планируете получить?

- General development group уже получила немалую долю рынка. Два самых крупных производителя медикаментов — АО Grindeks и АО Kalceks — наши постоянные клиенты. Фактически, наш бизнес по перевозке медикаментов ограничивается только объемами производства фармацевтических заводов. Конечно, у нас есть планы привлекать новых клиентов, — в бизнесе останавливаться нельзя. Все свои планы на следующий год мы постараемся реализовать!

- Спасибо за беседу!