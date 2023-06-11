Разговор с владельцем Vairāk saules Эндийсом Берзиньшем: "При хорошем ветре летают даже индюки"

Чем больше мы встречаемся с предпринимателями из латвийской индустрии гостеприимства, тем больше узнаем, насколько уникальна и человечна каждая история карьеры и как мало мы знаем о наших клиентах и партнерах.

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Хотя почти каждый знает Vairāk saules, только поговорив с хозяином этой сети ресторанов Эндийсом Берзиньшем, мы сможем понять, какую роль в каждой бизнес-истории играют жизненные истории ее авторов, их видение, цели и характеры. Мы хотим, чтобы этот разговор не только дал читателю представлениео развитии небольшого сектора латвийского HoReCa, но и пригласил его отправиться к солнцу и попробовать меню, как будто в первый раз.

GEMOSS: Первый вопрос — что ты делал в 1993 году?

Эндийс Берзиньш: пошел в армию. По одной причине — я надеялся, что, если буду служить на корабле, то в будущем смогу стать корабельным поваром. По сравнению с обычной зарплатой в то время им платили астрономические деньги — 1000 долларов.

Когда я пошел туда, там было 300 человек, 20 поваров и три с половиной корабля (смеется). Если в предыдущем призыве был нормальный повар, это означало, что этот корабль был занят в течение 1,5 лет. Когда я пришел, именно так и случилось, но у одного повара была морская болезнь (смеется). Через полтора месяца я попал на борт в Вентспилсе.

Что было дальше? Как сложилась твоя карьера?

До армии я был в такой среде… Ну как сказать. Есть большая вероятность, что я не был за этим столом сегодня и не разговаривал с вами, если бы не пошел в армию. Пока ты внутри этой среды, то ничего не видно, но через полтора года, вернувшись из армии, я как бы увидел этот фильм со стороны и понял — все продолжается по-прежнему. Я понял, куда направляется этот поезд, и хотел вырваться из этой среды.

Найти работу было очень сложно. Каждое утро приезжал на биржу, мне выдавали листок с двумя адресами, туда и бежал… Опыт работы у меня был скудный. Поворотный момент наступил через несколько месяцев. Мне дали два места, одно из которых было в Пардаугаве, в детском доме, где инспектор замолвила за меня словечко. А по дороге мне нужно было заскочить в "Андалузский пес" — а вдруг повезет? По иронии судьбы вышло так: я зашел туда и встретился с бывшей коллегой моей мамы, которая работала там заведующей залом. Она сказала: приходи и работай! Я мало что понимал. Мне говорят: принеси брокколи из холодильника. А я думаю: а это что такое?! (смеется). Но я работал на совесть.

Вскоре я узнал, что в престижном ресторане Mantes нужен был повар. Я пошел к шеф-повару Андису Осису, который сейчас является директором Vairāk saules, и сказал ему, что у меня зарплата 150 латов и я готов заплатить 110 латов, чтобы получить этот опыт. Я знал, что мне нужно оставить 40 латов на жизнь, а 110 латов я был готов посвятить учебе. Он хихикнул и сказал: "Хорошо, мы тебя возьмем, будем платить 80 латов". Я был безумно счастлив.

Как ты пришел к Vairāk saules?

Начнем с маленьких солнышек. Я женился на девушке из Огре, и обстоятельства так совпали, что мы переехали жить в Огре. У меня был коллега Айво Шнейдерс, с которым мы сейчас партнеры, а тогда мы вместе работали. Он был моей правой рукой в "Пятнице" [бар Paldies Dievam, Piektdiena ir klāt].

Личный архив Эндийса Берзиньша | Эндийс Берзиньш с коллегой Айво Шнейдерсом

Он уже тогда был отличным поваром, очень вкусно готовил. Скажу так: я ел у всех наших лучших – есть те, кто готовит красиво, есть те, кто креативит, есть хорошие директоры, а есть те, кто безумно вкусно готовит. Как говорится, рисовать можно научить и осла, но рисовать – это дар, данный природой. На мой взгляд, у нас нет недостатка в хороших художниках, но отличных – всего лишь несколько. У них колоссальное чувство вкуса и все то, что они готовят, тоже колоссально. Одним из таких является Айво.

В какой-то момент я у многих занимал деньги. Будучи молодым предпринимателем, я надеялся, что строительство ресторана обойдется в 8 тысяч латов, но на самом деле потребовалось 27 тысяч латов.

В каком году это было?

2002 год. Тогда появился первый ресторан Vairāk saules в Огре. У нас были разные варианты названия, например, Saules piedūriens («Солнечный удар»). Жена надо мной потешалась и предлагала вариант «Под густыми ветвями Эндийса» (смеется). Затем я позвонил своей однокласснице Лауре Минскере и озвучил ей разные вариантах. Она сказала, что Vairāk saules – это очень хорошее название. Как-то я мыл посуду и сказал, что люблю в Латвии абсолютно все, кроме количества солнца. Тогда была весна, такая же серая, как и сегодня. Я хочу немного больше (смеется).

Личный архив Эндийса Берзиньша | Vairāk Saules в Огре

Как все это развивалось дальше? Какими были первые годы?

На 15-летие наши бывшие инвесторы подарили мне салфетку, на которой я написал бизнес-план, приехав к ним и сказав, что Риге нужен ресторан. Я подсчитал, что открытие ресторана на улице Дзирнаву обойдется в 70 тысяч, но оно обошлось в 240 тысяч. Эта салфетка с бизнес-планом все еще сохранилась.

Многое в моей жизни происходит совершенно случайно – у меня не было идеи переезжать в Ригу. Я шел по улице Дзирнаву, заметил, что сдают помещения, прошел до улицы Бривибас, на светофоре горел красный свет, повернул назад... В Риге мы начали работать вчетвером, но, когда денег стало не хватать, мы взяли еще пятого партнера. Все пришли в ужас, говорили, что пять человек в одной компании – это безумие. Но инвесторы приняли стратегически правильное решение – разделили все на совершенно равные части, чтобы не было никаких упреков.

Чтобы было понятно: я заложил квартиру своего деда, Айво заложил квартиру родителей своей тогдашней подруги, а Андрис заложил квартиру родителей своей жены и квартиру своей мамы (смеется). Мы заложили все, что у нас было. Мы поняли, что не можем провалиться, потому что на улице останется огромное количество людей (смеется), вариантов не было.

Личный архив Эндийса Берзиньша | Открытие первого ресторана Vairāk Saules на улице Дзирнаву

В начале у Vairāk Saules на улице Дзирнаву был другой формат, верно?

Да, был еще бар, потому что мы не могли разделить два помещения. Андрис, один из владельцев, был барменом. Нужен был кто-то, кто в теме, – я знал, что как повар не смогу качественно управлять коктейль-баром.

Затем в какой-то момент красочные коктейли в Риге вышли из моды, и бары просто начали закрываться. Теперь они возвращается – все циклично. Тогда было важно измениться. Я поехал во Францию и присмотрел там принцип wok, потом к нему «прикрепили» суши... Так мы пришли к концепции первого ресторана, где все это вместе. Потом была Domina [ресторан в супермаркете], и там мы поняли, что концепция успешна.

А еще у нас всегда был детский уголок и детское меню. Сейчас нашим собственным детям 17, 18 и 19 лет, и мы подумали, что, может быть, нам уже и не нужен этот детский уголок (смеется). А потом наш новый директор Санта, у которой есть полуторагодовалый ребенок, говорит – что это такое, прекрати! Очень хорошо, что она ставит меня на место (смеется). Сейчас мы делаем ресторан в Akropole, где все-таки будет детский уголок.

Личный архив Эндийса Берзиньша | Vairāk Saules в т/ц Domina

Какое у тебя было видение? Что ты хотел создать и дать людям?

Во мне всегда была эта тяга – ненормальный азарт – давайте начнем играть, а правила расскажете потом!

Я любил путешествовать, любил итальянскую кухню... Поэтому – пицца. В кафе в Огре у нас было 22 посадочных места, и по субботам, воскресеньям все было забито, даже снаружи очередь стояла. Наши жены работали официантками. Из-за цен, которые мы придумали, после месяца работы у нас ничего не осталось, но была такая мощь! Мы извлекли уроки из всего, и мы гордились этим.

Многие, кто открывает рестораны, терпят неудачу. Как ты думаешь, что лежит в основе успеха вашей компании?

Много часов было отработано. Около 2007 года появилось немного высокомерия – ты владелец ресторана, чувствуешь, что можешь делать меньше, и, слава Богу, что 2008 год заставил спуститься с небес на землю. Как сказал мне друг – при хорошем ветре даже индюки летают (смеется).

В кризисные годы мы работали более 200 часов в месяц – я был внутри с коллективом. Команда знает, что на нас можно положиться, и эта отдача взаимна. Я не верю, что можно потерпеть неудачу, если человек работает 200 часов в месяц, причем с большой страстью.

Когда я был моложе, я был очень вспыльчивым – как только возникали разногласия, я заводился. От Арниса Бикшус я научился управлять коллективом спокойно, не ругаясь. Четко устанавливать границы, но не унижать. Сейчас это нормально, но в те дни это было wow.

Кроме того, я пытаюсь окружить себя людьми умнее меня. Не боюсь сказать, если я чего-то не знаю. Рад, что руководство может с уверенностью сказать мне – нет, Эндийс, это плохо, этого не будет. Сейчас мы еще практикуем такой принцип: если кто-то из нас против какого-либо решения, то мы его откладываем, обдумываем. Отношения с командой очень важны.

Многие бизнес-модели верны, многие «эксел-файлы» верны, но у нас определенно иначе, чем у других. А что такое успех – то, что ты разбогател? Я понимаю, что у меня уже все супер в тот момент, когда я могу оплатить все свои счета в конце месяца. Мне нравится быть в бизнесе – это та среда, в которой я чувствую себя хорошо и в кризис, и в любых других обстоятельствах.

Это твой стиль жизни?

Да! Мне кажется, что это всегда было внутри меня. Не у всех есть этот ген. Я торговал жвачками и эротическими картинками уже в 12 лет (смеется). Если бы я еще ходил в другую школу, где мне показали, как делать «эксел-файлы», это было бы вообще супер (смеется).

Когда на этом пути ты впервые услышал о GEMOSS?

Скорее всего, это произошло, когда Арнис Бикшус взял меня в бар Paldies Dievam, piektdiena ir klāt. Там я работал шеф-поваром, поэтому мое высокомерие выросло до небес (смеется) – в конце концов, я работал с лучшими поварами. Так как это был бар, то в GEMOSS я заказывал все необходимое для коктейлей... Теперь GEMOSS, наверное, означает для меня взаимное доверие. Это отношения, которые не хочется испортить.

И нам тоже важно их не испортить.

Ну да, и это создает синергию – хорошие отношения важны. А не то что где-то в Риге можно найти какую-то тарелку на 20 центов дешевле. Многие торгуют тем, что продает GEMOSS, но в долгосрочной перспективе личное доверие и открытость в бизнесе окупаются.

У нас, наверное, то же самое – мы на рынке давно и люди приходят потому, что налажены хорошие отношения. Мы развиваемся и не останавливаемся, но понимаем, чего требует наша кулинарная культура. Нас знают, нас понимают.

Что Эндийс будет делать через десять лет?

Какой-то моторчик есть внутри. Но, наверное, в будущем хотелось бы работать в одном ресторане, а не во многих.

Мне не хотелось бы сейчас все продать и сидеть на мешках с деньгами – хочется все время что-то делать. Ничего не делать и сидеть под пальмой – это не для меня. Мы с женой договорились поехать отдыхать на 30 дней, потом они превратились в 20 дней, а в итоге – уехали всего на четыре дня (смеется).

Кстати, что ты думаешь о прибытии Мишлен в Латвию?

Это колоссально, я очень счастлив. Я был одним из тех, кто громко кричал, что это необходимо. Я осознаю, насколько это важный шаг для молодых людей, чтобы они выбирали эту профессию, чтобы им было интересно. Чтобы это было престижно. Кроме того, остро необходимо повысить уровень образования в отрасли и престиж смежных профессий. Я уверен, что в Латвии довольно много ресторанов, достойных как минимум 1 звезды.