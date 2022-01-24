Регенерировать глазные клетки, чтобы не потерять зрение?

Не секрет, что с возрастом в организме происходят разные процессы старения. Одна из так называемых возрастных болезней — это возрастная макулярная дегенерация (ВМД). Из-за нее происходят сложно обнаружимые, но драматические изменения в сетчатке глаза, и если эта болезнь спровоцировала потерю зрения, то зрение невозможно восстановить.

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Следуя практике западных стран, глазная клиника др. Лукина предлагает новаторский подход в борьбе с возрастной макулярной дегенерацией — особый вид лазерной терапии, который омолаживает или регенирирует поврежденные клетки глаза, чтобы остановить развитие дегенерации макулы еще до того, как зрение потеряно на одном из глаз.

Что это за болезнь и может ли реювенация клеток спасти от потери зрения, рассказывает основатель глазной клиники др. Лукина и глазной хирург др. Феликс Лукин и лазерный офтальмолог др. Жанна Артиня.

Самая распространенная причина потери зрения в западном мире



Макула — это область сетчатки, обеспечивающая самое острое зрение. Это регион, в котором фоторецепторы (клетки, с помощью которых мы видим) расположены особенно плотно. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) поражает центр сетчатки и вызывает потерю остроты центрального зрения. Процесс очень медленный и развивается годами.

Структуры глаза по мере старения теряют свои активные функции, и между слоями глаза начинают накапливаться различные продукты распада обмена веществ, которые называют друзами, — это признак развития ВМД. В Германии в 50% случаев ВМД является основной причиной тяжелых нарушений и потери зрения.

На поздних стадиях болезни сетчатка и фоторецепторы переживают необратимый процесс дегенерации. В пораженном глазу может развиться влажная стадия ВМД, и только в некоторых случаях с помощью регулярных медикаментозных инъекций в глаз удается уберечь пациента от потери зрения.

https://medium.com/good-advice-publishing/save-your-vision-with-early-diagnosis-of-amd-f91398e21820

Подкрадывается практически незаметно



На очень ранней стадии человек не чувствует изменений в зрении, но их можно заметить, сделав фотографию сетчатки или оптическую когерентную томографию (OCT). Первые изменения зрения минимальны: легкое затуманивание зрения или скачущие линии в поле центрального зрения, но по мере развития болезни нарушения зрения становятся все более выраженными — в поле центрального зрения пропадают цвета, появляется серое или черное неподвижное пятно, которое не пропадает. На последней стадии человек воспринимает только то, что находится в периферическом (окружающем) поле его зрения, из-за этого невозможно читать, управлять автомобилем и даже смотреть телевизор.

Болезнь, которая молодеет



Многие исследования свидетельствуют о том, что возрастная макулярная дегенерация, как и другие болезни в наши дни, становится все "моложе". На развитие ВМД напрямую влияют образ жизни — стресс, малоподвижность, нездоровое питание, повышенное давление, курение и генетика. Если старшее поколение в семье страдало ВМД, то существует большая вероятность того, что она разовьется и у следующего поколения. Статистика показывает, что симптомы ранней ВМД есть у каждого десятого человека в возрасте 50–65 лет, каждого пятого в возрасте 65-74 лет и у каждого третьего в возрасте 75-84 лет.

Нобелевская премия по физике



Новинка последних лет в лечении ВМД — это терапия реювенации сетчатки, которая в Латвии с 2018 года проводится в глазной клинике др. Лукина в Риге. Это единственная клиника в странах Балтии, где доступна новая лазерная терапия, которая отличается тем, что применяется на ранней стадии заболевания. Метод изобретен в 2012 году, а в 2018 году Нобелевскую премию по физике присудили за метод генерации ультракоротких оптических импульсов с помощью лазерного луча в офтальмологии. Лазер создала австралийская компания Ellex совместно с одной из самых известных в мире глазных клиник — глазной больницей Морфилда в Лондоне. Это первый лазер, эффективность которого на ранней стадии лечение ВМД был официально признана в Европейском союзе.

Реювенировать или регенерировать сетчатку глаза



Терапия реювенации глаза — это уникальная лазерная терапия, в рамках которой при помощи мягкого, ультракороткого лазера стимулируется естественный процесс восстановления сетчатки, останавливая развитие ВМД в среднем на пять лет. Это неинвазивный и безболезненный метод лечения. Терапия проводится амбулаторно в клинике. Она длится несколько минут, после чего можно вернуться к повседневной рутине. В ходе терапии в сетчатке глаза стимулируется естественная биологическая реакция, в ходе которой начинается процесс регенерации клеток. Регенерация происходит медленно. Результаты будут заметны не раньше, чем через 3-6 месяцев после терапии или даже позднее в зависимости от индивидуальных особенностей каждого организма.

Комментарий под ним — два изображения сетчатки в поперечном разрезе, которые сняты с разницей в 4 месяца — до и после терапии реювенации сетчатки у пациента с генетически унаследованной Vitelliform dystrophia. Пациент может не чувствовать изменений в зрении, но изображение наглядно показывает, что на уровне клеток происходят реальные, положительные изменения.

Профилактическая проверка может уберечь от потери зрения



Терапия реювенации глаза применяется на ранней стадии заболевания еще до того, как клетки необратимо повреждены. На ранней стадии человек не чувствует изменений в зрении, поэтому даже если жалоб на зрение нет, по достижению 50 лет нужно раз в год проверять сетчатку глаза, потому что это единственный способ, как заметить начало развития МВД.

Кто уже с этим столкнулся — тот понимает



Терапия реювенации глаза не может восстановить утраченное зрение, но может помочь до этого не дойти. К сожалению, многие приходят в клинику уже тогда, когда зрение потеряно на одном из глаз, чтобы спасти второй. Многие устают от регулярных медикаментозных инъекций в глаза и ищут современное решение. Не всем можно помочь, но чем быстрее у пациента диагностировать ВМД, тем больше шансов.

Технологии, которые улучшают жизнь людей



Глазная клиника др. Лукина открылась в 2003 году как клиника лазерной коррекции зрения, а сегодня здесь доступны современные услуги для всей семьи. В клинике можно сделать лазерную коррекцию зрения для широкого спектра диоптрий, терапию реювенации сетчатки, чтобы не допустить вызванную МВД потерю зрения, а также терапию по осветлению стекловидного тела, чтобы избавиться от плавающих пятен (так называемых мушек или червячков) перед глазами. Многие годы здесь уделяют повышенное внимание здоровью детей, в клинике имеются ночные линзы для детей — это современный метод, который может замедлить или остановить прогресс близорукости у детей, а также освобождает от ношения очков. Больше информации можно получить на сайте клиники — www.acuklinika.lv.