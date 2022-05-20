Рига - популярный маршрут круизного туризма этим летом

Вчера, 19 мая, в Рижском порту пришвартовался корабль MSC Poesia. Круизный лайнер длиной 300 метров и высотой 60 метров прибыл в Ригу из Хельсинки, а вечером отправился в порт Висбю.

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16 палубный лайнер доставил в Ригу 886 пассажиров, в основном из Германии, Бельгии и Бразилии. Пассажиры, прибывшие в наш город, представляют многие европейские страны, а также США, Канаду, Аргентину, Мексику, Южную Африку, Чили, Индонезию и другие страны.

Следующее судно - MV BALMORAL круизной компании «Fred.Olsen Cruise Line» - прибудет в Рижский порт в воскресенье, 22 мая.