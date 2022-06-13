Рискнули и построили завод в Риге. Сегодня балтийский подшипник уже в 53 странах мира

Идея казалась, если не безумной, то, как минимум, спорной. Построить с нуля крупнейший в Балтии завод по производству подшипников? Вкладываться в оборудование, цеха, в набор специалистов? Сделать классическое промышленное производство в стране, где общим местом стал нарратив о разрушении промышленности? История выглядела сомнительной. Десять лет назад.

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Десять лет назад это была почти что авантюра. Сегодня завод Baltic Bearing Company-Riga производит 11 млн. штук подшипников в год, имеет 79 дистрибуторов и продает свои подшипники в 53 странах по всему миру.

В чем причина успеха и растущей популярности подшипников BBC-R?

Суть очень проста — качество. Baltic Bearing Company-Riga сразу, еще на этапе строительства вложила очень существенную сумму в постройку собственной лаборатории контроля качества.

Когда в 1987 году в Кабацком лесу под Варшавой разбился ИЛ-62 и погибло 183 человека, еще никто не знал, что причиной катастрофы стало разрушение подшипника турбины низкого давления. В августе 1950 года самолет L-749 американской компании TWA разбился под Каиром именно из-за разрушения подшипника ведущего вала двигателя. Да что там самолеты, любой из нас знает, что может произойти, если подшипник ступицы колеса разрушится или заклинит, когда мы, ничего не подозревая, входим в поворот во время отпускного путешествия на своей машине…

Гарантия качества — вот то важнейшее свойство, которое обязано быть в этом производстве. Поэтому была создана суперсовременная лаборатория, закуплено отличное оборудование и приглашены лучшие специалисты. Крупнейшие компании с мировым именем проводили обязательный аудит контроля качества продукции завода и только после этого становились клиентами Baltic Bearing Company-Riga.

Подшипники BBC-R выпускаются во множестве разных видов — от маленьких шариковых, которые используются в небольших электродвигателях (серия EMQ) до массивных сферических, применяемых в сложной технике, требующей огромного запаса прочности, например, в дробильных машинах, работающих в карьерах.

Новая линейка AGRO BBC-R для сельскохозяйственной техники сейчас набирает особую популярность — из-за своих характеристик цена/качество. Baltic Bearing Company-Riga удалось сделать продукт, который не уступает по качеству именитым конкурентам, но стоит существенно дешевле. Секрет этого в том, что важнейшим аспектом работы компании всегда было так называемое развитие поставщиков. Это целенаправленная работа с конкретными поставщиками заготовки, смысл которой в создании таких условий для поставщика, чтобы он был заинтересован в постоянном улучшении качеств своей продукции. Если правильно выстроить этот сегмент, то получаются удивительные результаты, которые формируют устойчивый процесс производства качественной продукции — от изготовления заготовки до выпуска готового изделия.

Завод Baltic Bearing Company-Riga находится на территории Свободного порта Риги на Мангальсале. На предприятии работает около 100 человек, большинство из которых, это постоянный коллектив — текучка на заводе минимальна.

Baltic Bearing Company-Riga — молодая компания, которая строилась на основах современных СМК — систем менеджмента качества. Абсолютно все технологические процессы производства имеют точки контроля качества, а производственные цепочки выстроены таким образом, чтобы была возможность быстрой адаптации под требования конкретного клиента. Эта технологическая гибкость позволяет компании организовать производство и выпуск продукции, отвечающей специальным требованиям или индивидуальным запросам.

Особым преимуществом в ситуации, когда резко подорожали перевозки, а логистический рынок серьезно штормит, стала быстрая доставка товара заказчику. Baltic Bearing Company-Riga уделяет логистическому аспекту повышенное внимание, именно поэтому расположила свой завод на территории Свободного порта и наладила сотрудничество с успешными логистическими компаниями.

В ближайших планах компании существенное расширение деятельности: уже куплен участок в Технологическом парке Межгарциемса, в этом году там начинается строительство нового производственно-складского комплекса. В Резекне расположен склад компании и производственно-сборочная линия для корпусных подшипников.

Бренд латвийского завода BBC-R становится популярным во всем мире: от Тайваня до Португалии, от Перу до Алжира. Успех Baltic Bearing Company-Riga — прямое и непосредственное подтверждение конкурентноспособности латвийской промышленности на мировом рынке подшипников.

