Рижский порт приветствует 10-миллионного пассажира

В воскресенье, 7 августа, в 19.00 в Рижском пассажирском порту (причал MK 4 у Вантового моста) при участии руководства Рижского Свободного порта и Рижской думы состоится торжественная церемония встречи 10 миллионного пассажира, прибывшего в порт Риги с момента создания Рижского Свободного порта в 2000 году. Ожидается, что он (она) прибудет в Ригу вместе с 1530 другими пассажирами на корабле COSTA FASCINOSA итальянской круизной компании Costa Cruises, начав свое морское путешествие из порта Киля.

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С 2000 года в Рижском порту зарегистрировано около 8 200 заходов пассажирских судов, большинство из них — около 6 600 — состоялись в рамках регулярного пассажирского сообщения, а 1 600 приходятся на долю круизных судов. 88% (~8,8 миллиона) всех прибывших составили пассажиры паромов, а 12% (~1,2 миллиона) — это круизные пассажиры из более чем 124 стран мира.

За эти годы Ригу посетили более 200 различных круизных лайнеров, а лидером оказался круизный корабль VIKING CINDЕRELLA — в период с 2004 по 2013 год это судно заходило в порт 73 раза, доставив в Ригу в общей сложности 120 тысяч круизных пассажиров.

VOYAGER OF THE SEAS, впервые посетивший Ригу в этом году, был самым большим круизным судном по GT или общей грузоподъемности корабля (138194 GT, 311 м), а самым большим по длине кораблем оказался CELEBRITY SIHOUETTE (319 м), который посетил Ригу в 2017 году. COSTA PACIFICA лидирует по количеству перевезенных за один раз пассажиров (3523), с 2011 года это судно заходило в Рижский порт 37 раз, доставив 115,7 тысяч пассажиров.

Во время круизного сезона 2022 года в Рижском порту ожидается рекордное количество заходов круизных судов — более 100, что на четверть превысит показатели последнего полного круизного сезона 2019 года. 13 судов из этого списка посещают нас в этом сезоне впервые, а около 20 круизных лайнеров находились или будут находиться в Риге более одного дня.

В июле этого года также был зарегистрирован месячный рекорд по количеству принятых судов в истории Рижского порта — за один месяц в порту было принято и обслужено 30 круизных судов. Всего за 7 месяцев было зарегистрировано 63 захода круизных лайнеров, доставивших в Ригу 42,88 тысячи пассажиров, в основном из Германии (18,4 тыс.), США (9,7 тыс.), Великобритании (2,7 тыс.), Швеции (1,5 тыс.) и Канады (1 тыс.).

Максимальная пассажировместимость круизного лайнера COSTA FASCINOSA составляет 3780 человек, однако с учетом того, что круизный сегмент по всему миру по-прежнему работает в рамках протокола борьбы с Covid19, в текущем сезоне лайнеры не могут перевозить максимально возможное количество пассажиров.

Лайнер COSTA FASCINOSA имеет 14 палуб, 524 каюты с балконами, 9 бассейнов и джакузи, 6 ресторанов и закусочных, а также 12 баров. Пассажирам предлагается широкий спектр развлечений на борту, включая вечерние шоу, СПА-релакс, казино, аквапарк и игровые комнаты для детей. Корабль прибыл в Ригу из Таллинна, пробудет здесь два дня (7–8 августа), а затем отправится в Висбю. В течение сезона лайнер посетит Ригу пять раз.