Рижский ресторан John подаст на ужин гурманам самое эксклюзивное мясо в мире

Рядом со старейшим парком Риги — Виестурдарзсом — возвышается эксклюзивная пятизвездочная гостиница A22 Hotel, в которой историческая элегантность объединяется с современным шиком. Она привлекает гостей утонченным и тщательно продуманным до мельчайшей детали интерьером, который создали опытные дизайнеры. В здании свое пристанище нашла настоящая жемчужина гастрономии — ресторан John, где на открытой кухне хозяйничает и удивляет гостей авторскими рецептами шеф-повар Кристапс Силис. Здесь наслаждение едой превращается в небывалый опыт, а 18 марта гурманов будут баловать уникальным вкусовым путешествием — в ресторане подадут королевскую wagyu или вагю.

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В переводе с японского wagyu — это японская говядина. В кругу гурманов мясо коров породы вагю не требует комментариев — это самое дорогое, самое лучшее и самое качественное в мире говяжье мясо. Благодаря своей уникальной текстуре и волокнам ее часто сравнивают с мрамором. Это еда класса люкс. Несмотря на то, что коров вагю выращивают в разных местах мира, в том числе — Австралии и Америке, самым аутентичным считается именно японское вагю, которое подразделяются на четыре подвида.

Японцы с ходом времени создали настолько нюансированную культуру говяжьего мяса, что ее можно сравнить с винной отраслью, которая не ограничивается лишь напитками двух разных цветов. Точно так же, как и бургундское вино, которое получило свое название благодаря французскому региону, где его создают, так и мясо вагю получило название от региона. Не только в каждом регионе, но и в каждом хозяйстве соблюдаются особые принципы содержания, выращивания, ухода и питания крупного рогатого скота, в результате чего мясо получает уникальные вкусовые нюансы, а также неповторимую текстуру. Выращивание вагю — это искусство. Каждого теленка регистрируют, тщательно фиксируют всю информацию о нем, в том числе — метод кормления, ДНК и родословную. В Японии самые высокие в мире стандарты говяжьего мяса, и качество мяса оценивается по нескольким строгим показателям и критериям.

Шеф-повар ресторана John и его творческая команда без устали стараются создавать новые небывалые вкусы. Их цель — обеспечить своим гостям высочайшего уровня сервис и качество, предоставляя возможность отведать что-то диковинное.

Ужин, посвященный мясу вагю, станет эксклюзивным и уникальным для Латвии гурманским мероприятием, в рамках которого гости отправятся в увлекательное и образовательное путешествие по миру вкусов. Посетителей мероприятия угостят ужином, состоящим из нескольких блюд — закусок, основного блюда и десерта. В каждом блюде будут свои нюансы вкуса вагю. Шеф-повар Кристапс Силис многие месяцы работал над созданием и тестированием рецептов, стараясь выйти за рамки того, как принято интегрировать мясо в разные блюда и подавать на тарелке. Ранее здесь уже проводились похожие ужины для гурманов, на которых гостей угощали икрой — гости не только дегустировали этот элитный деликатес, но и открывали для себя икру разного происхождения, смакуя вкусовые нюансы.

Творческой команде John важно расти, развиваться, быть первопроходцами и предлагать своим гостям комбинацию тщательно отобранных блюд и широких возможностей молекулярной кухни, чтобы поход в ресторан был настоящим событием — как посещение театра или оперы. Видение шеф-повара состоит в том, чтобы своих гостей удивлять не только вкусами, но и давать им знания, эмоции и ощущения, которые нельзя получить нигде больше. Один из козырей ресторана — это открытая кухня. Каждый гость может увидеть волшебство приготовления еды и оценить мастерство ресторанной команды.

Меню ресторана меняется. Авторская кухня создается на основании вкусовых ощущений шеф-повара, и для кухни ничего не покупается в готовом виде. Гостям здесь подают высококлассные блюда, рецепты которых доведены до совершенства, а для их приготовления используются только самые качественные продукты и материалы. В свою очередь отдельное дегустационное меню открывает двери в мир вкусов — в нем объединены самые яркие блюда шеф-повара. Здесь есть возможность насладиться и вкусным завтраком, и легкими закусками, а также гастрономическими шедеврами и кулинарными приключениями, приуроченными к особым событиям и праздникам — например, к 8 марта, который будет совсем скоро. Рядом с рестораном John находится первый в Балтии дамский бар Jackie, где в элегантном интерьере можно отведать утонченные барменские авторские коктейли и послеобеденный чай, который символизирует стиль жизнь самых высоких кругов общества.

Ресторан и бар названы в честь бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди и его жены, первой леди Джеки. В 1939 году Кеннеди, еще будучи студентом Гарвардского университета, отправился в путешествие по Европе и республикам Советского союза. В рамках поездки он побывал и в Латвии. Будущий президент в Риге поселился в здании на улице Аусекля 22, где на тот момент находилось американское посольство, а сейчас расположилась гостиница A22 Hotel. Этот факт подтверждает памятная табличка на фасаде здания.

Утонченный интерьер гостиницы создала великолепная дизайнерская команда. Каждая комната — уникальна и создавалась как произведение искусства, она воплощает в себе современный шик и манящую атмосферу. Каждая деталь интерьера тщательно продумана, и помещения буквально излучают роскошь. Чтобы помещения можно было рационально использовать, многие элементы интерьера созданы по индивидуальному дизайну, а к их созданию приложили свои умения столяры и другие мастера. Индивидуальный сервис сделает пребывание здесь еще более запоминающимся — каждый гость здесь долгожданный и может чувствовать себя как дома. Во время пребывания каждого гостя ждут интересные нюансы и сюрпризы, чтобы ночь в гостинице стала незабываемым приключением.

В гостинице есть переговорная, спортзал, сауна, терраса на крыше и на улице, где в свободной непринужденной атмосфере в теплое время года можно неспешно наслаждаться вкусными коктейлями и тающими на языке закусками. Команда гостиницы, ресторана и бара работает как единый слаженный механизм, где каждая деталь точно выполняет свою задачу, обеспечивая самый лучший сервис и клиентский опыт. Пусть пребывание на улице Аусекля 22 будет незабываемым.

www.a22hotel.com

www.johnrestaurant.com