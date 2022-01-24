Робот-пылесос нового поколения будет самостоятельно принимать решения

Сегодня, наверное, ни у кого не возникает сомнений, что робот-пылесос — незаменимый помощник в доме, который не только обеспечивает идеальную чистоту, но и экономит наше время. Ищете самый инновационный робот-пылесос? Познакомьтесь с DEEBOT T9 AIVI — новый флагман от ECOVACS.

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Компания ECOVACS — лидер на рынке роботов-пылесосов в Германии — представила робот-пылесос нового поколения, который не только оправдает, но и превзойдет ожидания самого разборчивого покупателя. Мощный, умный, дополненный новыми технологиями ECOVACS DEEBOT T9 AIVI безупречно очистит как обычные полы, так и ковровые покрытия, удалит всю застарелую грязь, а также идеально справится с уборкой даже в самых труднодоступных местах.

Самостоятельно принимает правильные решения



Новый ECOVACS DEEBOT T9 AIVI впечатляет своими возможностями. Усовершенствованный искусственный интеллект и интегрированные новые технологии позволяют этому роботу-пылесосу самостоятельно принимать правильные решения и справляться с уборкой так же качественно, как человек.

ECOVACS DEEBOT T9 AIVI может самостоятельно лучше сканировать и составлять карту помещения, планировать траекторию движения и адаптироваться к сложной обстановке, обеспечивая таким образом идеальную чистоту всех зон, даже самых труднодоступных. Кроме того, система может сама определить и тип комнаты — гостиная, спальня или ванная комната — и соответственно этому выбрать оптимальный план уборки данного помещения.

Благодаря искусственному интеллекту, робот распознает 7 распространенных препятствий в доме и легко преодолевает игрушки, ножки стульев или пороги, которые попадаются у него на пути. Он также с легкостью защитит вашу мебель, двигаясь в реальном времени будет избегать кабелей и других предметов, которые могут запутаться в щетках. Революционная технология навигации TrueMapping позволяет обнаруживать мелкие объекты в четыре раза лучше, чем технология LDS, поэтому, оставив на полу носки, тапочки, тряпку или другие предметы, можете быть уверены в их сохранности, а робот будет работать без перебоев.

Можете быть спокойны и по поводу шума: умный ECOVACS DEEBOT T9 AIVI распознает людей и занимается уборкой там, где их нет, кроме того, работает особенно тихо, в отличие от обычного пылесоса, поэтому вы сможете спокойно отдыхать или работать. Если все же необходимо, чтобы ничто находясь дома не отвлекало внимания, в приложении ECOVACS HOME можно установить часы работы пылесоса, когда вас нет, и точно спланировать его маршрут на встроенной карте дома, которая отображается не только 2D, но и 3D формате. Благодаря инновационному лазерному модулю dToF ваш DEEBOT T9 AIVI адаптируется к различной обстановке, он беспрепятственно двигается как при свете, так и в полной темноте, обеспечивая тщательную уборку вашего дома в любое время без усилий и пауз. Вам не нужно беспокоиться, если робот-пылесос разрядится. При низком заряде аккумулятора ECOVACS DEEBOT T9 AIVI автоматически возвращается на док-станцию, а после зарядки продолжает уборку с того же места.

Встроенная в данную модель HD-камера высокого разрешения и обзором в 360° оснащена микрофоном, и позволяет следить за помещением в режиме реального времени и даже общаться с людьми или животными. Подключив пылесос к телефону, вы можете удаленно контролировать его и управлять во время уборки. Эту функцию также можно использовать для охраны дома. В ваше отсутствие робот-пылесос будет обходить дом в установленное время, а при обнаружении человека зафиксирует его и отправит на телефон предупреждающее сообщение.

Незаменимый помощник для владельцев домашних животных



Владельцы домашних животных данную модель робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT T9 AIVI. Резиновые щетки AeroForce® уникальной конструкции вращаются в противоположных направлениях, собирая шерсть разной длины прямо в одноразовый мешок для пыли. Щетки всегда остаются чистыми и не требуют ручного удаления застрявшей шерсти.

Мощное всасывание и мытье различных видов покрытий, справится даже с самыми сложными загрязнениями



Если до сих пор вы думали, что роботы-пылесосы не моют полы, а лишь поддерживают их в чистоте, — пора менять свои убеждения. ECOVACS устанавливает для себя самые высокие стандарты, поэтому новая модель робота-пылесоса DEEBOT T9 AIVI не только выполняет сухую и влажную уборку, но и тщательно трет, удаляя самые стойкие загрязнения. Кроме того, все это он выполняет безупречно.

Для функции влажной уборки пола к пылесосу прилагаются одноразовые или многоразовые специальные салфетки из микрофибры, которые собирают пыль, впитывают влагу и не оставляют следов. Закругленная и слегка угловатая форма салфетки позволяет добраться и очистить труднодоступные места, углы. Благодаря усовершенствованной функции OZMOTM Pro 2.0, салфетка совершает до 480 вибраций в минуту, эффективно удаляя даже самые сложные загрязнения.

ECOVACS DEEBOT T9 AIV выделяется ультрамощным всасыванием до 3 000 Па. Это усовершенствование обеспечивает эффективную уборку гораздо большей площади и различных покрытий, а также сбор более крупного мусора. Для достижения наилучшего результата во время уборки также можно выбрать 1 из 4 уровней очистки.

До 30 дней без какого-либо обслуживания со станцией автовыгрузки мусора



Наверняка знаете, что каждый раз после уборки необходимо очищать контейнер для пыли. ECOVACS упрощает эту задачу и для тех, кто хочет максимального комфорта, дополнительно предлагает приобрести станцию автовыгрузки мусора, на которую робот-пылесос сам будет выгружать контейнер для пыли. В это устройство помещается до 2,5 литра спрессованный пыли. В зависимости от размера и загрязнения очищаемого помещения, этого объема может хватить до 30 дней, в течение которых ничего дополнительно делать не придется.