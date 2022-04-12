Роботы будущего уже сегодня! Пылесосы, которые искусственным интеллектом удивят даже самых привередливых

Идеальная чистота дома, ради которой даже пальцем шевелить не нужно. Об этом можно только мечтать, а современные умные роботы-пылесосы превращают мечты в реальность. Ведущий в мире немецкий производитель роботов-пылесосов ECOVACS представил линейку продуктов нового поколения DEEBOT X1, основные модели которой DEEBOT X1 Omni и DEEBOT X1 Plus можно будет приобрести в Латвии с 11 апреля.

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Сказать, что компания ECOVACS сделала шаг вперед — все равно, что ничего не сказать. Представленные компанией роботы-пылесосы нового поколения стали почти революционным скачком вверх. Впечатляющая мощность всасывания 5000 Па и более низкое энергопотребление, уникальный искусственный интеллект, распознающий множество различных объектов, чрезвычайно точная система построения карты помещения для идеальной чистоты даже в самых труднодоступных местах, новая интерактивная функция голосового управления и чистящая салфетка, способная самостоятельно промываться и высушиваться — это всего лишь несколько преимуществ роботов-насосов нового поколения ECOVACS DEEBOT X1, которые обязательно оценит каждый.

Сочетание передовых технологий и уникального дизайна

При первом знакомстве с роботом-пылесосом DEEBOT X1, основное внимание привлекает дизайн. Вся серия DEEBOT X1 выделяется своим минималистичным, но в то же время очень роскошным дизайном, который компания ECOVACS разработала в сотрудничестве с престижной датской компанией JACOB JENSEN DESIGN.

Особое внимание уделено не только форме, но и качеству материалов. Крышки роботов нового поколения изготовлены из нержавеющей стали, которая крепится к корпусу при помощи магнита, что обеспечивает очень легкое закрытие. Внимание к каждой детали — именно это характеризует новую серию ECOVACS DEEBOT X1, которую оценят даже самые требовательные клиенты.

Самые мощные в категории домашних роботов-пылесосов

Все модели DEEBOT X1 имеют превосходную мощность всасывания в категории домашних роботов-пылесосов — 5000 Па. Это усовершенствование обеспечивает эффективную уборку гораздо большей площади и различных покрытий. Помимо обычной уборки пыли и мытья пола, новые модели собирают более крупный мусор и удаляют даже застарелые загрязнения.

Робот-пылесос с функцией самоочистки

Модели DEEBOT X1 со станцией самоочистки выведут уборку дома на совершенно новый уровень. Весь процесс — от уборки до очистки — робот выполняет самостоятельно.

С моделью X1 Plus сможете быть полностью уверены в идеальной чистоте дома и не беспокоиться об очистке своего робота до 60 дней. Благодаря усовершенствованной встроенной функции влажной уборки OZMOTM Pro щетка для мытья совершает до 600 вибраций в минуту. Эта функция имитирует мытье и натирание пола вручную, поэтому работа, выполняемая роботом нового поколения, не уступает по качеству ручной уборке.

Ищущим еще больше удобства и интеллектуальных технологических решений, несомненно понравится модель X1 Omni. Она не только эффективно пылесосит и собирает крупный мусор, но также оснащена двумя моющими салфетками из специального волокна, которые во время уборки вращаются до 180 раз в минуту. Салфетки круглой формы, вращающиеся вокруг своей оси и, одновременно, двигаясь вверх и вниз с большой силой, обеспечивают эффективное удаление застарелых, въевшихся пятен. И самое главное, грязные салфетки не нужно менять. Возвращаясь на базу, робот-пылесос самостоятельно промывает салфетки и наполняет резервуар чистой водой, необходимой для идеально чистого мытья пола. Кроме того, по окончании работы салфетки не только промываются, но и высушиваются потоком горячего воздуха.

Уникальная технология искусственного интеллекта обеспечивает максимальный результат

Уже предыдущие модели DEEBOT выделялись на рынке передовым искусственным интеллектом и высокоточной системой составления карты помещения. Несмотря на это, производитель продолжает инвестировать в развитие интеллектуальных технологий и с каждой новой серией делает еще один шаг вперед. Роботы DEEBOT X1 — не исключение. Все модели DEEBOT X1 оснащены совершенно новой технологией AIVITM 3D, которая позволяет роботу самому принимать правильные решения и выполнять работу так же качественно, как ее выполнил бы человек.

Лазерная 3D технология обнаружения препятствий, Orizon GAI, впервые примененная в пылесосах, и встроенный датчик RGBD помогают роботу обнаруживать и распознавать еще больше объектов на своем пути, помогая избежать столкновения с ними, а также обеспечивают его бесперебойную работу в полной темноте. Поэтому, оставив на полу носки, тапочки, игрушки или другие предметы, можете быть уверены, что они, как и мебель, занавески и провода, останутся в сохранности, а робот будет работать без перебоев.

Роботы DEEBOT X1 могут с невероятной точностью сканировать и составлять карту помещения, планировать траекторию движения и адаптироваться к сложной обстановке, обеспечивая таким образом идеальную чистоту всех зон, даже самых труднодоступных. Для вашего удобства роботы даже распознают присутствие человека в комнате, и в первую очередь убирают те помещения, где людей нет. Кроме того, система может сама определить и тип комнаты — гостиная, спальня или ванная комната — и соответственно этому выбрать оптимальный план уборки данного помещения. Поменять задачи робота-пылесоса можно удаленно в приложении ECOVACS HOME, которое отображает детальную карту вашего помещения в формате 3D.

Роботом-пылесосом нового поколения можно управлять голосом

Компания ECOVACS в свои новые модели серии DEEBOT X1 интегрировала уникальную интерактивную технологию голосового управления YIKO Voice Assistant Сочетая ее с функцией видеонаблюдения, встроенной в робота, ECOVACS позволяет пользователям полностью контролировать действия робота и формулировать особо точные задачи, указывая, где в каком именно месте в помещении и какую функцию должен выполнять робот. Забудьте о нажатиях кнопок и сложных настройках, поскольку роботам DEEBOT X1 можно ставить задачи по уборке, как если бы вы это делали общаясь с человеком — просто голосом.

Территория уборки впечатляет — в течение года может убрать территорию, соответствующую по размерам Берлину, целых 5 раз.

ECOVACS — лидер на рынка роботов-пылесосов, задающий новые тенденции и способный удовлетворить потребности пользователей. Об этом свидетельствует и стремительно растущий с каждым годом спрос на модели этого производителя. Продукцией компании ECOVACS уже пользуются более одного миллиона семей по всему миру, а приобретенные ими роботы-пылесосы ежегодно очищают территорию размером примерно 5000 км2, что в пять раз превышает площадь столицы Германии, Берлина.