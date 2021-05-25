Родители приглашаются бесплатно подписаться на журналы "Младенец", "Детсадовец" и "Школьник"

Чтобы информационно поддержать как молодых, так и опытных мам и пап, Латвийская организация родителей Mammamuntetiem.lv обеспечивает возможность бесплатно подписаться на цифровые журналы о воспитании детей на разных возрастных этапах. Цифровые журналы можно читать как на латышском, так и на русском языке, и такая возможность создана в рамках программы "Информация следует за ребенком".

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В образовательной программе для родителей "Информация следует за ребенком" родительская организация Mammamuntetiem.lv издает три последовательно соответствующих возрастным этапам ребенка журнала "Мамам и папам. Младенец", "Мамам и папам. Детсадовец" и "Мамам и папам. Школьник". Эти три регулярных журнала выходят четыре раза в год — в начале каждого сезона, и их дополняют тематические издания. Журналы можно читать как в печатном, так и в цифровом формате, к тому же в цифровом формате они доступны на двух языках — латышском и русском. Цифровые журналы можно читать и абонировать на цифровой платформе Zurnali.mammamuntetiem.lv.

"Если есть возможность выбирать, наши читатели всегда предпочитают печатные журналы. Однако их тираж ограничен (8000 — 10 000 экземпляров каждого номера). Поэтому логичен спрос на современный цифровой журнал. И теперь он создан, к тому же на него можно подписаться бесплатно, чтобы ссылка на каждый новый журнал и тематическое издание приходила по электронной почте", — поясняет руководитель Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смилдзиня. Она информирует, что в начале лета ожидаются ценные тематические издания — "Детское питание", "Ребенок и технологии", а также для молодых семей предназначена книга "Хотим быть семьей".

Серия изданий программы "Информация следит за ребенком" отличается тем, что материалы создаются с учетом научных исследований; на последней странице каждого журнала есть ссылки на использованную литературу и исследования. Достоверность информации — это причина, по которой печатные журналы особенно популярны в родильных учреждениях, врачебных практиках, поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Родители особенно ценят актуальность информации, потому что выбор тем статей делается по наблюдениям за событиями в обществе и при активной коммуникации с читателями Mammamuntetiem.lv.

"Информация журналов следует за ребенком, его возрастными этапами — когда пережит этап беременности и младенчества, можно последовательно перейти к следующему изданию, для которого отобрана информация, актуальная для родителей именно на тот момент. В свою очередь, родители школьников выражают особую благодарность за издание "Мамам и папам. Школьник" — литературы о подростках в Латвии до этого не хватало", — говорит Инга Акментиня-Смилдзиня.

Журналы бесплатно обеспечиваются для родителей потому, что родительская организация Mammamuntetiem.lv является социальным предприятием, основная социальная цель которого — информационная поддержка и просвещение родителей. Поэтому все средства, полученные от рекламы и в проектах сотрудничества, направляются на достижение этой социальной цели.

О родительской организации Mammamuntetiem.lv

Латвийская организация родителей Mammamuntetiem.lv — это медиапредприятие, которому Министерство благосостояния ЛР присвоило статус социального предприятия. Основная социальная цель предприятия — поддержка информационного и образовательного содержания для родителей. Основу медиапредприятия образует семейный портал Mammamuntetiem.lv, у которого среднее уникальное количество пользователей из Латвии составляет 240 000 в месяц (данные Gemius). Четыре раза в год издаются журналы "Мамам и папам. Младенец", "Мамам и папам. Детсадовец" и "Мамам и папам. Школьник", родители бесплатно могут получать их как в печатном, так и в цифровом формате. Регулярные журналы дополняются также тематическими изданиями. Контент в видеоформате родителям обеспечивается на видеоканале для мам и пап — Video.mammamuntetiem.lv, в свою очередь, в аудиоформате — в подкасте для мам и пап на канале Spotify.