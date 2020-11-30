Рождество и в этом году Рождество. Подарки от "Kokradis Wood Design"

Kokradis Wood Design семейное предприятие, которое находится в Елгаве — в самом сердце Земгале. Владельцы- Юрис Лавейкис и Элина Лавейке — с большим энтузиазмом работают, чтобы предприятие было дееспособным даже в нынешних обстоятельствах.

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Уже несколько лет предприятие занимается производством изделия из дерева: материалы для презентаций, подарки, сувениры, праздничные украшения и т.д. На данный момент ассортимент пополнился — мы изготавливаем стеклянные украшения.

Kokradis Wood Design обеспечивает персонализированные подарки для многих предприятий, их клиентов, партнеров по сотрудничеству, работников в Латвии и за ее пределами. Мы предлагаем широкий ассортимент, который можно использовать в различных жизненных ситуациях.

Маленькие праздничные безделушки — магниты, подвески для ключей, елочные украшения — а также коробки для подарков, коробки для вина и сладостей, крупноформатные декоры и другие интересные вещи. Любое изделие приспособлено к желаниям клиентов (как в текстовом, так и в плане дизайна)

В этом году большой спрос на праздничные коробки со встроенными светодиодами, дубовые ящики для вина, елочные украшения из дерева и органического стекла.

Для изготовления изделий используется дуб, сосна, ясень, березовая фанера, органическое стекло. Продукция производится с использованием устройств фрезерования CNC, лазерного резания, цветовой печати. Ассортимент наших изделий пополняется и обновляется каждый сезон.

В этом году наше новшество — цветовая печать на крышках коробок и на украшениях.

Ровно 4 года назад в маленьком гараже как хобби начались первые работы по производству разных изделий из дерева. И, так экспериментируя, появилась собственная компания, которая предлагает как индивидуальным, так и корпоративным клиентам оригинальные идеи для праздничных подарков и реализует их.

Рождественское время в фирме начинается уже в сентябре, когда принимаются заказы, в целом 4 месяца в году посвящены для изготовления рождественских подарков. Поскольку предприятие начало свою деятельность в ноябре, то именно осень является самым любимым временем в нашей работе.

Несмотря на то, что нынешняя ситуация в связи с Covid 19 влияет и будет влиять на приобретение рождественских подарков, владельцы предприятия все же с надеждой смотрят на будущее и допускают, что в этом году покупатели больше внимания уделят местным продуктам и местным предпринимателям, так как именно они предлагают очень красивые и оригинальные праздничные подарки.

Kokradis Wood Design также позаботился о разнообразии в праздничном ассортименте.

"Дай возможность разнообразным подаркам, созданным здесь в Латвии!"

Более подробная информация доступна на сайте предприятия: https://www.kokradis.lv/