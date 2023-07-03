Руководительница LIDO Рита Аузиня: мы за чистую и качественную еду!

Продолжая цикл бесед в честь 30-летия GEMOSS, мы встретились с предприятием общественного питания LIDO, чтобы обменяться общими воспоминаниями о нашем сотрудничестве длиной 20 лет. Мы дарим вам этот разговор, тем самым говоря спасибо за возможность расти вместе и становиться теми, кто мы есть сегодня

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Качество, забота, порядок и честность — эти слова мы замечаем на видном месте на столе заседаний, когда нас приглашают в кабинет председателя правления А/О LIDO Риты Аузини. "Это основные ценности LIDO", — объясняет она и заранее извиняется за возможные запахи еды, потому что мы находимся над кухней. На это мы с улыбкой отвечаем, что запах LIDO легендарен и его надо добавить пятым пунктом к вышеупомянутым ценностям. Еще туда хорошо могут вписаться жареная картошка с котлетой или блинчики — неизменные и знакомые каждому вкусы LIDO. Разговор нас уносит далеко, но давайте сначала вернемся к истокам.

Что ты делала в 1993 году, когда на свет появился GEMOSS?

Я училась в 8 классе, и у меня была четкая цель — окончить среднюю школу и переехать из сельского городка в Ригу — в этот большой город!

А где в то время был LIDO?

На тот момент уже появились два ресторана и два бистро в Риге с момента основания компании в 1987 году. Также функционировали конструкторское бюро и деревообрабатывающий цех. Но интересным и менее известным является тот факт, что до самого последнего момента в Старом городе, где был открыт ресторан BALTAIS, который позже превратился в пивной двор LIDO, планировалось открыть магазин одежды. В один прекрасный день основатель LIDO Гунарс Кирсонс кардинально изменил свое видение и отказался от магазина одежды в пользу развития предприятия общепита.

Что изменило его мнение?

Ему всегда нравилось смотреть, как дома готовят еду. Сидеть на кухне, присутствовать при приготовлении еды и чувствовать запахи. Так и появилась кухня открытого типа, хотя поначалу редко кто полагал, что такое возможно. "Кто даст вам разрешение пускать людей на кухню?" — спрашивали его. Также было много недоверия к столикам на террасе, так как мимо проезжают машины и пыль вокруг. Оглядываясь назад, мы можем оценить, насколько изменилась культура и наши отношения с едой. Я рада, что изменилась и культура, и качество еды, поскольку мы стали больше заботиться о здоровье. Еда оказывает огромное влияние на нашу жизнь. И я могу гордиться высокими стандартами качества LIDO. Мы никогда не допустим усилителей вкуса и синтетических добавок, которые могут отрицательно сказаться на здоровье человека. Мы за чистое и самое свежее сырье. Это требования к качеству компания LIDO смогла соблюсти на протяжении многих лет, и я очень горжусь тем, что у нас в LIDO люди бьются за качество еды. И 30 тысяч наших гостей каждый день имеют возможность оценить это.

…и неизменный вкус LIDO.

Именно так! Независимо от того, в какой LIDO идет клиент, он знает, что получит. Сама я ем в LIDO каждый день, стараюсь бывать в разных местах, чтобы время от времени посещать все наши рестораны. Я с гордостью ставлю дома на стол приготовленную в LIDO еду, беру с собой еду для друзей и родственников, когда еду к ним в гости.

Личный архив Риты Аузини | Кулинарные изделия ресторана LIDO

Как ты попала в LIDO?

Совершенно случайно. Я изучала в вузе коммерческую деятельность и управление предприятиями, и после 1 курса летом 1998 года я начала искать работу. В то время в газетах были объявления, которые мы с подругой вырезали, делили пополам и ходили на интервью. В первом же месте, куда я пришла, я и осталась! Это был LIDO Dzirnavas, помещения после свежего ремонта, которые мы знаем до сих пор. Я пришла в этот ресторан, когда шел ремонт и набиралась команда сотрудников.

Расскажи, пожалуйста, как развивалась твоя карьера в LIDO?

В 1998 году, когда я начала работать как sulu meitene (девушка за прилавком с соками), мы были очень популярными организаторами выездных банкетов. LIDO был повсюду: конкурс «Мисс Вселенная», мероприятия в доме Латышского общества, латвийские замки, в которых я знаю все коридоры и закутки. За это время я приобрела опыт, который развил у меня способность быстро реагировать, решать проблемные вопросы в неудобных ситуациях и укреплять уверенность в себе – я приобрела как профессиональный характер, так и зрелость личности. В 2000 году я стала менеджером зала LIDO Dzirnavas, а уже в 2002 году меня перевели на работу в Центр отдыха LIDO на улице Краста, где я продолжила выполнять свою любимую работу – управление отделом банкетов. Вскоре я также взяла на себя обязанности управляющей Большого зала Центра отдыха LIDO – этот этап, на мой взгляд, был решающим в моем карьерном росте. Однажды, когда я еще училась на последнем курсе вуза, ко мне подошел господин Кирсонс и предложил стать менеджером нового ресторана в международном аэропорту Rīga. Я считаю себя человеком, который предпочитает пробовать, а не отмахиваться. Для меня это было трудное время, потому что нужно было открыть новый ресторан и одновременно написать диссертацию. Это был фантастический опыт! И я безмерно оценила смелость господина Кирсонса доверить управление новым объектом такой молодой женщине – мне было 22 года: «Бери и проявляй себя!» Но я хорошо справилась со своими новыми обязанностями, даже когда мне приходилось руководить коллективом вдвое старше, чем я сама. Помогли как опыт работы, так и теоретические знания в области управления бизнесом, полученные в вузе.

Это было то время, когда вы начали сотрудничество с GEMOSS.

Это верно, и закрепили его в 2005 году, когда нужно было открывать следующий ресторан LIDO в торговом центре Spice. Это был второй объект, руководство которым мне предложил господин Кирсонс. Почему бы и нет?! Конечно, да! Но как один человек может быть менеджером в двух местах одновременно? Уже тогда мне на помощь пришли современные технологии и смекалка – мы усовершенствовали систему видеонаблюдения, и находясь на одном объекте, я могла видеть сделки другого объекта на кассе. Мой девиз всегда заключался в том, чтобы думать, как все сделать и преодолеть препятствия. И мой опыт в LIDO также показывает, что на самом деле все выполнимо – нужно только хотеть. Конечно, также помогло то, что господин Кирсонс смотрит на все с перспективой на будущее и открыт к инновациям. Мне было легко работать, потому что была поддержка руководства. Моя сила заключалась в моей храбрости, юношеском максимализме, а также в том, что меня не тормозили. В 2009 году меня уже пригласили открыть первое бистро LIDO в Таллинне, в Эстонии.

Личный архив Риты Аузини | Ресторан Lido в т/ц Spice

Почему бы и нет?!

(Смеется) И снова мы с Агритой, главой GEMOSS Horeca, думали о различных решениях. Это было большим испытанием, потому что окружающая среда чужая, все новое, хотя мы так близко живем, но менталитет у нас другой. Мы просто поехали и сделали! Три девушки – я и мои коллеги Солвита Трейланде и Иева Эгле – в чужой стране в короткие сроки открыли новый филиал LIDO, а также занимались привлечением сотрудников и созданием команды. Мы проделали фантастическую работу, создав объект, который с первого дня стал популярным и прибыльным. Он работает и сейчас. Это было время приобретения новых знаний, таких как различия в культурах и традициях – необходимо уметь адаптироваться к существующей среде, а не менять ее. Кроме того, я все больше ценю командную работу, потому что в одиночку нам бы это было не по плечу. Люди в компании – самая важная ценность, поэтому одним из фундаментальных краеугольных камней является команда и сотрудники.

Как ты попала в правление?

В 2009 году начался глобальный финансовый кризис, который повлиял на смену руководства в компании. Это было время, когда мне предложили должность вице-президента с ответственностью за все коммерческие подразделения. Почему бы и нет?! (смеется) Больше не было ничего, чего бы я не знала. Кроме того, управлять тремя или десятью ресторанами – нет большой разницы. В 2011 я вошла в правление, в 2012 году заняла должность председателя совета директоров. В настоящее время у LIDO 13 бистро и 4 магазина в Латвии, 3 бистро в Таллинне и сейчас строится еще одно. Всего у нас более 1000 сотрудников – 850 в Латвии и 200 в Таллинне. Летом, когда сезон самый напряженный, мы привлекаем дополнительных сотрудников – тогда у нас работает вплоть до 1300 человек.

Личный архив Риты Аузини | Продукты от ресторана Lido

Почему LIDO такой успешный представитель общепита?

Во-первых, это качество продукта. Самое главное в любом ресторане – это хорошая еда, и мы можем это обеспечить. Во-вторых, цена. Я не могу сказать, что мы дешевый ресторан, но мы приемлемы большому кругу клиентуры – 30 тысяч наших клиентов ежедневно оценивают соотношение цены и качества еды в LIDO. Наше видение: работать для народа и быть народным рестораном. Мы поставили перед собой цель – быть на столе клиента во время каждого приема пищи, поэтому у нас есть широкий ассортимент продуктов, который мы постоянно развиваем и совершенствуем. В-третьих, наша сильная сторона – это скорость обслуживания. В современном ритме жизни у людей часто нет времени, а в бистро LIDO можно съесть полноценный обед за 20 минут. Четвертый краеугольный камень – это интерьер LIDO и забота о клиентском опыте: основательные столы, удобные стулья, богатый традициями, уютный и продуманный интерьер. Это небольшие детали, которые не замечаются в повседневной спешке, но они придают большое значение ощущениям, эстетике и удобству. Например, можно поставить просто стекло, но у нас – витражи, потому что это произведение искусства ручной работы с добавленной стоимостью. Еще у нас есть художница по текстилю, которая сама плетет декоративные подолы для штор. Есть свежие цветы, о которых заботятся флористы. Это энергия, которую мы вкладываем по маленькой толике, и которую чувствуют люди. Клиентам здесь хорошо, поэтому они возвращаются.

Конечно, сотрудники – еще один краеугольный камень истории успеха LIDO.

Без сомнения! Если смотреть в целом, то Гунарс Кирсонс притягивает хороших людей как магнит. Он научил компанию привлекать ответственных, профессиональных и лояльных сотрудников. Смог вдохновить на работу. Зайдите в любой из наших кабинетов, и вы почувствуете их увлеченность, их отдачу, которую они посвящают работе в LIDO.

Личный архив Риты Аузини | Правление и основатель ресторана Lido (слева направо) – Р. Гулбис, Г. Кирсонс, Р. Аузиня, Р. Петерсонс, С. Трейланде

Мы уже убедились в этом сегодня утром, встретившись с охранником, когда пришли в офис, чтобы встретиться с вами. Он был таким заботливым, лично сопровождал и не отходил от нас, пока не передал нас в твои руки.

Вот такие мы здесь!

У вас тоже есть сотрудники, как и у нас в GEMOSS, которые с вами с самого начала?

Да! В этом году у нас был бал в честь 35-летия, на котором мы дарили подарки 20 сотрудникам, которые работают здесь более 25 лет. В следующем году еще столько же человек достигнут этого порога, и так – каждый год. У нас есть сотрудник на производственном предприятии, который работает с господином Кирсонсом с момента основания LIDO. Это то место, куда вы приходите и которое становится вашим вторым домом. Если у нас совпадают ценности, то здесь есть много возможностей для роста и развития. Как говорит основатель LIDO: «Мне нравятся люди, которые готовы взять работу, а не ждут, пока ее дадут».

Личный архив Риты Аузини | Основатель ресторана Lido Гунарс Кирсонс и председатель правления Рита Аузиня

Как вы пережили пандемию?

Если кто-то говорит, что не было работы и можно было сидеть дома, то это не про нас. Мы не были закрыты ни одного дня, даже когда рестораны были закрыты, потому что постоянные решения правительства насчет ограничений в работе заставляли нас непрерывно приспосабливаться к новым условиям работы. Умение координироваться и реагировать в условиях кризиса очень сплотило команду – это был уникальный опыт, чрезвычайно интересное, но очень трудное время и по ощущениям – как новый университет. Конечно, мы потеряли часть сотрудников, около пары десятков, но в основном это были люди, которые уехали из Латвии. Если мы справились с пандемией, мы можем справиться с чем угодно!

Почему LIDO нет в Литве?

Это один из наших стратегических планов развития на ближайшее будущее. Скандинавия и Литва.

Рады, что мы будем работать вместе еще долго! Есть ли у вас отзывы о сотрудничестве с GEMOSS?

Я прихожу в ваш магазин как к себе домой! Ваша ценность, как и наша, – это многолетние сотрудники, поэтому я знакома с многими сотрудниками GEMOSS, приветствую их, разговариваю с ними, всегда хочется у вас задержаться. Вы всегда находите решение и предлагаете альтернативу, выбирая лучшее, если какой-либо из продуктов недоступен. GEMOSS является одним из самых стабильных наших партнеров в течение многих лет, которые способствовали росту LIDO. Я считаю, что GEMOSS – одна из компаний, которой Латвия может гордиться с точки зрения качества и профессионализма. И, что важно, у вас всегда самое лучшее предложение!

Спасибо, мы стараемся!

Личный архив Риты Аузини