Самое важное, что нужно знать об управлении многоквартирными домами

Сейчас особенно актуальными стали вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами, а выросшие счета за коммунальные услуги – это один из тех вопросов, которые актуальны сейчас для большой части общества. Возможно, некоторые даже не догадываются, что сменить управляющего домом не так уж и сложно, и в ситуациях, когда качество услуг или цена на энергоресурсы становится неудовлетворительной, это может стать наиболее разумным решением.

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Отрасль управления многоквартирными домами в последние годы существенно изменилась, и конкуренция на рынке высока. Правда, управление домами не ограничивается только уборкой подъездов или территории. К каждому дому необходим индивидуальный подход, который могут обеспечить только знающие и опытные работники. Предприятие Civinity, деятельность которого сфокусирована в Риге и ее окрестностях, а также в Юрмале, является самым крупным частным управляющим в Латвии, который в качестве приоритета выдвигает обеспечение сервиса высочайшего класса по разумной цене.

В компании работает команда знающих и опытных профессионалов, которая предоставляет услуги администрирования и управления, обеспечивая для клиентов не только качественные решения, но и расценки, которые позволяют экономить и уменьшить коммунальные счета. Civinity — эластична в плане финансового потока и предоставления услуг, она обеспечивает оперативное решение вопросов, связанных с управлением домов, а также кризисных ситуаций. Важный аспект — клиентам предлагается одна из самых низких на сегодняшнем рынке цен на электроэнергию и газ, таким образом владельцы квартир могут существенно экономить.

Управление — это комплекс мер

"Управление многоквартирным домом — это комплекс мер. Важно отметить, что для жильцов дома их имущество не заканчивается и не начинается только у дверей квартиры. Дом — это единое целое, состоящее из подъезда, чердака и подвала, а также прилегающей территории", — рассказывает Томс Лучинс, руководитель отдела управления жилыми домами АО Civinity Mājas.

Как поясняет представитель предприятия, управляющий смотрит на дом с другой точки зрения — с технической. Владелец квартиры обычно замечает те помещения, по которым он перемещается каждый день. В свою очередь управляющий обращает внимание на все конструкции, потому что это первичная вещь для того, чтобы весь дом функционировал. Например, прежде чем планировать ремонт подъезда, возможно, стоит подумать об укреплении стен подвала. Каждому дому необходим индивидуальный подход.

"Это специфическая отрасль. Нужно знать много законов, непрерывно следить за новостями. Жители тоже хотят получать информацию быстро, поэтому коммуникация должна быть оперативной. Это стимулирует нас быть творческими и придумывать новые решения, как повысить эффективность процессов, не увеличивая при этом расходы клиентов. Что-то меняя, мы всегда преследуем одну и ту же цель — предоставлять более качественные услуги", — подчеркивает специалист по управлению домами.

Смена управляющего домом

Если жителей дома не удовлетворяет работа нынешнего управляющего дома, возможно, пришла пора искать нового. Это не так сложно, как многие считают. Если вы обратитесь в Civinity, специалисты сначала проведут оценку дома, а также выслушают пожелания жильцов. После этого будет подготовлено предложение. Если оно удовлетворит жильцов, то будет организовано голосование среди владельцев квартир. В случае положительного голосования будет заключен договор, и компания Civinity переймет управление домом.

Работа с должниками

Civinity открыта для коммуникации со своими клиентами — не только, чтобы решить различные технические проблемы, но и в плане работы с должниками. Как только констатируется факт, что у владельца квартиры появились проблемы с оплатой счетов, с ним связывается представитель предприятия, чтобы найти выход из этой не совсем приятной ситуации. Одно из решений — это создание графика выплат. "Мы говорим с должником, оцениваем платежную дисциплину, ищем решения", — рассказывает представитель компании и добавляет, что до сих пор не было такой ситуации, что из-за должников целому дому отключили отопление, таким образом все жильцы оказываются в выигрыше.

Фонд накоплений и страховка

Представитель компании отмечает, что жильцам многоквартирных домов важно вкладывать деньги, чтобы дом поддерживался в хорошем состоянии и чтобы его стоимость не падала. "Жильцам нужно создавать фонд накоплений, чтобы поддерживать и улучшать состояние дома. Важно, чтобы не сложилась такая ситуация, когда в один месяц из-за аварийной ситуации у дома существенно вырастают расходы", — поясняет Томс Лучинс.

Управляющий домом должен производить осмотр домов и готовить список работ, которые должны быть сделаны в первую очередь. По словам специалиста, люди в целях экономии зачастую откладывают реализацию крупных работ, однако "вкладывать деньги сегодня дешевле, чем завтра". Например, если своевременно не починить крышу многоэтажного дома, то нужно будет справляться с критическими последствиями, но жители это не всегда осознают. "Один из вызовов в нашей работе — это добиться единогласия между владельцами квартир", — рассказывает специалист.

Важно знать, что есть возможность привлечь финансирование для ремонтных работ в доме. Например, софинансирование Рижской думы или программы Altum. В этом случае Civinity может помочь жильцам оформить всю необходимую документацию. Кроме того, предприятие может позаботиться о страховании общего имущества, если жильцы выразят такое пожелание.

Civinity обеспечивает жильцам все услуги, связанные с сервисным обслуживанием — заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, выставление счетов, обслуживание инженерных систем, ремонтные работы, привлечение финансирования для проведения ремонтных работ, уборку, круглосуточную техническую поддержку, решение кризисных проблем, а также хранение накопительного фонда. Средняя стоимость управления за квадратный метр составляет 0,60 евро (с НДС). Все предложения составляются индивидуально, начальная стоимость услуг — от 0,47 евро (с НДС) за квадратный метр.