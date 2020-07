Самое важное о правильном приеме и хранении медикаментов

О различных проблемных вопросах, связанных с приемом медикаментов, сегодня говорят все больше, эти темы не теряют своей актуальности. Прерывание курса лечения антибиотиками и двойное лечение — только некоторые из них, подчеркивает клинический фармацевт BENU Aptieka Любовь Блажевич. На что обратить внимание и куда обращаться, если возникли вопросы о правильном приеме и хранении медикаментов? Кто разъяснит взаимодействие и совместимость лекарств? Чтобы клиенты могли найти ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с приемом медикаментов, BENU Aptieka начала предоставлять бесплатные консультации клинических фармацевтов по телефону. Это возможность для каждого обратиться за советом, не выходя из дома.

Идея стать фармацевтом возникла у Любови Блажевич еще в средней школе, где ей очень нравились уроки химии. Хотя она до последнего сомневалась, ведь никто из близких родственников не был связан с медициной. Аргументом в пользу фармацевтики послужило то, что у фармацевта есть широкие возможности для трудоустройства — от аптеки и завода до судебной экспертизы и криминалистики. В аптеке Л. Блажевич проработала уже восемь лет, в том числе пять лет — на должности фармацевта. Она считает, что мотивация в повседневной работе появляется тогда, когда что-то удается — благодарят клиенты, успешно разрешаются ситуации, связанные со здоровьем, или человек понял и принял информацию, полученную от фармацевта.

Сейчас Л. Блажевич — одна из клинических фармацевтов, которые консультируют клиентов и помогают им решать возникшие проблемы по телефону.

Антибиотики нужно принимать ответственно

Ответственный прием антибиотиков — одна из наболевших проблем современной медицины во всем мире, признает фармацевт. Не секрет, что антибиотики нужно принимать курсами, именно столько дней, сколько назначил врач, и с определенным интервалом. Обычно состояние пациента улучшается еще до окончания курса, в результате у него возникает соблазн прекратить лечение. Но это может привести, во-первых, к ситуации, когда инфекция остается до конца не вылеченной, и, во-вторых, к выработке резистентности к антибиотикам, которые в следующий раз не подействуют. Кроме того, даже пройдя полный курс терапии до конца, важно не начинать лечение антибактериальными веществами этой же группой раньше, чем через три месяца, подчеркивает фармацевт.

Не переусердствовать с обезболивающими медикаментами

Еще одна проблема сегодня — это прием обезболивающих, противовоспалительных и жаропонижающих медикаментов. Очень важно не превышать частоту, длительность приема и максимальную дозу, указанную в инструкции! Во время приема обезболивающих или противовоспалительных препаратов рекомендуется принимать также медикамент, понижающий кислотность, чтобы предохранить слизистую желудка от атрофии и образования язвы желудка.

Еще один важный аспект при приеме обезболивающих/противовоспалительных медикаментов — это двойное лечение, когда пациент принимает два или несколько препаратов, содержащих одно и то же активное вещество или вещества из одной группы медикаментов. Классический пример — принимаемый при простуде парацетамол, который встречается и в порошках от простуды, и в таблетках, и отдельно. Если заниматься самолечением и применять сразу несколько таких препаратов, можно нечаянно превысить допустимую дозу и перегрузить печень. Поэтому не нужно стесняться обращения за советом к фармацевту!

Меры предосторожности при приеме лекарственных трав

Принимая растительные лекарственные препараты, рекомендуется также проконсультироваться с клиническим фармацевтом. Бытует ошибочное мнение, будто растительные препараты безвредны, так как они натуральные, однако это не всегда так. Некоторые растения (например, зверобой, грейпфрут) могут взаимодействовать с медикаментами, ослабляя или усиливая их эффект, а это может быть опасно для здоровья или даже жизни человека. Препараты и чай, приготовленные из некоторых растений, не рекомендуют беременным.

Хранение медикаментов

В теплые летние дни этот вопрос приобретает особую актуальность. Хранение медикаментов в соответствии с температурным режимом — один из факторов, обеспечивающих их эффективность и безвредность. Большинство медикаментов можно хранить при температуре до 25° C, в сухом месте, как можно дальше от солнечных лучей. Но есть лекарства и с более строгим режимом хранения — до 12° C или только 8° C. Из распространенных препаратов в холодильнике необходимо хранить, к примеру, инсулин, вакцины, некоторые мази и глазные капли. Приготовленные суспензии, содержащие антибиотики, также хранятся в холодильнике. Есть также редкие препараты, которые необходимо хранить только в морозилке при температуре от -18° C до -20° C. Летом особенно важно спланировать покупку лекарств таким образом, чтобы приобрести их по возможности в более прохладный день, максимально сократив время, которое лекарство будет находиться в пути от аптеки до дома клиента. Желательно приготовить холодильную сумку для транспортировки медикаментов, если таковая имеется.

Звонок фармацевту

С этими и многими другими вопросами, связанными с медикаментами, Л.Блажевич рекомендует обращаться к клиническим фармацевтам BENU Aptiekа, которые консультируют по телефону. Консультации доступны и будут полезны каждому, у кого возникли вопросы о приеме и хранении лекарств, их совместимости и взаимодействии, особенно в тех случаях, когда пациент принимает несколько препаратов одновременно. Клинический фармацевт может составить план приема медикаментов, а также дать рекомендации по здоровому образу жизни.

Мы призываем каждого, у кого возникли эти и другие подобные вопросы, звонить опытным фармацевтам BENU Aptieka по телефону 62603478. Консультация предоставляется бесплатно в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Заботьтесь о своем здоровье и пользуйтесь медикаментами ответственно, согласно указаниям!