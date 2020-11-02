Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений

Саманта Тина о Samsung Galaxy Note20: "Я в восторге от этого телефона!". Этот год подтверждает мнение о том, что Samsung не привык почивать на лаврах — компания одно за другим выпускает новые или улучшенные умные устройства. Среди них особняком стоят продукты Galaxy Note20 — самая мощная серия смартфонов Samsung, которые порадуют и тех, кто трудится, как пчелка, и тех, кто любит играть в видеоигры.

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У серии продуктов Samsung Galaxy Note20 минималистичный дизайн, и они доступны в двух версиях: Galaxy Note20 Ultra для тех, кому важна максимально возможная продуктивность и скорость, и Galaxy Note20, для тех, кто телефон использует и для решения рабочих задач и для отдыха — особенно для видеоигр.

У этих двух мобильных устройств экраны разного размера. У Galaxy Note20 диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, а у Galaxy Note20 Ultra — 6,9 дюймов. Большой экран и самый быстрый процессор, какой когда-либо был в продуктах серии Galaxy, позволяет в любом месте и в любое время заняться тем, чем хочется, без ограничения по мощности и качеству.

Улучшенная опция Samsung DeX[k1] в беспроводном режиме позволяет использовать устройство из серии Galaxy Note20 как компьютер, подсоединив его, например, к телевизору или монитору. Таким образом, можно одновременно управлять обоими экранами. Это означает, что можно, например, на одном экране смотреть YouTube или Netflix и в то же время искать информацию в интернете на мобильном устройстве или использовать Samsung Notes, смотреть онлайн-лекции по телевизору. Любители видеоигр оценят высокую скорость и низкую латентность (минимальная задержка сигнала), которую обеспечивает технология 5G, а также соединение Wi-Fi 6.

Впервые у телефона из серии Galaxy Note20, а именно у Galaxy Note20 Ultra появился встроенный экран Dynamic AMOLED 2X с переменной частотой обновления. Это означает, что устройство самостоятельно подстраивает изображение под конкретное действие. Например, если пользователь смотрит фильм, то экран подстроится под скорость обновления 34-60 Гц, а если играет в видеоигру — то скорость обновления составит 120 Гц, обеспечив более плавные и точные переходы движений.

Умные устройства из серии Galaxy Note20 оборудованы улучшенным стилусом S Pen и приложением Samsung Notes — с их помощью вы сможете сымитировать письмо от руки, а также будете быстро справляться с рабочими задачами, находясь где угодно. Улучшенный стилус дает еще более высокую точность прикосновения и на удивление реалистичное ощущение, как будто пишешь настоящей ручкой. Кроме того, стилус знает пять новых жестов или воздушных команд, с помощью которых можно эффективно управлять своим телефоном удаленно.

При нажатии на кнопку стилуса S Pen, почерк сам себя улучшает — записи становятся понятными, даже если вы пишете с большим наклоном. Помимо этого, это умное устройство умеет трансформировать записи в текст, который потом можно скопировать и куда-то вставить. Записи можно экспортировать в форматы PowerPoint и Word.

"Когда я первый раз взяла этот стилус в руки, была очень удивлена, потому что не почувствовала никакой разницы между ним и письмом карандашом на бумаге. Как только достаешь стилус, экран телефона автоматически готов к тому, чтобы делать записи. Это так удобно! В момент вдохновения не надо спрашивать: "Нет ли у кого-нибудь ручки?" Еще он работает как пульт дистанционного управления — например, поставишь телефон, начнешь позировать, а с помощью стилуса делаешь нажимаешь на "спуск" фотокамеры. Можно забыть про селфи! И запись голоса тоже можно активизировать удаленно", — рассказывает певица Саманта Тина.

Умные устройства Galaxy Note20 оборудованы профессионального уровня инструментами для фотосъемок и создания кинематографичных видео. Особенно стоит выделить Note20 Ultra — в этой модели за впечатляющий результат отвечают целых три мощных камеры: ультраширокоугольная камера 12МП, широкоугольная камера 108МП и телефото-камера 12МП с 5-кратным оптическим зумом.

Умная технология Nona Binning обеспечивает устройствам из серии Galaxy Note20 возможность создавать невероятного цвета и детализации фотоизображения даже при плохом освещении. В свою очередь несколько кадров, снятых в ночном режиме, можно преобразовать в один — хорошо освещенный и четкий.

Камера 8K на устройствах Galaxy Note20 позволяет создавать видео потрясающей четкости и непревзойденного качества — это самое высокое разрешение, существующее на смартфонах. Вы можете снимать видео с 24 кадрами и устанавливать соотношение сторон 21:9. В режиме Pro Video с четким фокусом, кристально чистым звуком, улучшенными параметрами экспозиции, освещения и зума, а также записью 120 кадров в секунду вы можете создавать видео, достойные кинематографа.

Созданный фото или видеоматериал можно сразу профессионально обработать в приложении камеры Galaxy Note20 или же позволить это сделать самому телефону — революционная AI камера в момент съемки фото или видео предложит разные форматы и посоветует лучший из них, а после съемки произведет автоматическую обработку.

"Я в восторге от этого телефона — ну правда! Во-первых, мне, как женщине, он кажется визуально привлекательным. Во-вторых, он делает все, что нужно. Что мне нужно от телефона? Чтобы у него был хороший звук, который легко можно записать и после этого обработать, например, сделать видеоклипы. На этом телефоне запросто можно смонтировать видеоклип! Программы для обработки уже есть в телефоне, самому ничего не нужно специально инсталлировать или читать длинные инструкции по использованию", — рассказывает певица.

Оба смартфона Galaxy Note20 доступны в элегантном металлическом корпусе — можно выбрать дымчатую бронзу или дымчатый черный. Цветовое решение дополняется филигранными деталями и переходами цвета. Экран защищен Corning® Gorilla® Glass VictusTM — самым прочным стеклом Gorilla, которое когда-либо использовалось в смартфоне.

Телефон оснащен мощным аккумулятором, который не нужно часто и долго заряжать — за полчаса из 0% он заряжается до 50%. Оба смартфона Galaxy Note 20 оснащены умным аккумулятором (4300 мA*ч и 4500 мA*ч), который оптимизирует мощность и расходует ее эффективно, чтобы устройство работало весь день.

Программа выкупа Samsung предоставляет возможность получить дополнительные 150 евро на приобретение устройств из серии Galaxy, если вы сдадите производителю какой-то из предыдущих смартфонов Galaxy Note. Если вы вернете любое другое устройство, даже сломанное, можно получить бонус до 100 евро на приобретение нового.

Новейшие устройства из серии Samsung Galaxy можно приобрести в крупнейших магазинах электротоваров, у операторов мобильной связи или на домашней странице Samsung.

