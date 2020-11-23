Самые зеленые офисы Риги: с садами на крышах

Динамичная архитектура, с захватывающим дух видом на Ригу из окон и зеленеющими садами на крышах. Так кратко можно охарактеризовать два офисных здания в центре Риги, спроектированных известным латвийским архитектором Андрисом Кронбергсом. В территорию, которая уже через несколько лет может стать одним из новых деловых микрорайонов Латвийской столицы, будут инвестированы более 60 миллионов евро.

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Площадь самых зеленых офисов класса А в Риге вместе с подземным гаражом будет достигать 50 тысяч квадратных метров. Поскольку новые офисы будут возвышаться в тщательно охраняемой части города, проектирование зданий было поручено настоящему эксперту своего дела — одному из самых известных архитекторов Латвии А. Кронбергсу.

Список его архитектурных работ впечатляет: реконструкция Рижского аэропорта, проект здания Национального банка Латвии в Риге, различные коммерческие здания. Заслуги А. Кронбергса оценило и Латвийское государство, в 2009 г. присудившее ему орден Трех звезд за вклад прославляющий архитектуру страны за рубежом.

Строгие правила стали интересной задачей

А. Кронбергс, принявший вызов по созданию проекта убежден, что у этого бизнес-центра есть огромный потенциал, чтобы стать магнитом, который через несколько лет привлечет в эту зону другие проекты деловых центров.

По словам архитектора, новый офисный комплекс предложит ряд особенностей, которые могут сделать проект одним из самых желанных в Латвийской столице.

"Здание спроектировано на участке площадью 1,3 га, на пересечении центральной части, знаменитой постройками в стиле Art Nouveau, и охраняемой UNESCO, и современной Риги. Поскольку участок находится на пересечении этих двух частей города, требования к строящимся зданиям здесь чрезвычайно строгие. Особенно к высоте зданий и застройке территории. По этой причине наш комплекс не может иметь более 12 этажей или предложить еще большую площадь. С архитектурной точки зрения это была огромная и очень интересная задача", — рассказывает А. Кронбергс.

Для желающих отдохнуть — зеленый оазис

Помимо удобного и престижного местоположения, новый деловой центр будет отличаться особым вниманием к природным компонентам. И дело не только в энергоэффективных решениях внутри здания.

Хотя офисы будут расположены в Риге, которую часто называют мегаполисом Балтийского региона, однако их сотрудники и посетители смогут забыть о том, что они окружены бетоном и стеклом. Каждое здание будет украшено огромными зелеными поверхностями, которые станут открытыми террасами.

"На крыше вестибюля сотрудники смогут почувствовать себя в саду на зеленом холме, здесь будут посажены различные деревья, кустарники и цветы, а в теплое время года будут работать кафе. Все это станет зеленой зоной, а люди смогут чувствовать себя словно в парке. А зелени действительно будет много, потому что крыши — сады будут располагаться над 5-м и 11-м этажами здания", — говорит Латвийский архитектор.

Получен международный сертификат устойчивости

По утверждению А. Кронбергса, на этапе проектирования будущие здания проектировались с учетом самых высоких критериев. Международные эксперты в области устойчивости, оценив комплекс на этапе проектирования, вручили сертификат BREEAM Excellent, который свидетельствует о том, что Verde будет построен в соответствии с высочайшими стандартами устойчивости. Проект получил самые положительные оценки в категориях экологии, землепользования, водного хозяйства, сообщения, управления отходами.

В комплекс будут интегрированы инновационные инженерные системы: поднимающийся пол, современная система охлаждения. Также используются возобновляемые источники энергии, которые соответствуют высоким требованиям к современному зданию и стандарту NZEB.

"Также следует обратить внимание на то, что внутреннее пространство зданий будет очень легко менять. На данный момент не известны будущие арендаторы и их потребности, однако офисные помещения можно будет подготовить и адаптировать к индивидуальным потребностям очень просто и быстро", — говорит А. Кронбергс.

Для офисов — сбалансированный солнечный свет

Устойчивость и экологичность новых зданий связаны с двумя другими их характеристиками: эргономикой и удобством рабочих мест.

"В общественных местах предусмотрены разные зоны отдыха, а возвращающихся к работе сотрудников, будут вдохновлять виды из окна. Здания спроектированы таким образом, чтобы вид из офисных окон не загораживали другие строения. Именно по этой причине, решено было первые этажи здания поднять на колоннах. Кроме того, фасад здания спроектирован с учетом того, чтобы солнечная активность с разных сторон, а вместе с тем и с количество выделяемого тепла, было бы одинаковым. Так южная часть фасада более защищена от перегрева, чем северная", — раскрывает решения, примененные в офисном здании, архитектор.

В октябре разработчик проекта Capitalica Asset Management подписал договор с генеральным подрядчиком проекта — Латвийской строительной компанией Velve. Строительство планируется начать уже в этом году и завершить в 2023 году. Всего в проект будет вложено более 65 миллионов евро.

На строительство офисного комплекса Европейский инвестиционный банк (EIB) предоставил кредит в размере 22 млн. евро, который одобрил финансирование из инвестиционного пакета по борьбе с изменением климата, поскольку деловой центр спроектирован как здание с почти нулевым потреблением энергии (англ. nearly zero-energy buildings).