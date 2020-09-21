Самый латышский чудо-продукт: квашеная капуста

С началом осени меняются не только погодные условия за окном, но и наше меню. Вместо легких салатов или холодного супа хочется чего-то теплого и сытного. Конечно, не стоит забывать и об овощах на вашем столе. И здесь на помощь приходит компания Ezerkauliņi, девиз которой — сезонные, полезные и местные овощи.

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"Наша цель — обеспечивать жителей Латвии широким выбором местных сезонных овощей. Все больше внимания мы уделяем переработке овощей. Идем в ногу со временем: сейчас человеку важно не тратить время на очистку или варку овощей, а также экономить ресурсы — электричество и воду", — рассказывает руководитель отдела PR и маркетинга Ezerkauliņi Agro Лаура Клявиня.

Заботясь о занятых покупателях, предприятие создало целую группу товаров "Ātri un ērti" ("Быстро и удобно"): свежий картофель в ломтиках, картофельная соломка (между прочим, отличная альтернатива замороженной картошке фри), вареные свекла и картофель в вакуумной упаковке, различные салаты, а также квашеная и тушеная капуста.

Ezerkauliņi жестко ориентированы на производство натуральных продуктов, поэтому овощи получают минеральные удобрения и средства для защиты только тогда, когда это действительно необходимо. "В результате вырастают чистые и, что не менее важно, полноценные овощи", — говорит представитель компании.

"Все мы часто спешим. Прекрасно, если наша компания может предложить людям качественные и свежие овощи, которые приготовлены до стадии, позволяющей экономить время. Мы по-прежнему можем питаться здоровой пищей, но у нас больше времени на семью и хобби", — уверена Клявиня.

Дешево, вкусно, мало калорий

Спрос на квашеную капусту, которая заслуженно считается латвийским супер-продуктом, растет.

Почему квашеная капуста — не просто вкусное и сытное блюдо, но и полезная для здоровья и хорошего самочувствия добавка к меню? Давайте посмотрим, какие ценные вещества она содержит:

В квашеной капусте мало калорий и практически нет жиров. При этом 100 граммов квашеной капусты содержит довольно много клетчатки, а также витаминов C и K. Кроме того, в ней есть полезные микроэлементы — железо, медь, магний и калий.

Квашеная капуста — не "тяжелая" еда, если ее потреблять в пределах нормы (100-150 граммов в день). Наоборот, она нормализует работу пищеварительной системы, поскольку содержит много молочнокислых бактерий, облегчающих пищеварение.

Значительное содержание клетчатки помогает организму освободиться от вредных веществ, которые формируются в процессе обмена веществ.

Витамин С повышает нашу сопротивляемость разным болезням и вместе с молочнокислыми бактериями улучшает иммунитет.

Квашеная капуста — вкусный, сравнительно дешевый и очень полезный продукт.

У квашеной капусты есть только один минус: в ней много соли. В 100 граммах квашеной капусты два грамма соли, и это треть от рекомендуемой дневной нормы.





От семечки через кадушку к полке магазина

Капусту для Ezerkauliņi выращивают в крестьянском хозяйстве Kaži под Рундале. "Путь квашеной капусты начинается с капустного семечка, которое в конце марта сеют в теплице в рассадном ящике. Первые кочаны созреют в поле в начале августа — то есть для того, чтобы вырастить капусту, нужно четыре месяца. Летний и осенний урожай сразу направляется на переработку. Зимой и весной для квашения используют капусту, которая хранится на складах", — рассказывает технолог Ezerkauliņi Иво Мурниекс.

Сам процесс квашения занимает около двух недель. "По сути, в нем нет ничего сложного, если смотреть снаружи. Режешь капусту на пластинки толщиной 1-2 мм, добавляешь соль и приправы, размешиваешь, плотно укладываешь в кадку и ставишь под гнет, чтобы пошел сок. Остается ждать. В это время внутри кадки идет сложный биохимический процесс, который мы называем ферментацией. Для того, чтобы этот процесс шел в нужном направлении, надо следить как за количеством соли, так и за температурой, а также за тем, чтобы в капустную массу под гнетом не попадал воздух", — говорит Мурниекс.

Рецепт квашеной капусты — один из самых простых в мире. Ему несколько сотен лет, и процесс описан чуть ли не в любой поваренной книге. Но главное — точность выполнения: насколько чистая посуда, чисто ли в помещении, точно ли рассчитали соль и удалось ли обеспечить стабильную температуру.

"Этот простой рецепт всегда пытались улучшить, и это продолжается до сих пор. Мы экспериментировали с разными экзотическими специями, добавляли фрукты и ягоды, но в Латвии все равно самым большим спросом пользуются традиционные рецепты: с морковкой или с тмином", — говорит технолог Ezerkauliņi.

Мода на квашеную капусту

В наши дни квашеная капуста переживает новую волну популярности, поскольку ферментированные продукты сейчас в топе. Современные способы хранения и новые сорта капусты позволяют готовить ее с середины июля до конца мая — то есть 11 месяцев в году. Конечно, летом, когда крестьяне предлагают очень широкий выбор свежих овощей, спрос на квашеную капусту чуть ниже. Но осенью и зимой, особенно с ноября по март, он снова растет. Большинство из нас привыкли к квашеной капусте в салатах; ее варят в супе и тушат, а также едят в свежем виде. Однако можно расширить свое меню и использовать квашеную капусту в современных блюдах. Например, в хотдогах.

Рецепт

Гарнир для хотдога из квашеной капусты

800 граммов квашеной капусты Ezerkauliņi с тмином

Одна луковица красного лука

2-3 столовых ложки масла (годится рапсовое, оливковое или другое)

30 г листьев петрушки

Лук почистить и мелко нарезать. Капусту вынуть из упаковки, отжать сок и нарезать еще мельче. Измельчить петрушку.

Разогреть сковородку, налить масло, добавить лук и обжаривать примерно пять минут. Затем добавить капусту, перемешать и жарить еще около пяти минут. В конце добавить петрушку, готовую массу снять со сковороды и оставить остывать 15-20 минут.

Полученную массу использовать для заправки ходтогов: в булку положить капусту, затем сосиску, посыпать петрушкой и луком, а затем добавить горчицы.