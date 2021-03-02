Сбалансированное питание — почему важно ежедневно получать витамины А и Д?

Несмотря на то, что зимние удовольствия улучшают наше настроение, сейчас как никогда мы должны уделять повышенное внимание своему питанию. Почему? В холодное время года человеку трудно получить все необходимые ему вещества естественным путем: у нас меньше свежих овощей, фруктов, ягод, мы почти не получаем солнечных лучей, снижается физическая нагрузка, а что уж говорить о вирусах, которые свирепствует вокруг нас.

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Наиболее известными витаминами являются витамины А и Д. Как можно ежедневно получить их с питанием?

Витамин Д — его запасы мы должны пополнять сознательно.

Жителям Эстонии очень часть диагностируется нехватка витамина Д. Если раньше об этом витамине говорили очень мало (наиболее известная его функция — обеспечивать усвоение кальция для поддержания нормального состояния костей и зубов), то сегодня не вызывает сомнений его всесторонняя польза и огромное значение. Ученые даже доказали и подтвердили, что именно этот витамин помогает поддерживать иммунную систему человека*.

Как заметить, что организму не хватает этого витамина? Медики подчеркивают, что в случае подозрений в нехватке витамина Д необходимо обращаться к своему семейному врачу и перечислить ему все симптомы. Скорее всего, вам будет назначен анализ на витамин Д, который и ответит, достаточное ли у вас содержание этого витамина. Ну, а нехватку витамина Д обычно сопровождают следующие симптомы: повторяющиеся головные боли, слабость, усталость, перепады настроения, боли в костях, в мышцах.

Нехватка витамина Д опасна как детям, так и взрослым. Этот витамин принимает участие в костном метаболизме, а одна из известнейших болезней, которую вызывает нехватка витамина Д — остеопороз, который проявляется снижением плотности костей, их хрупкостью, переломами.

Витамин А: от глаз до кожи и зубов

Витамин А — один из важнейших антиоксидантов, значение которого для хорошего "функционирования" разных органов организма человека уже давно доказано. Многие согласятся, что витамин А — это неотъемлемая часть внешней красоты. Он важен для хорошего зрения, здоровых глаз, для нормального роста детей, а также — для формирования костей, зубов, для поддержания их крепости. Не менее важен этот витамин для красивой и здоровой кожи, не случайно, что этот витамин не редко добавляют в различные косметические средства для кожи лица.

Врачи согласны и с тем мнением, что нехватка витамина А может быть комплексной причиной слабого иммунитета или постоянно мучающего плохого настроения. Его также связывают с функциями репродуктивной системой человека.

Откуда можно получить витамины А и Д?

Можно выделить два основных способа, как мы можем получить витамины А и Д. С питанием (правильное и ежедневное употребление пищевых продуктов, содержащих эти витамины) или с пищевыми добавками. Теоретически мы может получить витамин Д и третьим способом — через кожу с солнечными лучами (под воздействием ультрафиолетовых лучей витамин Д образуется из содержащегося в коже холестерина).

Все же, необходимо помнить, что Эстония не та страна, где мы можем получать естественным образом достаточное количество витамина Д круглый год. Этот особенно актуально зимой: долгий темный период суток, мы реже бываем на улице, карантинная ситуация. Даже летом, когда мы пытаемся избежать опасности ультрафиолетовых лучей, мы мажем кожу защитными кремами, а лицо закрываем очками, шляпами.

Продукты питания с высоким содержанием витаминов А и Д

На первом месте — жирная рыба, например, лосось, сельдь, тунец. А также — говяжья печень. Витамин Д содержится в яичном желтке, масле, в овощах темно-зеленого цвета, в некоторых орехах, в тыквенных семечках. Естественный источник витамина А: сладкий картофель (батат), шпинат, яйца, морковь, молоко.

Некоторые продукты могут быть источником нескольких витаминов. Например, свежие разрывные сырные палочки „Pik-Nik Twiller". В одной сырной палочке содержится 16% суточной нормы витамина А и 20% суточной нормы витамина Д. Это снек, к которому совершенно не применимо определение "фаст-фуда", так как это полезный, сбалансированный (изготовляемая только их свежего, полутвердого сыра типа моцареллы) продукт. В производстве свежих разрывных сырных палочек „Pik-Nik Twiller" не используются никакие консерванты, красители или усилители вкуса. Это полезный снек, в составе которого естественным образом присутствуют минералы, белки и витамины А и Д. Они незаменимые спутники в поездках и на природе.

Сбалансированное и здоровое питание — это одно из важнейших условий обеспечения сильного иммунитета, прекрасного самочувствия и красивой внешности. И все же быстрый темп жизни, спешка часто мешают надлежащим образом ежедневно заботиться о своем питании, поэтому такая закуска как „Pik-Nik Twiller" может быть прекрасным помощником, чтобы вы чувствовали себя сытыми, и были уверены, что получаете с пищей и дополнительную пользу — витамины А и Д.

* https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471489210000378