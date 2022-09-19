Сделано в Латвии! Универсальный отделочный материал для стен — жидкие обои Silk Plaster

Готовы к преображению интерьера, но не хватает вдохновения? Декоративное покрытие нового поколения Silk Plaster — это современное, простое в применении и практичное решение, которое украсит любое помещение.

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Почему стоит выбрать жидкие обои Silk Plaster?

Silk Plaster Latvia — местное предприятие с более чем 20-летним опытом работы на международном рынке. Используя самое передовое оборудование и запатентованные технологии, оно стала мировым лидером в производстве экологичного покрытия для стен.

Шелковая декоративная штукатурка, или как ее еще называют, жидкие обои являются отделочным материалом для стен и потолков и представляют собой инновационную альтернативу таким решениям, как краска, бумажные обои или венецианская штукатурка.

Ценность Silk Plaster заключается в свойствах продукта. Отделочный материал производится на основе экологически чистых материалов, соответствующих категориям продукции М1 и А1. Это означает, что жидкие обои не содержат вредных химических соединений, что делает их одним из самых безопасных решений на рынке.

Жидкие обои не только гипоаллергенны, но и пропускают воздух, что предотвращает размножение пыли и других вызывающих аллергию микроорганизмов на покрытых поверхностях. При разработке состава жидких обоев технологи позаботились о вашем здоровье и здоровье вашей семьи, эко-обои станут отличным решением для спален и детских комнат. Так же они не электризуются и не впитывают запахи.

В отличие от других настенных покрытий, обои Silk Plaster создают не только эстетичный вид и бесшовную поверхность, но и дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Благодаря особой фактуре они мягкие, теплые, приятные на ощупь.

Применение жидких обоев



Декоративная отделка стен с помощью жидких обоев проста, и с ней справятся как профессионалы, так и любители.

Для нанесения жидких обоев не нужны дополнительные материалы или связующие вещества. Состав продукта следует смешать с водой, тщательно перемешать, и выдержать в течение определенного времени перед нанесением.

Обратите внимание, что предварительно поверхность необходимо обработать фирменным водонепроницаемым грунтом Silk Plaster в два слоя. Так стена будет защищена от проникания воды, обои — от появления пятен после высыхания, а нанесение материала будет происходить легче и быстрее.

Также не обязательно, чтобы покрываемая поверхность была идеально гладкой. Наоборот — благодаря особой текстуре продукта декоративная штукатурка Silk Plaster скроет мелкие неровности или трещины, создав ровный качественный результат.

Те покупатели, для которых важен не только визуал, но и практичность, оценят возможность быстро и легко восстановить дефекты, возникшие во время эксплуатации.

Хотя жидкие обои являются одним из самых прочных материалов для облицовки стен, сохраняя насыщенность цвета долгое время, в них могут возникнуть механические повреждения. Например, кошачьи царапины или детские рисунки.

В таких случаях не обязательно менять все покрытие, можно легко восстановить только поврежденную часть. Тем самым экономя время и средства! Исправления можно внести, смочив соответствующий участок водой и выровняв его с помощью кельмы. Как вариант, после намокания его также можно полностью удалить и заменить новым слоем.

Широкий ассортимент на любой вкус и кошелек



Silk Plaster предлагает широкий ассортимент продукции как для внутренних, так и для наружных работ, который предоставляет выбор фактуры, рельефа, цветовой гаммы и цены. Именно поэтому Silk Plaster подойдет как молодым семьям, людям заботящимся об окружающей среде, так и тем, кто ценит свойства продукта и его долговечность. Это будет не менее удачным решением для поклонников эксклюзивного дизайна, ценящих уникальность отделочного материала и специально разработанные варианты обустройства интерьера.

Приоритетом компании всегда было качество продукции. Вне зависимости от цены и вида жидких обоев Silk Plaster стабильно обеспечивает качественный результат, завоевывая таким образом доверие покупателей на много лет вперед.

Купить жидкие обои можно как на сайте Silk Plaster, так и у его официальных партнеров в разных странах мира. Ищите продукцию Silk Plaster на торговых интернет-площадках, а также в магазинах строительных материалов и хозяйственных товаров "Depo" по всей Латвии.

Команда Silk Plaster всегда открыта для консультаций и сотрудничества, чтобы воплотить в жизнь интерьерные пожелания клиентов!

SILK PLASTER | ES rūpnīca un noliktava

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