SensoWash Starck f: образцовый дизайн — максимальный комфорт

Duravit и Филипп Старк представляют новое поколение сиденья для унитаза с душем в двух вариантах исполнения: SensoWash® Starck f Plus и SensoWash® Starck f Lite. Удобное обслуживание с пульта дистанционного управления, индивидуальная настройка с помощью мобильного приложения, минималистский дизайн и максимальный комфорт при пользовании сиденья с душем. Все компоненты были технологически доработаны и заново перегруппированы, так что технические компоненты расположены в керамическом корпусе. Плоское сиденье всего лишь 40 мм высотой и расположенная позади белая крышка образуют очень плоский комплект: современный дизайн и технология, направленная на обеспечение комфорта, в совершенной гармонии.

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Инновационный пульт дистанционного управления с плоским элегантным дизайном удобно размещается в руке, все функции управляются интуитивно. Технические усовершенствования — от датчика приближения до автоматического подъема крышки и идентификации пользователя на сиденье до самых разных возможностей регулировки в режиме подогрева сиденья, при регулировке душевой струи и температуры фена — гарантируют комфорт.

С помощью приложения SensoWash®-App сиденье с душем может индивидуально программироваться, либо в качестве опции управляться с помощью пульта дистанционного управления.

Если SensoWash® Starck f комбинируется с электронной кнопкой смыва A2, которая идеально сочетается с пристенным монтажным элементом от Duravit, с помощью пульта или приложения можно управлять функциями смыва или удаления запаха.

Благодаря новой технологии Rimless® й и оптимизированной геометрии раковины и сифона SensoWash® Starck f обеспечивает усовершенствованную траекторию потока воды и, соответственно, прекрасные результаты смыва. Покрытие HygieneGlaze® 2.0, которое уничтожает до 99,999% бактерий за относительно короткий промежуток времени, гарантирует оптимальный стандарт гигиены.

Плоское подогреваемое сиденье изготовлено из особо прочного материала и так же, как и у крышки, поверхность сиденья устойчива к появлению царапин, лишена пор и потому очень гигиенична.

Дизайн новых унитазов с душем отличает минималистская эстетика, а также неустаревающая новизна, что прекрасно подходит ко всем дизайнерским сериям от Duravit. Разработанное и изготовленное компанией Duravit новое сиденье с душем SensoWash® привлекает своим ценовым сегментом, простой монтажа и встроенной полуавтоматической функцией удаления известкового налета.

Обзор функций





Duravit AG

Основанная в 1817 году в Хорнберге, в самом сердце Шварцвальда, фирма Duravit AG является сегодня ведущим международным производителем дизайнерских ванных комнат. Предприятие осуществляет деятельность более чем в 130 странах мира и выступает за инновации в области авторского дизайна, технологий, направленных на повышение комфорта и высочайшего качества. В сотрудничестве с дизайнерами мирового класса, такими, как Филипп Старк, EOOS, Phoenix Design, sieger design, Курт Мерки-младший, Кристиан Вернер, Маттео Тун и Сесиль Манц, появляются уникальные ванные комнаты, которые существенно повышают качество жизни пользователей. Портфолио продукции Duravit включает сантехническую керамику, мебель для ванных комнат, душевые поддоны и ванны, системы велнес, унитазы-биде, смесители и аксессуары, а также монтажные системы.