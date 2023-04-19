Шарик в груди: размер имеет значение

Зачем нужна маммография? Всю правду об этом важном исследовании женского здоровья, а также об отличиях от УЗИ рассказывает гинеколог VCA poliklīnika DZELZCEĻŠ Даце Золберга:

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1. Рак груди эффективно лечится — помогите себе обойтись "легким испугом" в случае поставленного диагноза!

По данным ВОЗ, с 1980 по 2020 год смертность от этого вида рака в странах с высокими показателями уровня жизни сократилась на 40%. А знаете, почему? Все дело в сочетании раннего выявления опухоли и последующего эффективного лечения, которое становится все более результативным.

Рак молочной железы — самый распространенный вид онкозаболеваний среди женщин. В течение своей жизни с этим диагнозом встречается каждая двенадцатая женщина планеты. Чаще всего этим болеют женщины в возрасте от 45 лет и старше.

Если опухоль груди диагностирована на ранней стадии, это большой шанс того, что человека ждет полное выздоровление. У меня немало пациенток, которые после выявления недоброго "шарика" в груди, пройдя положенное в таком случае лечение, выбрались из этого диагноза, можно сказать, полностью, а несколько молодых женщин даже стали мамами. Тем не менее грудь таким дамам следует продолжать контролировать в будущем — так, как посоветует врач.

В случае рака груди процент успеха буквально в пропорции 50 на 50 заключается в том, как быстро нашли опухоль. Это тот случай, когда размер образования имеет огромное значение. Если процесс запеленгован на первой стадии, хирурги-маммологи рассматривают возможность не удалять пациентке пораженную грудь. Делается резекция железы, удаляется опухоль. Оперирующий врач изучает так называемый сторожевой лимфоузел — и если там все спокойно, нет измененных клеток, орган сохраняется.

Хочу заметить, что если вдруг грудь нельзя оставить, у женщины всегда есть возможность спустя какое-то время после лечения сделать реконструктивную пластику. Эта возможность особенно актуальна для молодых женщин, это значительный психологический момент.

2. Ранняя диагностика опухоли возможна в двух случаях. Это когда женщина регулярно проходит диагностику молочных желез (исходя из возраста и показаний — УЗИ или маммографию), понимая важность такого мероприятия. Либо решает сделать обследование по совету гинеколога или благодаря приглашению NVD, получив письмо от Национальной службы здравоохранения.

Правило такое: всем зрелым дамам (50 лет и старше) маммографию следует обязательно проходить с перерывом в 2 года. Дело в том, что по достижении 45 лет риск рака молочной железы с каждым прожитым годом становится значительно выше. В группу повышенного риска попадают также более молодые женщины, если у мамы, бабушки, тети или сестры был в диагнозе рак груди. Наследственный фактор чуть ли не удваивает риск заболевания, это важно знать и проверяться. В случае факторов риска советую поговорить со своим доктором и пройти специальные тесты на мутацию генов BRCA1 и BRCA2, которые по показаниям оплачиваются государством — например, это можно сделать в Centrālā laboratorija.

В специальных генетических лабораториях страны, а также в Республиканской клинической больнице имени Паула Страдыня можно пройти глубинное исследование на врожденные генетические заболевания.

Возраст, при котором Национальная служба здравоохранения посылает пригласительные письма для профилактического бесплатного обследования груди, — это 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 лет. Приглашение действительно два года, но при этом также рекомендуется пройти обследование в течение нескольких месяцев после получения письма. Даже если вы потеряли такое приглашение, оно легко восстанавливается, скажем, мы в системе клиник VCA можем сами найти нужный документ, если он существует, в системе (NVD).

3. Не надо противопоставлять сонографию (УЗИ) и маммографию — это два метода исследования молочной железы, которые помогают друг другу в профилактике рака и диагностике опухолей.

Обычно начиная с 50-летнего возраста, а если есть индивидуальные показания, то и ранее, надо 1 раз в год (хотя бы 1 раз в два года) выполнять диагностическую маммографию с томосинтезом, которую зачастую следует дополнить УЗИ. В более молодом возрасте, если женщина не в группе риска и не имеет дополнительных показаний, обычно достаточно сонографии (то есть УЗИ), этот вопрос поможет решить ваш гинеколог.

Хочу подчеркнуть, что молодым женщинам — тем, кому до 40 лет, надо приучить себя к тому, что раз в год в профилактических целях необходимо делать УЗИ груди — методом исследования внутренних органов с помощью отраженных ультразвуковых волн. Ткань молочных желез у молодых женщин отличается более высокой плотностью и разнообразием тканевых структур, а также гормональными изменениями в течение женского цикла, беременности и периода лактации (кормления грудью), поэтому УЗИ для них более информативный метод, чем маммография. Но если ультрасонография выявит какое-либо новообразование в груди, то для подтверждения диагноза потребуется еще маммография.

4. Маммография — это не страшно для пациентки и не так больно, как это иногда рассказывают вам в соцсетях!

С помощью маммографического аппарата можно увидеть в груди уплотнения с неровными контурами и диагностировать рак молочной железы на самой ранней стадии. Диагностика позволяет зафиксировать опухоль, когда метастазы еще не проникли в лимфоузлы, а размер опухоли не превышает пары миллиметров. Прощупать такой микрошарик руками невозможно, а у женщин постарше такое образование может не заметить даже УЗИ.

Идеально, если аппарат маммографии последнего поколения имеет также функцию томосинтеза (3D), какой есть в нашей VCA poliklīnika DZELZCEĻŠ. У нас установлен японский аппарат, который во время обследования более бережен к женщине, чем обычный, то есть дискомфорта во время такой диагностики определенно меньше.

Если при обычной маммографии выполняется только один снимок в двух проекциях — прямой и косой, то маммограф с томосинтезом выполняет несколько рентгеновских снимков каждой молочной железы под разными углами. Особенно это имеет значение при плотной структуре груди.

Томосинтез отличается от обычной маммографии так же, как КТ (компьютерная томография) отличается от рентгеновского снимка, как шар отличается от окружности. Одно из них — трехмерное, а другое — плоское.

Замечу, что доза рентгеновского излучения при маммографии очень невелика, бояться тут абсолютно нечего.

5. Женщинам надо беречь себя, помнить о важности своевременной диагностики, и тогда точно проблем и бед будет меньше.

Современная медицина в значительной мере помогает побороть онкодиагноз, но помогите в этом сами себе — почаще навещайте гинекологов и диагностов.

К сведению!

(!) Пройти маммографию в VCA poliklīnika DZELZCEĻŠ можно за 35 евро — акция действительна до 30 июня 2023 года.

(!) VCA poliklīnika DZELZCEĻŠ открыта с 8.00 до 20.00, а в субботу — с 9.00 до 14.00. Адрес: Рига, ул. Гоголя, 3.

Телефон — 67224758.

Подробнее: www.vca.lv/ru/