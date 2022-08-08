Шесть способов, как снизить ежедневный и глобальный расход топлива

Сильнее всего на расход топлива влияет геометрия машины и стиль вождения — стремительный набор скорости, внезапное торможение, длительная работа двигателя на холостом ходу. Однако хорошее техническое состояние машины способно снизить темп опустошения топливного бака. Александр Гусаков, руководитель Марупского Автоцентра и сервиса ZK 9, рассказывает, что зачастую достаточно вложить всего лишь 50 евро в ремонт автомобиля, чтобы он стал экономичнее.
Размер шин, давление и качество
"Законы физики распространяются и на расход топлива — чем больше площадь сцепления дорожного покрытия с шинами, тем больше эффект трения и больше расход топлива. Если поставить более узкие шины, машина будет катиться быстрее, и расход топлива снизится. Представьте, что вы к санкам приделали полозья шириной со сноуборд — они будут катиться гораздо медленнее. Точно так же и с автомашиной", — поясняет Александр. Поэтому нужно регулярно проверять давление воздуха в шинах, если оно низкое, то будет более сильное сцепление с асфальтом.
"Принцип работы шин можно сравнить с гимнастическим мячом. Если он мягкий, то сцепление мяча с полом будет большим, а если жесткий — то сцепление меньше. Когда вы ездите летом на всесезонных шинах, более мягких и с более выраженным протектором, то сцепление с дорогой будет сильнее — машине будет сложнее ехать вперед, следовательно, вырастет расход топлива. Не зря придумана летняя и зимняя резина!" — подчеркивает Александр. Прежде чем отправиться на поиски нового комплекта шин, можно рассмотреть более быстрый и дешевый вариант — коррекцию геометрии, или схождение. Коррекцию можно провести у профессиональных мастеров в Марупском Автоцентре.
"Если колеса немного вогнуты внутрь, то, чтобы машина двигалась вперед, они выпрямляются с помощью приложения определенной силы — и вот опять появляется дополнительное трение. Геометрия колес может влиять на расход топлива сильнее, чем состояние самой топливной системы! Регулировку развала и схождения мастер может сделать за 2-3 часа, стоимость которой будет примерно 35 евро, а автомобиль будет держаться на дороге стабильнее — будет приятнее ездить, к тому же так можно сэкономить топливо. Стоит проверять геометрию колес раз в год — при попадании в яму что-нибудь обязательно откручивается или выбивается, колесо больше не находится в правильной геометрической позиции, которую предусмотрел производитель автомобиля", — рассказывает Александр.
Дополнительный вес
"Продолжая разговор о шинах, нужно отметить, что зимняя резина гораздо тяжелее летней. К тому же, именно более дешевые шины обычно очень тяжелые, потому что в процессе производства используется больше резиновых элементов для обеспечения жесткости — попытка сэкономить несколько десятков евро не окупится в будущем", — предупреждает Александр.
Не зря в автоспорте борются за каждый грамм — чем легче шина и диск, тем быстрее можно начать движение. "Подумайте сами — если колесо весит 15 или 25 килограммов, то какое из них легче сдвинуть с места и продолжать крутить всю дорогу? С точки зрения долгосрочной перспективы стоит покупать более легкие шины от качественных брендов, потому что они позволяют сэкономить на топливе", — отмечает он.
Вес автомобиля увеличивается, если его используют как хранилище для вещей. "Чем тяжелее машина, тем сильнее она "просаживается". Что тогда происходит? Площадь сцепления увеличивается! Даже 20 лишних килограммов в долгосрочной перспективе увеличат расход топлива, потому что дополнительный вес сильнее нагружает мотор и увеличивает площадь трения шин. Попробую объяснить так — если в машине находится пять человек и багажник набит вещами, то толкать ее будет очень сложно. Если машина пустая, то сдвинуть ее с места будет проще. Именно так чувствует себя мотор! А если еще положить вещи в багажник на крыше, то это не только увеличивает вес, но и влияет на аэродинамику машины", — поясняет Александр. Поэтому обращайте внимание на качество шин и используйте их в соответствии с сезоном. Чтобы облегчить и оптимизировать этот процесс, Марупский Автоцентр предлагает смену и балансировку шин, а также их сезонное хранение.
Моторное масло
Один из самых важных элементов технического состояния автомобиля — это моторное масло: "При покупке масла помните, что его делят по допускам, густоте и другим параметрам — чем гуще масло, тем сильнее трение и выше нагрузка на мотор. Легче взбить то масло, которое постояло в комнатной температуре, а не то, которое только что вынули из холодильника. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель, особенно зимой — поэтому во время прогрева автомашины расход топлива существенно выше. Производство густого масла дешевле, поэтому зачастую в магазине рука тянется именно к таким маслам". Александр напоминает, что в мотор можно заливать только рекомендованное производителем масло, потому что оно влияет на состояние мотора в долгосрочной перспективе, а также на ежедневный расход топлива. "Чтобы найти масло, подходящее для вашего мотора, и заменить его, приглашаем обратиться к нам в Марупский Автоцентр", — говорит Александр.
Аккумулятор
Автомобиль работает как цельный организм, поэтому к техническому состоянию авто нельзя относиться легкомысленно: "Многие даже не задумываются, что на расход топлива может повлиять состояние аккумулятора. Когда аккумулятор не получает необходимый объем заряда, то требуется дополнительная мощность от генератора, и цепочка возвращается обратно к мотору. Напомню, если сердечко у машины "не тянет", то и остальные органы начинают страдать", — подчеркивает Александр. Он напоминает, что аккумулятор не вечный, его надо менять раз в пару лет. "Как часто вы его проверяете? В наш центр можно заглянуть, чтобы проверить аккумулятор и при необходимости купить новый — в нашем ассортименте найдется аккумулятор на любой случай и карман".
Открытые окна и кондиционер
Придется огорчить всех любителей лета — открытые окна и люк на большой скорости увеличивают расход топлива. "Это основные принципы аэродинамики! Ветер заходит в машину и тормозит движение. Логично, что нужно больше топлива, чтобы сопротивляться этой стене воздуха и продолжать двигать машину вперед", — поясняет Александр.
Второй козел отпущения — это кондиционер: "Рекомендуемая температурная разница — всего лишь 3-4 градуса. То есть, если на улице +30, то кондиционер нужно поставить на +26. Конечно, когда вы садитесь в перегретую машину, хочется выкрутить кондиционер на полную мощность, но компрессор аккумулятора, работая на большой мощности, тратит дополнительные ресурсы мотора, соответственно, увеличивается расход топлива. Когда машина наконец остыла, появляется дискомфорт, и зачастую ее снова нужно немного нагреть — опять увеличивается расход топлива, и ресурс, потраченный на охлаждение салона, оказывается потрачен впустую", — говорит Александр. В зависимости от того, как водитель привык использовать кондиционер, расход топлива может увеличиться вплоть до 1,5 литров на 100 километров.
Наиболее эффективный метод — это открыть все окна, садясь в перегретый салон автомобиля, чтобы выпустить горячий воздух наружу. Иначе кондиционер будет стараться охладить чрезвычайно горячий воздух салона и расход топлива увеличится. "Если вы хотите быть уверены в состоянии системы кондиционирования своего автомобиля или заправить ее, то ждем вас в нашем автоцентре", — приглашает Александр.
Измеритель воздушной массы
Александр раскрывает интересные нюансы строения автомашины — мгновенное потребление топлива на самом деле измеряется по объему всасываемого воздуха благодаря достаточно сложному алгоритму. "Когда вы путешествуете по Италии у подножия Альп, где воздух насыщен кислородом, то измеритель воздушной массы работает корректно. Как только мы поднимаемся выше, где воздух разрежен, количество потребленного топлива может отличаться. Бывает, что измеритель воздушной массы выходит из строя и показывает неправильный объем зашедшего воздуха и шлет неправильный сигнал системе подачи топлива — нужно больше топлива! Поэтому доверьтесь представителям своего автосервиса, которые воспринимают ваше авто как цельный организм. Опытные мастера делают диагностику двигателя с помощью качественных инструментов, следуя инструкциям и указаниям автопроизводителей", — рекомендует Александр.
Следуя всем этим советам и поддерживая автомобиль в хорошем техническом состоянии, расход топлива можно приблизить к рекомендуемым заводским параметрам. "В годовом разрезе это может быть довольно внушительная сумма. Понимаю, что технический осмотр и ремонт машины создают неудобства — нужно запланировать конкретный день и конкретное рабочее время, чтобы отвезти машину в сервис, нужно придумать, как добраться домой без машины. Марупский Автоцентр работает с 9 до 18, но привезти машину можно и раньше — начиная с 7 утра. Мы стараемся быть эластичными и подстраиваемся под клиентов. Можно договориться и пригнать машину в конце недели, а мы вас довезем до центра города, чтобы не нужно было потеть в общественном транспорте", — добавляет Александр.
Марупский Автоцентр — это одна из структурных единиц ООО ZK 9, которое занимается обслуживанием, ремонтом и диагностикой автомобилей. ООО ZK 9 специализируется на ремонте, обслуживании, кузовных работах и диагностике грузовых автомобилей и прицепов: "Мы выполняем работы любой сложности уже более 13 лет, начиная от ремонта моторов, кузовов и прицепов, заканчивая такими простыми вещами, как мойка автомобиля и чистка салона".
бесплатную общую проверку легкового автомобиля! Мастер проведет осмотр кузова, ходовой части и осветительного оборудования, констатирует утечку технических жидкостей, оценит состояние колес и при необходимости составит смету потенциальных ремонтных работ. Чтобы езда была в радость, и чтобы можно было ехать на техосмотр со спокойной душой!" — заключает Александр Гусаков.
ООО ZK 9 самый большой сервис грузового транспорта и прицепов в Балтии, с опытом более чем 13 лет. Больше — www.zk9.lv,
или по телефону 22300079.