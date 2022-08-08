Шесть способов, как снизить ежедневный и глобальный расход топлива

Сильнее всего на расход топлива влияет геометрия машины и стиль вождения — стремительный набор скорости, внезапное торможение, длительная работа двигателя на холостом ходу. Однако хорошее техническое состояние машины способно снизить темп опустошения топливного бака. Александр Гусаков, руководитель Марупского Автоцентра и сервиса ZK 9, рассказывает, что зачастую достаточно вложить всего лишь 50 евро в ремонт автомобиля, чтобы он стал экономичнее.

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Размер шин, давление и качество

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"Законы физики распространяются и на расход топлива — чем больше площадь сцепления дорожного покрытия с шинами, тем больше эффект трения и больше расход топлива. Если поставить более узкие шины, машина будет катиться быстрее, и расход топлива снизится. Представьте, что вы к санкам приделали полозья шириной со сноуборд — они будут катиться гораздо медленнее. Точно так же и с автомашиной", — поясняет Александр. Поэтому нужно регулярно проверять давление воздуха в шинах, если оно низкое, то будет более сильное сцепление с асфальтом.

"Принцип работы шин можно сравнить с гимнастическим мячом. Если он мягкий, то сцепление мяча с полом будет большим, а если жесткий — то сцепление меньше. Когда вы ездите летом на всесезонных шинах, более мягких и с более выраженным протектором, то сцепление с дорогой будет сильнее — машине будет сложнее ехать вперед, следовательно, вырастет расход топлива. Не зря придумана летняя и зимняя резина!" — подчеркивает Александр. Прежде чем отправиться на поиски нового комплекта шин, можно рассмотреть более быстрый и дешевый вариант — коррекцию геометрии, или схождение. Коррекцию можно провести у профессиональных мастеров в Марупском Автоцентре.

"Если колеса немного вогнуты внутрь, то, чтобы машина двигалась вперед, они выпрямляются с помощью приложения определенной силы — и вот опять появляется дополнительное трение. Геометрия колес может влиять на расход топлива сильнее, чем состояние самой топливной системы! Регулировку развала и схождения мастер может сделать за 2-3 часа, стоимость которой будет примерно 35 евро, а автомобиль будет держаться на дороге стабильнее — будет приятнее ездить, к тому же так можно сэкономить топливо. Стоит проверять геометрию колес раз в год — при попадании в яму что-нибудь обязательно откручивается или выбивается, колесо больше не находится в правильной геометрической позиции, которую предусмотрел производитель автомобиля", — рассказывает Александр.

Дополнительный вес

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"Продолжая разговор о шинах, нужно отметить, что зимняя резина гораздо тяжелее летней. К тому же, именно более дешевые шины обычно очень тяжелые, потому что в процессе производства используется больше резиновых элементов для обеспечения жесткости — попытка сэкономить несколько десятков евро не окупится в будущем", — предупреждает Александр.

Не зря в автоспорте борются за каждый грамм — чем легче шина и диск, тем быстрее можно начать движение. "Подумайте сами — если колесо весит 15 или 25 килограммов, то какое из них легче сдвинуть с места и продолжать крутить всю дорогу? С точки зрения долгосрочной перспективы стоит покупать более легкие шины от качественных брендов, потому что они позволяют сэкономить на топливе", — отмечает он.

Вес автомобиля увеличивается, если его используют как хранилище для вещей. "Чем тяжелее машина, тем сильнее она "просаживается". Что тогда происходит? Площадь сцепления увеличивается! Даже 20 лишних килограммов в долгосрочной перспективе увеличат расход топлива, потому что дополнительный вес сильнее нагружает мотор и увеличивает площадь трения шин. Попробую объяснить так — если в машине находится пять человек и багажник набит вещами, то толкать ее будет очень сложно. Если машина пустая, то сдвинуть ее с места будет проще. Именно так чувствует себя мотор! А если еще положить вещи в багажник на крыше, то это не только увеличивает вес, но и влияет на аэродинамику машины", — поясняет Александр. Поэтому обращайте внимание на качество шин и используйте их в соответствии с сезоном. Чтобы облегчить и оптимизировать этот процесс, Марупский Автоцентр предлагает смену и балансировку шин, а также их сезонное хранение.

Моторное масло

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Один из самых важных элементов технического состояния автомобиля — это моторное масло: "При покупке масла помните, что его делят по допускам, густоте и другим параметрам — чем гуще масло, тем сильнее трение и выше нагрузка на мотор. Легче взбить то масло, которое постояло в комнатной температуре, а не то, которое только что вынули из холодильника. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель, особенно зимой — поэтому во время прогрева автомашины расход топлива существенно выше. Производство густого масла дешевле, поэтому зачастую в магазине рука тянется именно к таким маслам". Александр напоминает, что в мотор можно заливать только рекомендованное производителем масло, потому что оно влияет на состояние мотора в долгосрочной перспективе, а также на ежедневный расход топлива. "Чтобы найти масло, подходящее для вашего мотора, и заменить его, приглашаем обратиться к нам в Марупский Автоцентр", — говорит Александр.