Шнапс с хреном и усадебная атмосфера

Ликер из тимьяна с медом и шафраном, вишневый бренди, кенийский кофейный ликер, шнапс из копченого бекона (!) — эти и другие напитки производятся в красивой исторической Пакруойской усадьбе в Литве, недалеко от Латвии… Конечно, каждый уважающий себя латыш видел, как бабушка или другой родственник в деревне обливает водкой ягоды рябины и делает различные травяные настойки. Но пробовал ли кто-нибудь, например, свекольную водку или водку с хреном, получившую бесчисленное количество наград на международных конкурсах? Домашних навыков тут уже недостаточно, необходимо хорошее оборудование для дистилляции, качественные ингредиенты и правильные рецепты.

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Секреты кухни

Создатель бренда винокурни Пакруойского поместья и автор рецептов Шарунас Каралюс — диджей по профессии, который со временем сменил это музыкальное занятие на управление виски-баром в Литве, отдаваясь этому занятию с большой тщательностью и самостоятельно путешествуя по Шотландии в поисках лучших сортов виски. Но история винокурни Пакруойского поместья началась там, где часто начинаются великие идеи и начинания — на кухне… Когда Шарунас и его коллеги-единомышленники задумались о том, какие напитки они хотят создавать и для каких людей.

На данный момент в общей сложности создано уже 15 различных напитков, причем все они были разработаны в живописном историческом Пакруойском поместье. Оказывается, напитки здесь варят с начала XVI века, но в конце 2018 года винокурня усадьбы пережила ренессанс. Теперь ее напитки пользуются популярностью не только во многих европейских странах, таких как Дания, Польша, Эстония и Бельгия, но и на Тайване и в Южной Корее.

Дары усадебного сада

Винокурня Пакруойского поместья гордится тем, что многие ингредиенты, используемые при приготовлении напитков, выращены в поместье или на близлежащих травяных фермах, а также тем, что имеет собственного травника — опытную женщину, которая выращивает и собирает ингредиенты для напитков в нужное время. Например, цветки клена, используемые в напитке "Цветущий клен", можно собирать только 7-10 дней в году, если этот момент пропустить, то придется ждать до следующего года. Кроме цветков клена, в напиток добавляются листья облепихи местного производства, стебли душистого алтея и ароматная примула вечерняя.

На территории поместья также выращивается и собирается ароматный зеленый тимьян. Оказалось, что литовцы любят зимой пить чай с тимьяном, поэтому было решено предложить этот луговой деликатес в виде ликера, а с добавлением натурального свежего меда с литовских лугов получился удостоенный наград ликер с чабрецом, медом и шафраном, на изготовление которого уходит в общей сложности 7 месяцев. Ликер обладает сбалансированным, гармоничным вкусом, в котором чувствуется сила луговых цветов, нотки древесной коры и легкая свежесть яблок.

Магическая реальность, Габриэль Гарсиа Маркес и вишневый ликер

Отвечая на вопрос, с каким литературным жанром или писателем можно ассоциировать напитки, созданные в Пакруойском поместье, создатель бренда Шарунас упоминает колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса и популяризированный им жанр магического реализма, поскольку Пакруойское поместье и создаваемые в нем напитки стремятся помочь людям немного выйти за границы реальности, открыть свое сознание для новых идей и перспектив, а также удивить их новыми напитками и, прежде всего, новыми вкусовыми ощущениями.

Вместо привычных напитков можно выбрать, например, водку с копченым беконом, дымный вкус которой стирает границы между Шотландией, Мексикой и Литвой, или заменить коктейль Aperol Spritz на коктейль Тимьянно-медовый Spritz, добавив к ликеру из тимьяна с медом и шафраном сахарный сироп, лимонный сок, игристое вино и газированную воду. Традиционный коктейль Americano также можно сделать по-новому, добавив в него вишневый ликер Pakruojis, красный вермут и газированную воду.

Коктейльный вечер в Верманском саду

Июльским вечером создатель марки Pakruojis Spirit Шарунас Каралюс побывал и в Риге, где в высококлассном ресторане Whitehouse представил единомышленникам, представителям латвийской барной культуры и другим заинтересованным лицам подборку коктейлей, приготовленных на основе спиртных напитков Пакруойского поместья, а также ряд специально подобранных к ним изысканных блюд — от утиной грудки до шоколадного мусса с латвийской вишней. Предлагаем вашему вниманию рецепты коктейлей, которые были поданы на волшебном вечере в Верманском саду. Мы приглашаем вас приготовить и попробовать их, потому что, как говорит Шарунас, лучший способ понять суть этих напитков — попробовать их и позволить букету вкусов удивить вас.

Для полного ощущения волшебной реальности напитки можно заказать как в прекрасной Пакруойской усадьбе, где проводятся различные мероприятия, включая Фестиваль цветов, в рамках которого на радость посетителям распускается 5 млн. цветов, так и в латвийских барах, домашних садах и на террасах для больших и малых вечеринок.

CHERRY AMERICANO

Вишневый ликер Pakruojis

Красный вермут

Газированная вода

ТИМЬЯННО-МЕДОВЫЙ SPRITZ

Тимьянный ликер Pakruojis с медом и шафраном

Сахарный сироп

Лимонный сок

Игристое вино

Газированная вода

ESPRESSO MARTINI С СОЛЕНОЙ КАРАМЕЛЬЮ