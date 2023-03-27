Шурупы и крепежи Fix master – первоклассное качество и высокая безопасность

При строительстве домов или такой инфраструктуры, как мосты, бетонные анкеры должны быть очень прочными, а для требовательных конструкций необходимо использовать соответствующие крепежные элементы, обладающие сертификатом ETA (European Technical Assessment). Продукция бренда Fix master от Ferrometal Latvia предназначена именно для профессионального строительства.

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Fix master TOGE

В группу продуктов Fix master входят шурупы по бетону TOGE для использования внутри и снаружи помещений. Шурупы по бетону TOGE устанавливаются быстро и безопасно, они обладают высокой устойчивостью к нагрузкам как в треснувшем, так и в не треснувшем бетоне. При необходимости винтовое крепление для бетона TOGE можно демонтировать, не оставляя следов, а затем использовать повторно. Кроме того, шуруп можно нагружать сразу после его фиксации.

Шурупы по бетону Fix master TOGE можно использовать для крепления трубопроводов, подвесных потолков, вентиляционных труб или деревянных конструкций, а также для крепления стеллажных конструкций на складах. Выбрав шуруп по бетону Fix master TOGE, вы обеспечите качественное и надежное крепление в том числе и в сейсмических зонах.

При работе с шурупами по бетону Fix master TOGE проектировщику или строителю не нужно гадать, какой размер одобрен, поскольку линейка продуктов имеет маркировку CE. Каждый размер шурупа имеет одобрение ETA как для треснувшего, так и для нетреснувшего бетона. Сертификат ETA также распространяется на решения в панелях покрытия и огнестойких креплениях. При повреждении арматурных элементов панели покрытия при сверлении может быть потеряно до нескольких десятков процентов ее несущей способности. Согласно инструкции шуруп по бетону должен быть установлен в полости. Модельный ряд Fix master TOGE включает в себя одобренные ETA продукты для правильной установки плит перекрытия.

С шурупами по бетону Fix master TOGE вам не нужно беспокоиться о растрескивании бетона во время сборки, поскольку основной материал в этот момент не подвергается растрескиванию. Можно сделать отверстия меньшего диаметра и неглубокие отверстия. Шурупы можно устанавливать ближе к краю бетона, к тому же их можно располагать ближе друг к другу, чем при традиционных методах анкеровки.

Шуруп по бетону Fix master TOGE фиксируется в отверстии по всей длине резьбы, а не только на конце крепежа, и обычно его можно использовать для фиксации гораздо большей нагрузки, чем с помощью клинового анкера.

Шурупы по бетону Fix master TOGE крепятся механически, как правило, с помощью оборудования с батарейным питанием. Вы можете забыть о размахивании молотком. Установка выполняется быстрее, а работа — проще.

Шурупы по бетону Fix master TOGE прошли испытания на огнестойкость в соответствии с ETA/TR020*, а также имеют сейсмическую устойчивость*.

* =применяется только к определенным размерам шурупов.

Fix master FIT

Ассортимент продукции Fix master включает в себя анкерные соединения Fit-Ve 200, Fit-Wi 200 и FIT-Pe 270 с маркировкой CE и сертификатом ETA для различных материалов, таких как бетон, натуральный камень и кирпич. Анкерные массы Fix master FIT отвечают даже самым требовательным экологическим требованиям. Анкерные массы имеют класс выбросов A+, не содержат стирола и являются огнестойкими**, имеют короткое время отверждения и сертификат LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design).

**=FIT-Ve 200, FIT-Wi 200

Анкерные смеси FIT-Ve 200 и Fit-Wi 200 можно применять для крепления стальных конструкций, конструкций мостов, установки HVAC, рельсовых установок и подвесок, для стальных арматурных креплений, фасадных креплений, портовых конструкций и машинного оборудования. Кроме того, анкеры подходят для крепежей подводного применения.

Зимняя анкерная масса FIT-Wi 200 предназначена для использования в холодных условиях с максимальной температурой -20 °C.

Анкерная масса FIT-Pe 270 имеет одобрение ETA Option 7 для крепежных элементов в бетонных конструкциях и одобрение ETA для каменных конструкций. Подходит для крепления резьбовых стержней от М8 до М24. Анкерная масса подходит для использования со всеми кирпичными и блочными материалами, поэтому ее называют специалистом по креплению каменных конструкций. Анкерная масса подходит для разных целей анкеровки в строительстве, таких как анкеровка отверстий или цельных кирпичей, легких бетонных блоков. Анкерная масса – правильное решение для укрепления фасадов и террас. Она также идеально подходит для укрепления крыш и навесов, а также является правильным решением для укрепления ворот и заборов.

Анкерные массы Fix master FIT – лучшее решение для химического анкерования.

Fix master FMX

При укреплении бетона важно использовать сверла, соответствующие требованиям высокого качества. Сверло Fix master FMX имеет знак качества PGM, который указывает на высокое качество сверла. Для правильной и адекватной сборки важно, каким сверлом просверлено отверстие. Отверстие должно быть правильного размера и формы, чтобы соответствовать требованиям к прочности конструкции и требованиям сертификата ETA. Сверло Fix master может быстро просверлить отверстия и убедиться, что они имеют правильный размер.

Программа проектирования креплений DesignFiX

С DesignFiX проектирование креплений выполняется быстро и легко. С помощью программного обеспечения легко учесть все ограничивающие факторы. В программном обеспечении для проектирования креплений DesignFiX вы найдете шурупы по бетону Fix master TOGE, анкеры Fix master FIT и клиновые анкеры Fix master MKT.

Программное обеспечение для проектирования креплений Design Fix можно бесплатно скачать здесь.

Для получения более подробной информации о технологии креплений Fix master свяжитесь с торговым офисом Ferrometal в Латвии по тел. +371 6728 0581 или по электронной почте latvia@ferrometal.fi.

С 23 по 26 марта Ferrometal примет участие в выставке Māja I в Риге, холл 1, стенд B15. Приходите, чтобы обсудить правильное решение для вас!