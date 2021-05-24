Системы видеонаблюдения Dahua: топовая безопасность по разумной цене

Надпись Made in China уже давно перестала быть синонимом сомнительного качества. Скорее наоборот, китайские технологические гиганты не первый год бросают вызов европейским и американским производителям, предлагая качественные решения по более доступной цене.

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Одним из таких производителей является компания Dahua Technology, которая почти 20 лет предлагает инновационные решения для видеонаблюдения, чтобы обеспечивать безопасность тысячам компаний и частных лиц по всему миру. Во время пандемии продукты компании помогают бизнесам бороться с распространением вируса, благодаря такому продукту как тепловизор.

Зачем бизнесу нужен тепловизор?

Тепловизоры или тепловизионные камеры активно применяются в охранном видеонаблюдении. Тепловизор формирует изображение, принимая собственное тепловое излучение объектов в длинном инфракрасном диапазоне размером вплоть до одного пикселя. Тепловизор не просто улавливает тепло и выводит тепловое изображение, он строит это изображение, исходя из разницы температур объектов, которые находятся в кадре. Благодаря этому тепловизор способ отличить температуру тела человека от температуры термокружки с кофе, которую он держит.

В последний год тепловизионные камеры стали важным звеном в обеспечении непрерывности бизнеса, так как позволяют определить температуру человека и выявить потенциальную опасность для здоровья других людей. Это возможно благодаря высокой чувствительности тепловизора, который способен зафиксировать разницу в температуре тела в 0,3 градуса. Другими словами, тепловизор сможет определить человека в потоке с температурой тела 37,5.

Подобную систему термоконтроля можно интегрировать в уже существующую систему видеонаблюдения, даже если на постоянной основе предприятие использует оборудование другого производителя. В странах Балтии аппаратуру с тепловизорами Dahua задействуют крупные торговые центры, магазины и аптеки. Выбор в пользу китайского производителя эти компании делают, руководствуясь соотношением демократичной цены и высокого качества оборудования.

Чем тепловизор отличается от обычной камеры видеонаблюдения?

В конце 2020 года тепловизор Dahua Technology взял на тестирование эстонский "Центр науки AXXAA", чтобы убедиться в эффективности оборудования в разных условиях использования. Тестирование тепловизоров Dahua показало следующее:



Тепловизор работает в полной темноте

Когда обычная камера не видит вообще ничего, тепловизор видит статический или движущийся объект. Если он не сильно далеко от камеры, то можно даже рассмотреть его приметы, например, понять, это женский или мужской силуэт.

Тепловизор одинаково хорошо работает и днем, и ночью при любой погоде

В солнечный жаркий день человек на фоне земли в тепловизоре почти неразличим, однако это нивелируется наличием обычной видеокамеры в общей сети видеонаблюдения. При наружном наблюдении эффективность работы тепловизора в туман и дождь снижается, но при этом объекты все равно видно гораздо лучше, чем в обычной камере, к тому же, тепловизионные камеры устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Тепловизор видит на больших расстояниях

Ночью, когда тепловой контраст между объектами максимальный, то тепловизор видит объекты на расстоянии 400 метров.

От тепловизора невозможно спрятаться

В общих случаях от тепловизионной камеры укрыться нельзя. На дальних расстояниях при большом желании можно сделать объект менее заметным, но скрыть совсем ‒ практически невозможно.



В каких случаях пригодится тепловизор Eureka?

Системы видеонаблюдения Dahua, состоящие из камер высокого разрешения, позволяют не только распознавать лица людей или номера автотранспорта, но и различать мелкие объекты. С помощью камер можно производить подсчет количества посетителей в магазине, офисе или другом общественном месте, что стало крайне важно в условиях коронавирусных ограничений.

Тепловизоры серии Eureka могут распознавать людей и транспорт, различают горячие и холодные объекты, обнаруживают возгорание в случае пожара, перегрев в критической инфраструктуре или даже зажженную на подконтрольной территории сигарету. С помощью системы видеонаблюдения, в которую включен тепловизор, как правило, компании защищают ключевые компоненты своего бизнеса ‒ например, электрооборудование, газовые насосы и т. д.

Тепловизоры Dahua эффективны для:



обнаружения объектов в полной темноте;

обнаружения объектов в полной темноте;

защиты дальних подступов к объекту;

защиты дальних подступов к объекту;

контроля обширных пространств (например, торговых площадей и акваторий, открытых полей);

контроля обширных пространств (например, торговых площадей и акваторий, открытых полей);

работы в сложных метеоусловиях;

работы в сложных метеоусловиях;

противодействия саботажу (их невозможно ослепить прожектором или фарами автомобиля).



Чтобы узнать больше об оборудовании Dahua, заходите на сайт производителя https://www.dahuasecurity.com/ceen или присоединяйтесь к профилю в соцсети https://www.facebook.com/DahuaBaltic.

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