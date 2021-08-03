Скажи старости "нет": как жить долго, сохраняя энергию и красоту?

Согласились бы вы поменять повседневные привычки, если бы узнали, что это поможет оздоровить организм, предотвратить хронические и генетические заболевания, вести долгую и активную жизнь? Изменение пищевых и поведенческих привычек способно радикально влиять на здоровье человека, позволяя жить не только долго, но и качественно. Вопросами продления жизни, замедления процессов старения и профилактики болезней в современном мире занимается превентивная медицина.

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О превентивной медицине, ее преимуществах и инструментах, с помощью которых человек может предотвратить даже самые страшные заболевания, мы поговорили с доктором Людмилой Ставро-Фрейбергой, врачом-косметологом, коучем превентивной медицины и руководителем клиники Panacea Premium.

Что такое превентивная медицина и как она появилась?

За последние десятилетия в мире произошли масштабные изменения. Люди стали жить дольше. Если раньше считалось, что в 60 лет человек уже старый и ему остается только доживать, то сейчас с этим никто не хочет мириться. У современных людей есть желание быть социально активными, иметь хорошее здоровье, делать карьеру и получать удовольствие от жизни. Требования к качеству жизни стали значительно выше.

Чтобы дольше и качественнее жить, надо уметь справляться с хроническими заболеваниями и заниматься оздоровлением организма. Современная медицина достигла больших высот в области хирургии, трансплантации и т.д., но в случае с хроническими заболеваниями ситуация сводится к лечению симптомов. Есть симптом ‒ есть и таблетка от него. Из этого уравнения абсолютно исключается человек как личность, а в превентивной медицине мы смотрим на человека как на комплекс, в котором все взаимосвязано. Скажем, нельзя лечить акне, не зная, что происходит с ЖКТ, психологическим состоянием, сном и так далее.

Важно подчеркнуть, что превентивная медицина ‒ это не альтернативная медицина, и она не борется с медициной конвенциональной, официальной. Это просто другой подход к лечению и профилактике, который больше адаптирован к современным условиям жизни человека. С помощью коррекции образа жизни и оздоровления без лекарств достигается баланс, при котором не возникают те или иные заболевания ‒ даже те, к которым есть предрасположенность.

Кому нужна превентивная медицина?

Суть превентивной медицины ‒ заниматься хроническими заболеваниями и делать профилактику заболеваний, которые могут возникнуть из-за определенного образа жизни. То есть мы стараемся оздоровить человека без применения лекарств. Как это работает?

Например, есть семья, где оба родителя полные, их ребенок тоже склонен к полноте. Скорее всего, родители будут считать полноту ребенка результатом генетики. Но научно доказано, что всего лишь в 10% случаев ожирение связано с генетической предрасположенностью. Во всех остальных случаях речь идет о пищевых привычках в семье. Родители кормят своих детей неправильно, приемы пищи происходят хаотично, пища плохо пережевывается, поэтому возникает ожирение.

Тут надо задаться критически важным вопросом: если мы заранее знаем, что с наибольшей долей вероятности те или иные заболевания разовьются, почему мы не можем заниматься профилактикой заболевания, пока оно еще не проявилось?

Например, если все в семье болеют сахарным диабетом, то было бы логично задуматься: что мне сделать, чтобы не повторить судьбу своих родственников? Ответ на этот вопрос дает превентивная медицина. Несмотря на генетическую предрасположенность, в каких-то ситуациях образ жизни в основном играет решающую роль и влияет на развитие патологий. Даже если есть тяжелая наследственность, можно скорректировать образ жизни, питание, физическую нагрузку, подключить нутрицевтическую и психологическую поддержку. Таким образом люди могут избежать диагноза, который они, возможно, воспринимают как приговор, но это совершенно точно не так.

Мы можем обмануть даже генетику. Надо только понимать, какими инструментами можно этого достичь.

И какие инструменты это могут быть?

Рассказ начну издалека. Клиника Panacea Premium 18 лет занималась эстетической медициной. Последние несколько лет мы сфокусировались на превентивной медицине, чтобы бороться с возрастными изменениями и хроническими заболеваниями не только снаружи, но и изнутри.

Давайте представим себе нашу клиентку. Это может быть дама 50 лет, в ее организме начинаются гормональные изменения, появляются проблемы со здоровьем, нарушения сна, недомогания. Если пытаться только украшать "фасад", то добиться желаемого эстетического эффекта будет практически невозможно, несмотря на все достижения эстетической медицины. Поэтому такой клиентке необходима работа сразу в нескольких направлениях: с одной стороны ‒ эстетика, с другой ‒ превентивная медицина, а с третьей ‒ дисциплина самого человека.

Почему важно обратить внимание именно на дисциплину? Человек, как правило, не хочет заниматься собой. Он хочет, чтобы его перестал беспокоить симптом. Он приходит к врачу и верит, что тот найдет волшебную таблетку от всех проблем. Или делает лазерную процедуру в надежде помолодеть на 20 лет. Основа превентивной медицины - участие самого человека в улучшении своего здоровья, ответственность за свое здоровье. Врач должен выявить и показать первопричины возникновения симптомов или заболеваний, а дальше человек должен работать с собой и со своими привычками.

Если говорить о конкретных инструментах, то это тест на пищевую непереносимость, гипоксические тренировки и коучинг. Конечно, инструментов гораздо больше, но мне бы хотелось сфокусироваться именно на этих "китах", на спинах которых базируется превентивная медицина.

Расскажите подробнее про тест на пищевую непереносимость. Что это такое? Кому желательно сделать такой тест?

Как бы банально это ни звучало, но мы ‒ то, что мы едим. Благодаря открытиям превентивной медицины, мы знаем, что многие недомогания и заболевания связаны со скрытыми воспалениями в желудочно-кишечном тракте, поэтому в первую очередь нужно нормализовать работу ЖКТ. Скрытое хроническое воспаление чаще всего формируется за счет дисбаланса ЖКТ и проблем с пищеварительной системой.

Важно понимать, что эти скрытые воспаления проявляются не болями в животе, а, например, микровысыпаниями на коже, болью в суставах, частыми головными болями, сложностями с концентрацией, проблемами со сном и т.д. Если в этих симптомах вы узнали себя, то я бы рекомендовала сделать тест на пищевую непереносимость ImmunoHealthTM.

Как это работает? С помощью анализа крови мы делаем пробу, которая показывает реакцию на 111 продуктов, что дает полную картину происходящего с человеком. В нашем тесте используется математическая теория обработки данных. Алгоритм обработки результатов теста ImmunoHealthTM позволяет с минимально возможной погрешностью определять, на какие продукты питания человек реагирует гиперчувствительно, из-за чего их следовало бы исключить из рациона.

Методика запатентована, и она отличается от всех других тем, что проводится не только биохимический анализ крови, но и происходит принципиально другая интерпретация результатов анализов. На первой консультации доктор собирает анамнез и обобщает жалобы, а после получения результатов теста - интерпретирует их с учетом данных теста и жалоб клиента.

На выходе клиент получает распечатку со списком продуктов, которые разнесены по зонам: красной, желтой и зеленой. А вместе с этим и рекомендации по его личному "столу питания": что исключить, что с чем можно комбинировать, например, чтобы в желудке была определенная кислотность, и один продукт не мешал другому перевариваться. Например, в вашей красной зоне находятся яйца, а в желтой ‒ бананы. Специалист может порекомендовать исключить яйца на 3 или 6 месяцев, а бананы ‒ на месяц, а потом можно подключать эти продукты обратно и отслеживать самочувствие.

Задача специалиста - подбор такого стола, который максимально бы удовлетворил ваши нужды. Скажем, если вы не можете жить без блинов, то специалист подберет такой рецепт, чтобы блины из вашей жизни не исчезли. Просто они будут сделаны из других продуктов, что станет компромиссом.

Мы предлагаем и семейный пакет теста ImmunoHealthTM: в этом случае специалист делает гораздо более сложную работу, он оценивает результаты анализов двух людей и составляет такой стол питания, который подходит обоим членам семьи. Тест можно проводить и детям, включая их результаты в формирование общего стола.

Можно сказать, что правильно подобранная еда становится лекарством. Примерно десять лет назад ученые начали понимать, что универсальные диеты не могут подходить всем и каждому, поэтому сейчас мы входим в эру персонализированного питания.

Что такое гипоксическая тренировка и кому она подойдет?

Раньше было модно отравлять королей или их наследников, чтобы занять трон. Поэтому зачастую царственные особы с малых лет регулярно кормили своих детей ядами в малых дозах, что способствовало развитию адаптационных способностей к этому токсину.

Интервальная гипоксическая тренировка работает по схожему принципу: в роли яда выступает гипоксия, в роли наследника престола ‒ митохондрии, которые есть в каждой клетке нашего организма. Есть органы и ткани, которые больше нуждаются в энергии, в таких клетках содержится большее количество митохондрий. Ведь митохондрии можно назвать маленькими электростанциями внутри каждой клетки. Чем сильнее митохондрии, тем больше качественной энергии они производят, повышая качество жизни человека ‒ улучшается сон, проходят головные боли, появляется больше сил.

Во время тренировки мы дозированно используем контролируемый "яд" для митохондрий, чтобы вызвать в них адаптационные свойства. Мы используем гипоксию, чтобы сильно поврежденные митохондрии не производили некачественную энергию, то есть мы их осознанно убиваем. Одновременно более или менее здоровые митохондрии закаляются и становятся сильнее. В результате оздоравливается весь организм , потому что митохондрии находятся в каждой клетке тела. Это комплексный оздоровительный ответ, а не улучшение состояния одного органа.

Гипоксическая тренировка подойдет всем, но в особенности тем людям, которые не хотят или не могут заниматься активной физической деятельностью. В том числе процедура показана для пожилых людей или людей с избыточным весом, которые не могут заниматься спортом и даже ходят с трудом. Верхней границы возрста нет, а с детьми можно работать только в возрасте, когда можно спокойно надеть и удерживать кислородную маску на лице.

Если в жизни человека нет спорта, то ему очень удобно по дороге из пункта А в пункт Б приехать к нам в клинику, чтобы 40 минут полежать и потренироваться. Поначалу нужен интенсивный курс, не меньше двух раз в неделю, потом можно реже. Здесь работает такой же принцип, как с закаливанием: если вы один раз обольетесь ледяной водой, то скорее всего вы заболеете. А если это делать регулярно, то все будет хорошо. Для устойчивого результата мы рекомендуем делать 15 тренировок, потому что любые тренировки предполагают регулярность. И гипоксическая тренировка не исключение.

Ну и наконец, это просто приятно. Клиенты говорят, что они с удовольствием проходят гипоксические тренировки, потому что они похожи на медитацию ‒ мозг "отключается" и приходит в благостное состояние, где нет места тревогам.

Ну и последнее. Зачем может потребоваться коучинг?

Коучинг нужен для того, чтобы помочь человеку изменить свои привычки. Мы часто не осознаем привычки, живем на автомате и даже не подозреваем, что делаем что-то не так. Скажем, многие знают, что не надо есть ночью, но делают это неосознанно: сначала едят, а потом себя ругают. Из этого замкнутого круга выйти самостоятельно практически невозможно. Человек не понимает, что его приводит к этим "ночным дожорам", поэтому нужна помощь психотерапевта или коуча.

Человеку, который решил встать на путь оздоровления, коуч может показать, какими способами снять тревожность, как поменять структуру рабочего дня, чтобы была правильная цикличность в работе и отдыхе, как найти правильное время, чтобы поесть. Ведь в превентивной медицине важно, чтобы человек съел именно ту еду, которая дает ему энергию, а не отнимает ее.

