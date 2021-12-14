Следует ли выбирать смартфоны подобно тому, как выбираем сотрудников?

На современном рынке поиск и привлечение талантов становится все более сложным. Латвийским компаниям приходится конкурировать за лучших сотрудников со всем миром, ведь технологии предоставляют все больше возможностей для работы из любого места. А как обстоят дела с самими технологиями? Подходят ли работодатели к выбору смартфонов столь же ответственно и обдуманно, как и к подбору работников работников?

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Если выбор талантов на рынке ограничен, то предложение смарт-устройств сейчас весьма широкое. Но как выбрать надежные телефоны, обеспечивающие защиту данных, отвечающие индивидуальным потребностям каждого участника команды, незаметно и безошибочно работающие в составе команды, а также выполняющие задания с молниеносной скоростью?

"Важно создать такую рабочую среду, в которой все элементы — и люди, и технологии — действуют согласованно, вместе создавая наибольшую ценность," — говорит инженер аппаратных систем Apple Андрей Михайлов (Andrey Mikhailov).

Именно поэтому для анализа и оценки телефонов эксперты по технологиям рекомендуют применять принципы отбора талантов: учитывать опыт, скорость и отзывчивость дисплея, а также память и умение работать в команде и управлять разными приложениями. Столь же важна защита конфиденциальности, например, шифрование на уровне микросхем для предотвращения утечки информации.

"А долгое время работы — критерий, который меньше касается сотрудников, но отлично применим, если речь идет о необходимом для выполнения работ оборудовании. К примеру, любой из телефонов iPhone работает долго и без заминок, а также предлагает множество других качеств, отображающих опыт производителя, инновации и способность понимать потребности потребителей", — добавляет системный инженер Apple Михайлов. "С iPhone легко пользоваться MS Word, Excel, PowerPoint и другими приложениями, которые уже давно стали повседневными инструментами для работников".

Эксперт отмечает, что в наше время работники все чаще оказываются в ситуациях, когда приходится одновременно выполнять несколько заданий. Смартфоны могут помочь лучше справиться с этим вызовом или напротив — замедлить рабочие процессы. Собеседник отметил, что устройства Apple способствуют снижению стресса: быстрое мышление iPhone означает, что телефоны способны выполнять задания молниеносно, незаметно справляясь одновременно с несколькими или даже десятками заданий.

"Новые iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone SE всегда готовы к вызову и образуют сильную команду — благодаря Apple Business Manager, они легко и быстро интегрируются в корпоративную сеть. Вам надо только выбрать, какое смарт-устройство выдать каждому работнику — от молодых специалистов и до позиций среднего уровня и руководства", — объясняет Михайлов, рекомендующий учитывать и принимать во внимание разные функции устройств: долговечность, память, адаптивность, эффективность затрат, конфиденциальность, внимание к деталям, интуицию и др. Производитель гарантирует, что навыки и программное обеспечение смартфона будут актуальны по крайней мере шесть лет.

Андрей Михайлов говорит, что основные инвесторы в стране очень высоко оценивают хорошо развитую инфраструктуру телекоммуникаций в Латвии, что является одной из ее сильных сторон. Большое впечатление на международные предприятия производит тот факт, что в Латвии имеется почти полное покрытие 4G (99%), и Латвия занимает 3-е место в Европе по потреблению мобильных данных. Но как отдельные компании способствуют прогрессу страны в целом?

"Не все латвийские компании берут на себя столь же большую ответственность за оборудование и технологии, как за людей, которых принимают на работу. Этот вопрос может доставить столь же сильную головную боль, как и нехватка правильных работников: выбирая неправильное оборудование для работы, вы можете испытать неприятные последствия", — отмечает системный инженер Apple А. Михайлов, делясь собственным опытом. Эксперт подчеркивает, что устаревшие, плохо функционирующие или обладающие сомнительной безопасностью смартфоны и другие устройства мешают работе и вызывают напряжение в организациях, становясь причиной различных ошибок и невыполненных дел.

"Смартфоны являются одним из важнейших элементов рабочей среды. Как привлечь таланты, если вы не предоставите им технологии, позволяющие достигать амбициозных результатов незаметно и безошибочно?", — подчеркивает Михайлов, добавляя, что стандарты для оборудования должны быть такими же высокими, как и стандарты для работников.

Эксперт объясняет, что компании, сделавшие прогрессивные устройства своим внутренним стандартом и нормой, имеют больше преимуществ перед конкурентами, могут работать эффективнее и создавать привлекательную для работников среду.