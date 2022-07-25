Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни

В своих продуктах Huawei умело комбинирует эстетику и технологии, предлагая своим пользователям устройства, которые не только отлично выглядят и удобны в пользовании, но и объединяют в себе новейшие технологии и оригинальные обновления. И все это при более длительной работе батареи. Смартфоны

Huawei nova Y70 и Y90 – не исключение. Неизменно стабильное качество, объединенное с инновациями, обеспечивает пользовательский опыт, который впечатлит самого требовательного поклонника технологий.

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Huawei nova Y70 — функциональный и надежный

У этого смартфона LCD-дисплей 6,75 дюйма с соотношением экрана к корпусу 90,26% – это обеспечивает приятный для глаз пользовательский опыт, объединяя в себе умный режим затемнения экрана и режим для чтения электронных книг, которые берегут зрение. Умное затемнение автоматически подстраивает яркость экрана под окружающий свет, обеспечивая комфортное восприятие цифрового контента. Черно-белый режим для чтения электронных книг похож на опыт чтения обычной бумажной книги.

Huawei nova Y70 доступен с 4 Гб RAM, что обеспечивает быструю работу с несколькими одновременно активными приложениями. В свою очередь хранилище данных объемом

128 Гб, к которому можно добавить до 512 МБ с помощью MicroSD, позволит вам хранить всю необходимую информацию и мультимедийный контент в одном месте. Устройство оборудовано технологией сжатия файлов EROFTS super, чтобы можно было легко загружать песни, видеоклипы и игры.

За фотографии высокого качества отвечает тройная камера на базе искусственного интеллекта (ИИ). Главная камера с высоким разрешением обеспечивает больше света и вместе с оптимизированным алгоритмом снижает шумы на изображении, улучшает фотодинамический диапазон и обеспечивает четкое фоновое освещение — фотографии готовы к публикации в Instagram без всякой обработки. Ультраширокоугольный объектив 5 МП (120 градусов) помогает вместить в один кадр больше содержания вне зависимости от того, снимаете ли вы пейзажи или групповые фотографии. Huawei nova Y70 оборудован камерой для измерения глубины резкости 2 МП, которая работает в тандеме с недавно созданным алгоритмом боке — он размывает фон, помогая выделить объект в кадре.

Кроме того, у смартфона есть фронтальная камера 8 МП с эффектом боке для эффектных селфи. Разработанный компанией Huawei алгоритм AI Beauty позволяет снимать автопортреты с четкими деталями и улучшать такие вещи, как резкость изображения и цифровые шумы. Устройство оборудовано технологией подсветки HDR для создания изображений — эта технология может улучшить фото с недостаточной или избыточной экспозицией.

Huawei продолжает улучшать свои звуковые алгоритмы, чтобы предлагать своим пользователям качество звука мирового уровня. Новейшая технология Huawei SuperSound обеспечивает глубокие басы и более четкий средний диапазон, а также существенно улучшенный динамический опыт. Даже если музыка звучит на большой громкости, звук остается кристально чистым. Huawei nova Y70 поддерживает объемный звук формата 9.1, который создает 3D-эффект. Нет разницы, слушает ли пользователь музыку или смотрит фильм, — он cможет насладиться увлекательным опытом, когда звук идет будто бы отовсюду.

Вне зависимости от того, нравится ли вам играть в игры, смотреть сериалы или вам приходится регулярно участвовать в длинных видеособраниях, мощный аккумулятор

6000 мА*ч не подведет. Улучшенная технология Huawei на базе искусственного интеллекта для экономии энергии обеспечивает безупречную производительность аккумулятора — устройство нужно заряжать только два раза в неделю. Huawei nova Y70 можно использовать и как внешний аккумулятор, который обеспечивает выход 5V/1A1 для зарядки умных часов, фитнес-браслетов или смартфонов. В свою очередь в режиме SuperCharge будет достаточно всего 10 минут, чтобы устройство смогло воспроизвести трехчасовой фильм.

Huawei nova Y90 — многогранный и привлекательный

Благодаря 6,7-дюймовому безрамочному дисплею FullView с особо тонкими рамками 1,05 мм, соотношение экрана и корпуса у Huawei nova Y90 особенно высоко — 94%. Это не только позволяет пользователям видеть больше содержания, но и предлагает великолепный опыт чтения. Вместе с умными функциями защиты глаз, например, режимом для чтения электронных книг, пользователи могут наслаждаться чтением, схожим с чтением бумажной книги.

Huawei nova Y90 оборудован аккумулятором 5000 мА*ч, который обеспечивает длительное время работы устройства. Пользователь может использовать телефон весь день, чтобы играть в игры, смотреть фильмы или слушать музыку, не переживая за заряд аккумулятора в тот момент, когда под рукой нет зарядки. К тому же, устройство поддерживает SuperCharge 40 W, что означает, что вы можете в мгновение ока зарядить телефон и наслаждаться бесчисленными возможностями смартфона и дальше. Всего за полчаса он зарядится вплоть до 50%.

Huawei nova Y90 предлагает новаторские функции для съемки фото и видео, которые помогают пользователям быстро освоить создание видеоблогов практически на профессиональном уровне. Пользователи могут запечатлевать красивые ночные пейзажи с помощью Super Night Shot и ловить памятные моменты, делая снимки в движении с невероятной четкостью благодаря алгоритмам ИИ. К тому же у устройства есть много встроенных видеошаблонов и улучшенных функций для редактирования видео, возможность непрерывно снимать, переключаясь с фронтальной на заднюю камеру, а также снимать обеими камерами одновременно в режиме двойной записи.

Все это обеспечивает тройная камера на базе ИИ: главная камера высокого разрешения 50 МП, камера для измерения глубины резкости 2 МП и макрокамера 2 МП, а также фронтальная камера 8 МП, которая обеспечивает все богатство цветов и безупречно четкие изображения. Снимайте первоклассные селфи, используя функцию Huawei Beauty Mode 5.1 с такими "бьюти"-функциями, как умное регулирование цвета лица и ретуширование. Все камеры встроены в овальную ячейку сзади устройства — по примеру смартфона из серии Mate.

Используя новую файловую систему, вы можете незамедлительно и без использования проводов получить доступ со своего ноутбука к документам или фотографиям на телефоне, а чтобы общаться с друзьям и семьей, пользователи могут совершать видеозвонки с участием 12 человек, используя Huawei MeeTime. К тому же, система поддерживает подключение нескольких устройств, например, телефонов, планшетов, колонок и умных часов Huawei. Их все можно легко соединить, используя удобную функцию Super Device.

Эстеты особенно оценят: Huawei nova Y90 иконического дизайна предлагает три модели разного цвета. Смартфон доступен в полуночно-черном, изумрудно-зеленом и кристально синем цвете — они позволят вам продемонстрировать вашу уникальную личность с помощью цвета. Будьте так же разносторонни и элегантны, как ваш смартфон!

Цена смартфонов: Huawei nova Y70 — 179 евро, Huawei nova Y90 — 249 евро.