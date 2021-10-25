Снижайте воздействие на окружающую среду, выбирая долгосрочные строительные материалы

Выбор экологичных материалов из тенденции сейчас уже превратился в образ жизни. Ежедневно мы всё больше осознаем, как мы своим выбором воздействуем на окружающую среду. Даже при строительстве дома или замене крыши можно выбрать наиболее экологичные и долгосрочные строительные материалы, уменьшая таким образом наш экологический след. Популярность таких решений растет как среди профессиональных строительных предприятий, так и среди домашних хозяйств. При выборе строительных материалов всё большее значение придается способности материалов противостоять воздействию времени.

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Ruukki Construction имеет 60-летний опыт в производстве качественных стальных кровельных и герметичных стеновых решений в строительстве долгосрочных зданий, и решило стать первым предприятием, которое своим клиентам предлагает строительные материалы из неископаемой стали, которые изготовлены из стали SSAB. Ruukki обязалось развивать предложение продукции, чтобы помочь своим клиентам снизить создаваемые выбросы диоксида углерода. Одно из решений – оценка процесса строительства в совокупности, снижая создаваемое воздействие на окружающую среду на каждом звене цепочки. В выигрыше остаются все – от конечного клиента до общества в целом. Стальные строительные изделия Ruukki легки и долгосрочны, благодаря стали и покрытию высшего качества, с гарантией до 50 лет. Кроме того, сталь является самым перерабатываемым материалом в мире (почти до 100%) и самым долгосрочным из 3 наиболее популярных кровельных покрытий, снижая таким образом потребность в новых материалах, дополнительное производство которых может привести к увеличению выбросов углерода.

На пути к углеродонейтральным выбросам

Сейчас предприятие Ruukki реализует пробный проект по проверке первых партий неископаемой стали SSAB, а крупномасштабное производство продуктов планируется начать в 2026 году.

"Мы поставили перед собой высокие цели" – признает Йоуни Метсямяки [Jouni Metsämäki], старший вице-президент отдела кровельных покрытий предприятия Ruukki. "Мы изучаем как строительные практики, так и их социальную значимость. Для пробного проекта мы ищем таких партнеров, чьи цели касательно вопросов окружающей среды и долгосрочности совпадают с нашими. Цель наших неустанных работ по совершествованию – достичь быстрых поставок строительных изделий из неископаемой стали и постоянно повышать энергоэффективность зданий, предлагая исключительно герметичные продукты".

Сталь – самый долгосрочный из 3 наиболее популярных кровельных материалов



Исследование, проведенное Всемирной ассоциацией производителей стали (WSA), показало, что именно высококачественные стальные крыши, которые предусматривают длительный срок службы, оказывают наименьшее общее воздействие на окружающую среду – на 60% меньше, чем другие типы крыш. В исследовании сравнивались 3 материала – сталь, битум и бетонная черепица, с использованием анализа жизненного цикла. Было констатировано, что стальная крыша – наиболее устойчивый и экологический материал, главным образом благодаря преимуществам переработки. Они могут быть использованы повторно и почти на 100% перерабатываются в конце своего жизненного цикла. Кроме того, по сравнению с конкурирующими материалами, стальной крыше необходимо небольшое обслуживание, и оно легче, что означает снижение транспортных расходов.

Архивное фото "Ruukki Construction"

Долгосрочные действия оказывают влияние

Ruukki Construction решила до 2026 года снизить создаваемый своей деятельностью углеродный след на 25%. Это планируется сделать, убедившись, что производства, включая приборы и оборудование, являются энергоэффективными, и что энергия получается из экологически чистых источников. Количество физических отходов будет снижено уже в процессе производства, а для упаковки продукции будут использованы более долгосрочные материалы. Логистика будет оптимизирована так, чтобы Ruukki была ближе к клиенту, а продукция производилась и доставлялась именно тогда, когда она необходима в производственном процессе. Переход к углеродонейтральному строительству будет долгим и будет проходить в несколько этапов.

Своим клиентам Ruukki неизменно будет продолжать предоставлять высококачественные услуги, опираясь на прочную базу ценностей, полученную в последнее десятилетие. Клиенты связывают бренд Ruukki с качеством, надежностью, оперативностью и легкостью.

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