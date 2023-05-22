Советует фотограф: как делать качественные фотоснимки в темноте и при ограниченном освещении

Запечатлеть красоту ночи всегда было непросто, но при поддержке правильных технологий и с небольшой тренировкой возможно все. Это доказал и фотограф Янис Зилверс (Jānis Zilvers), которому удалось новой камерой смартфона Huawei P60 Pro при слабом освещении запечатлеть великолепные пейзажи Национального парка "Гауя". Резюмируя полученный опыт, Янис Зилверс делится ценными советами по созданию качественных снимков, призывая всех желающих попробовать свои силы в фотоискусстве и не бояться темноты, поскольку она больше не является препятствием ни для профессиональных фотографов, ни для любителей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

1. Подготовьтесь и запаситесь терпением

На первый взгляд может показаться, что фотографирование ночью в основном зависит от удачи, но это не так — чтобы получить качественное изображение, важно неустанно тренироваться на протяжении нескольких вечеров, испытывая функции камеры и адаптируя их к реальной ситуации. Не менее важную роль играют подготовительные работы; например, прежде чем отправиться на фотоохоту, нужно продумать маршрут и выбрать объекты съемки, а также приобрести штатив для телефона, если чувствуете, что вам будет трудно удерживать руки в состоянии покоя.

2. Задействуйте функции камеры

По совету фотографа, отправляясь в ночную темноту с телефоном, сначала надо перевести камеру Huawei P60 Pro в профессиональный режим, который поможет получить снимки, практически неотличимые от сделанных профессиональной техникой. Опыт фотографа показывает, что наилучшим образом освещенные фотографии получаются, если не задействовать приближение в камере и не использовать широкоугольный объектив.

Во-вторых, полезным союзником станет функция искусственного интеллекта. Увидев результат, Янис был приятно удивлен возможностями камеры, помогающей получить сбалансированную световую и цветовую композицию. После испытания телефона фотограф признает, что функции его фотокамеры практически приравниваются к возможностям зеркального фотоаппарата — например, в сумерках, когда свою камеру он отложил бы и перестал снимать, камера телефона все еще позволяла даже в автоматическом режиме фотографировать с хорошим результатом.

В-третьих, важно понимать взаимодействие треугольника экспозиции или раскрытия диафрагмы (F), светочувствительности (ISO) и выдержки. По словам Я. Зилверса, фотографируя ночью, нужно использовать предоставленную Huawei P60 возможность изменять раскрытие диафрагмы до F1.4, а что касается светочувствительности, то во избежание зернистости изображений фотограф советует оставаться в диапазоне 1000–3000 ISO. Но вся магия начинается с выдержки, т. е. за какое время телефон делает снимок. Обычно это от 15 до 25 секунд, однако для ночных фотографий пригодится штатив. Чем дольше делается снимок, тем менее четкими будут небо и звезды на фотографии.

3. Уезжайте из города

Это может казаться само собой разумеющимся, но начинающие фотографы не всегда задумываются о том, что снимать волшебство ночи, например, звезды, мешает яркое городское освещение, поэтому нужно уехать на тихую окраину или в сельскую местность. Фотограф Янис Зилверс тоже уехал за пределы Сигулды, чтобы изучать применение функций камеры без лишних помех. По его словам, снимая звезды, сложнее всего было выбрать, какие объекты фотографировать, потому что объектов, находящихся на открытых местах с хорошо просматриваемым небом, мало. Например, сфотографировать одинокое дерево или сельский дом — это классика, с которой начинают, но сначала такие места нужно найти. И, конечно, также необходимо учитывать, что самые яркие звезды находятся на северной стороне неба.

4. Придайте фотографии "вкус"

Фотограф обнаружил, что у нового Huawei P60 Pro не только высокопроизводительная фотокамера, но и полезные функции обработки, придающие фотографии дополнительный "вкус". Я. Зилверс пришел к выводу, что при обработке фотографий звезд важно добиться, чтобы они стали немного ярче и словно "выпрыгивающими". В этом случае лучше всего использовать инструмент clarity, позволяющий увеличить контраст темного и белого. Но в принципе еще при фотосъемке нужно постараться выбрать правильную экспозицию, чтобы на снимке было достаточно света, но в то же время и не слишком много. Можно попробовать добиться этого за счет количества секунд. Фотографируя в темноте, важно ставить таймер минимум на две секунды. Без этого при нажатии на кнопку фотографирования телефон из-за небольшого веса вздрогнет и фотография получится нечеткой.