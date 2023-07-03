Советует профессиональный спортсмен: 3 причины заниматься спортом на улице

Теплое латвийское лето будто создано для активного времяпровождения вне дома, потому что найти занятие по душе сможет каждый: от долгих прогулок по лесным тропам до велоспорта или простых упражнений на городской спортивной площадке. Рекомендациями о том, как правильно заниматься спортом под открытым небом, используя функции смарт-часов для достижения своих спортивных целей и контроля показателей здоровья, делится профессиональный спортсмен и представитель движения уличной гимнастики Паулс Емельяновc (Pauls Jemeļjanovs).

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1. Подходящее занятие для начинающих

Некоторые люди все еще боятся начать заниматься спортом из-за чувства стеснения: они не знают, как работают сложные на вид тренажеры в спортивных залах, но и обращаться за советом не хотят, чтобы не выглядеть новичками. Поэтому спорт под открытым небом является одним из самых подходящих активных занятий для начинающих, к тому же именно летом на тротуары и тропинки выходят и другие любители активного образа жизни.

"Обычная прогулка после долгого рабочего дня, проведенного за компьютером, — хорошее начало пути к физическому и душевному здоровью. Следующий этап — это бег или занятия на спортивной площадке возле дома, где можно выполнять упражнения, соответствующие личному уровню подготовки, для всей мускулатуры тела, вдохновляясь видео тренировок из социальных сетей", — советует Паулс Емельяновс. Собранные им простейшие упражнения для начинающих можно увидеть здесь.

Помимо готовых упражнений, пригодится поддержка и со стороны высоких технологий, например, смарт-часов Huawei Watch 4 Pro. Они помогут следить за сердечным ритмом на протяжении всего дня и предупредят о перегрузке, с которой сталкиваются многие начинающие любители спорта. Если какой-либо из показателей выйдет за пределы нормы, Паулс советует делать правильные перерывы между упражнениями, попить воды, присесть отдохнуть и подождать улучшения самочувствия, когда смарт-часы подтвердят, что пульс вернулся в норму.

2. Возможность вырваться из повседневной рутины

Современный образ жизни требует проводить много времени в помещениях, что часто даже более утомительно, чем физический труд. Поэтому полезно время от времени сменить привычные четыре стены на красоту природы и, несмотря на то, что это нелегкая задача после долгого рабочего дня, — размяться, чтобы позаботиться о своем здоровье на долгие годы.

"Ключ к здоровому образу жизни — в движении: чем больше свободного времени вы будете проводить, гуляя, бегая или занимаясь другими видами спорта, тем больше пользы будет как для физического, так и для душевного здоровья", — рассказывает спортсмен. И в этом случае также на помощь придут смарт-часы Huawei Watch 4 Pro, в которых можно установить напоминание о необходимости размяться и пройти установленное количество шагов.

К тому же для проверки различных показателей состояния организма новые смарт-часы Huawei предоставляют уникальный обзор семи показателей здоровья за одну минуту, делая за 60 секунд электрокардиограмму (ЭКГ) владельца устройства, фиксируя частоту сердечных сокращений и насыщение крови кислородом (SpO2), измеряя уровень стресса, температуру кожи, эластичность артерий, а также проводя очень важную проверку дыхания, помогающую определить объем легких. Это позволяет владельцу устройства сравнить свое самочувствие во время прогулки на природе и, когда он сидит в офисных помещениях за столом, а также вести долгосрочное наблюдение за тем, улучшает ли физическая активность какой-либо из конкретных показателей здоровья.

3. Быстродействующее лекарство для жизнерадостности

Занятия спортом, если соблюдать меру и бережно относиться к себе, безусловно, улучшают самочувствие. К тому же в сочетании со свежим воздухом спорт уже не выглядит "зубной болью" или обязанностью, а становится приятной и неотъемлемой составляющей повседневной жизни.

"Начав заниматься спортом, я заметил улучшения во всех аспектах моей жизни. Сейчас после каждой тренировки я чувствую, что надлежащим образом позаботился о себе, и могу сказать, что спорт сделал меня лучше. Начиная свой путь в ведении активного образа жизни, не лишним будет обратиться к экспертам в этой области, либо найти время и самостоятельно изучить занятие по душе. Благодаря этому результаты будут заметны в долгосрочной перспективе, а также вам будет легче избежать неприятностей и травм. Все начинается с малого, но если не останавливаться на достигнутом, со временем вы будете довольны результатами", — ободряет Паулс Емельяновс.

Чтобы было легче контролировать цели активного образа жизни, а также заботиться о хорошем самочувствии на тренировках и не только, Паулс Емельяновс использует в своей профессиональной карьере помощь смарт-часов, в том числе, чтобы полноценно подготовиться к соревнованиям, а также не упустить момент, когда тело сигнализирует о необходимости отдыха.

"Подготовка к соревнованиям основывается на тренировке выносливости, чтобы тело могло выдержать повышенную нагрузку состязаний. Поэтому и во время повседневных тренировок, и на соревнованиях мне помогают смарт-часы Huawei Watch 4 Pro, которые измеряют не только сердцебиение, но и качество сна, чтобы я мог восстановиться после интенсивной нагрузки. К тому же длительная работа устройства — вплоть до 21 дня — позволяет мне сосредоточиться на ходе тренировки, потому что я знаю, что показатели моего здоровья всегда будут проанализированы и доступны для просмотра прямо на экране устройства.

Советую каждому начинающему или нерегулярно занимающемуся спортсмену, стремящемуся вести активный образ жизни, следить за показателями работы сердца и дыхания, чтобы не перенапрягаться и чтобы ритм тренировки соответствовал индивидуальным физическим возможностям каждого", — рекомендует спортсмен.